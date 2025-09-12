R o m a , 1 2 s e t t . ( A d n k r o n o s ) - I l a v o r i p a r l a m e n t a r i d e l l a p r o s s i m a s e t t i m a n a s i a p r i r a n n o l u n e d ì a l l a C a m e r a d e i d e p u t a t i c o n l a d i s c u s s i o n e d e l l a p r o p o s t a d i l e g g e p e r l ' i s t i t u z i o n e d e l l a f e s t a n a z i o n a l e d i s a n F r a n c e s c o D ' A s s i s i , p r e v i s t a d a l l e o r e 1 5 . M a r t e d ì , n e l l a s e d u t a p o m e r i d i a n a , l a r i f o r m a s u l l a s e p a r a z i o n e d e l l e c a r r i e r e d e i m a g i s t r a t i a p p r o d e r à d i n u o v o a M o n t e c i t o r i o p e r l ' e s a m e i n s e c o n d a l e t t u r a . I n s e t t i m a n a , a s e g u i r e , è p r e v i s t o a n c h e l ' e s a m e d e i D d l s u l r e n d i c o n t o p e r l ' e s e r c i z i o f i n a n z i a r i o 2 0 2 4 e s u l l ' a s s e s t a m e n t o d i b i l a n c i o d e l 2 0 2 5 , e n t r a m b i g i à a p p r o v a t i d a l S e n a t o . A l l ' O d g d e l l ' a u l a a n c h e l a d i s c u s s i o n e d e l l a m o z i o n e p e r i l f i n a n z i a m e n t o d e l s e t t o r e c i n e m a e a u d i o v i s i v o . M e r c o l e d ì a l l e 1 5 s i t e r r à i l c o n s u e t o q u e s t i o n t i m e . A l l ' o r d i n e d e l g i o r n o d i p a l a z z o M a d a m a , i n v e c e , è p r e v i s t a l a d i s c u s s i o n e d e l d i s e g n o d i l e g g e d e l e g a a l g o v e r n o p e r l a r e v i s i o n e d e l c o d i c e d e i b e n i c u l t u r a l i e d e l p a e s a g g i o , p r e v i s t a p e r m a r t e d ì a l l e 1 6 . 3 0 . I n e s a m e a n c h e i l D d l d e l e g a a l g o v e r n o s u l l ' I n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e . P r e v i s t i , p e r g i o v e d ì , i t r a d i z i o n a l i a p p u n t a m e n t i c o n i l s i n d a c a t o i s p e t t i v o e i l q u e s t i o n t i m e .