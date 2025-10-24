R o m a , 2 4 o t t ( A d n k r o n o s ) - L a s e p a r a z i o n e d e l l e c a r r i e r e , g i u n t a a l v o t o f i n a l e , e l a r i f o r m a d e g l i e s a m i d i S t a t o s o n o t r a i t e m i p r i n c i p a l i d e l l a p r o s s i m a s e t t i m a n a i n a u l a a l l a C a m e r a e a l S e n a t o . A M o n t e c i t o r i o i l a v o r i r i p r e n d o n o l u n e d ì a l l e 1 4 c o n l e d i s c u s s i o n i g e n e r a l i d e i p r o v v e d i m e n t i c h e a n d r a n n o i n v o t a z i o n e d a m a r t e d ì p o m e r i g g i o . S i t r a t t a d e l D l d i r i f o r m a d e g l i e s a m i d i S t a t o , g i à a p p r o v a t o d a l S e n a t o e i n s c a d e n z a l ' 8 n o v e m b r e , e d e l D d l s u l l a p a r t e c i p a z i o n e a b a n c h e e f o n d i m u l t i l a t e r a l i d i s v i l u p p o , a n c h e q u e s t o g i à a p p r o v a t o d a l S e n a t o . A s e g u i r e a l l ' O d g d e l l a C a m e r a c i s o n o l a m o z i o n e s u i p e r c o r s i n u t r i z i o n a l i p e r i p a z i e n t i o n c o l o g i c i e i l D d l d i d e l e g a a l g o v e r n o p e r l a s e m p l i f i c a z i o n e n o r m a t i v a , c h e è u n c o l l e g a t o a l l a m a n o v r a . M e r c o l e d ì a l l e 1 6 , 1 5 l ' a u l a d i M o n t e c i t o r i o r i c o r d a P i e r P a o l o P a s o l i n i i n o c c a s i o n e d e l 5 0 ° a n n i v e r s a r i o d e l l a s u a s c o m p a r s a . V e n e r d ì a l l e 9 , 3 0 è i n f i n e i n c a l e n d a r i o l a d i s c u s s i o n e g e n e r a l e d e l l a P d l s u l l a ' M a p p a d e l l a m e m o r i a ' , g i à a p p r o v a t a a l S e n a t o . A p a l a z z o M a d a m a l a r i p r e s a d e i l a v o r i è f i s s a t a p e r m a r t e d ì 2 8 o t t o b r e a l l e 1 5 c o n l a r i f o r m a c o s t i t u z i o n a l e c h e i n t r o d u c e , t r a l e a l t r e c o s e , l a s e p a r a z i o n e d e l l e c a r r i e r e , g i u n t a a l l a s u a s e c o n d a d e l i b e r a z i o n e s e n z a m o d i f i c h e a l S e n a t o e q u i n d i a l v o t o f i n a l e . L ' O d g d e l l ' a u l a d i p a l a z z o M a d a m a r e s t a , i n o l t r e , s e m p r e p r o n t o a d a c c o g l i e r e l a m a n o v r a c o n l e c o m u n i c a z i o n e d e l p r e s i d e n t e s u q u e s t o p u n t o .