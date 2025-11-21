R o m a , 2 1 n o v ( A d n k r o n o s ) - L a m a n o v r a e i l f e m m i n i c i d i o s o n o i p r i n c i p a l i t e m i a l c e n t r o d e i l a v o r i d i C a m e r a e S e n a t o l a p r o s s i m a s e t t i m a n a . A M o n t e c i t o r i o i n a u l a s i r i p r e n d e m a r t e d ì 2 5 n o v e m b r e a l l e 9 , 3 0 c o n l e i n t e r p e l l a n z e e l e i n t e r r o g a z i o n i e , d a l l e 1 1 , c o n l a d i s c u s s i o n e g e n e r a l i d e l D d l s u l f e m m i n i c i d i o , g i à a p p r o v a t o d a l S e n a t o e s u c u i è s t a t a d e l i b e r a t a l ' u r g e n z a . N e l p o m e r i g g i o s i p r o c e d e a l l a d i s c u s s i o n e c o n v o t a z i o n i d e l D d l f e m m i n i c i d i o ; d e l D d l s e m p l i f i c a z i o n i , u n c o l l e g a t o a l l a m a n o v r a g i à a p p r o v a t o d a l S e n a t o ; d e l D d l s u l c o n s e n s o i n f o r m a t o i n a m b i t o s c o l a s t i c o ; d e l l a P d l s u l l ' a s s i s t e n z a s a n i t a r i a d e g l i i t a l i a n i a l l ' e s t e r o ; d e l l a P d l s u l b r a c c o n a g g i o i t t i c o ( a p p r o v a t a d a l S e n a t o ) e d e l l e m o z i o n i s u l l a l i b e r t à d i s t a m p a . A s e g u i r e a l c u n e r a t i f i c h e e a l t r i p r o v v e d i m e n t i . A l S e n a t o a d e t t a r e i t e m p i è s e m p r e l a s e s s i o n e d i B i l a n c i o , c o n l a m a n o v r a i n c o m m i s s i o n e P r o g r a m m a z i o n e e c o n o m i c a e b i l a n c i o . L a r i p r e s a d e l l ' a u l a è f i s s a t a p e r m a r t e d ì 2 5 a l l e 1 6 , 3 0 c o n i l D l m i g r a n t i , c h e s c a d e i l 2 d i c e m b r e . N e l c a l e n d a r i o d e i l a v o r i d e l l ' a u l a a l l a p r o s s i m a s e t t i m a n a r i s u l t a c o m u n q u e i s c r i t t o l ' e s a m e e i l v o t o s u l l a m a n o v r a .