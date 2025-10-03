R o m a , 3 o t t . ( A d n k r o n o s ) - L a r i c h i e s t a d i a u t o r i z z a z i o n e a p r o c e d e r e n e i c o n f r o n t i d e i m i n i s t r i d e l l a G i u s t i z i a , C a r l o N o r d i o , d e l l ' I n t e r n o , M a t t e o P i a n t e d o s i , e d e l s o t t o s e g r e t a r i o a l l a p r e s i d e n z a d e l C o n s i g l i o , A l f r e d o M a n t o v a n o , s a r à l ' a p p u n t a m e n t o c l o u d e l l a p r o s s i m a s e t t i m a n a p a r l a m e n t a r e . D o p o i l n o d e l l a G i u n t a d e l l e A u t o r i z z a z i o n i d e l l a C a m e r a , s a r à l ' A u l a a d o v e r s i p r o n u n c i a r e d e f i n i t i v a m e n t e s u l l a d o m a n d a d e l T r i b u n a l e d e i m i n i s t r i . I n c a l e n d a r i o g i o v e d ì 9 o t t o b r e a l l e 9 . A n c h e a l S e n a t o i n c a l e n d a r i o u n p r o v v e d i m e n t o s u l q u a l e s i a n n u n c i a n o t e n s i o n i e p o l e m i c h e . S i t r a t t a d e l d i s e g n o d i l e g g e p r e s e n t a t o d a l c e n t r o d e s t r a c h e i n t e r v i e n e s u l l a c o m m i s s i o n e p a r l a m e n t a r e A n t i m a f i a p e r r e g o l a r e i c o n f l i t t i d i i n t e r e s s e , p r e v e d e n d o u n o b b l i g o d i a s t e n s i o n e p e r i c o m p o n e n t i c h e s i t r o v i n o i n u n a s i t u a z i o n e d i c o n f l i t t o d i i n t e r e s s i i n r e l a z i o n e a d e t e r m i n a t i f a t t i o g g e t t o d e l l ' i n c h i e s t a d a p a r t e d e l l a c o m m i s s i o n e , p e r l a c a r i c a r i c o p e r t a o p e r l e a t t i v i t à s v o l t e , a n c h e n o n a t t u a l m e n t e . U n t e s t o c h e n a s c e d o p o l e p o l e m i c h e c h e h a n n o c o n t r a p p o s t o l a m a g g i o r a n z a a i p a r l a m e n t a r i d e l M o v i m e n t o 5 s t e l l e e d e x m a g i s t r a t i R o b e r t o S c a r p i n a t o e F e d e r i c o C a f i e r o d e R a h o . I l t e s t o è a l l ' o r d i n e d e l g i o r n o d e l l ' A u l a a p a r t i r e d a m a r t e d ì p o m e r i g g i o . S e m p r e g i o v e d ì , n e l p o m e r i g g i o , a l l e 1 4 , a l l a C a m e r a è p r e v i s t o l ' e s a m e d e l D o c u m e n t o p r o g r a m m a t i c o d i f i n a n z a p u b b l i c a . A l t r i a r g o m e n t i a l l ' o r d i n e d e l g i o r n o , a p a r t i r e d a l l ' i n i z i o d e l l a s e t t i m a n a , a M o n t e c i t o r i o l e p r o p o s t e d i l e g g e s u l l e m o d i f i c h e a l l o S t a t u t o d e l T r e n t i n o A l t o A d i g e e d e l F r i u l i V e n e z i a G i u l i a ; a P a l a z z o M a d a m a i l d i s e g n o d i l e g g e p e r i l r i c o n o s c i m e n t o d e g l i a l u n n i c o n a l t o p o t e n z i a l e c o g n i t i v o , c o n l ' a d o z i o n e d i p i a n i d i d a t t i c i p e r s o n a l i z z a t i e l a f o r m a z i o n e d e l p e r s o n a l e s c o l a s t i c o .