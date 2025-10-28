R o m a , 2 8 o t t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - " L a m a l a t t i a d i P a r k i n s o n , è u n a m a l a t t i a n e u r o d e g e n e r a t i v a , l a s e c o n d a i n t e r m i n i d i f r e q u e n z a d o p o l a m a l a t t i a d i A l z h e i m e r . I n I t a l i a s i c o n t a n o c i r c a 3 0 0 . 0 0 0 p a z i e n t i . L a p a t o l o g i a p u ò a v e r e a n c h e u n e s o r d i o p r e c o c e , p r i m a d e i 5 0 a n n i . C o m e t u t t e l e m a l a t t i e n e u r o d e g e n e r a t i v e , c o m i n c i a a n n i p r i m a d e l l a d i a g n o s i e l a n e u r o d e g e n e r a z i o n e p u ò p r e c e d e r e c i n q u e , d i e c i o 1 5 a n n i l a d i a g n o s i c l i n i c a . L a r i c e r c a " s t a m e t t e n d o a p u n t o " d e i m e z z i p e r p o t e r i n d i v i d u a r e i s o g g e t t i a r i s c h i o p e r p o t e r i n t e r v e n i r e c o n u n p r o g r a m m a d i p r e v e n z i o n e " . E ’ q u a n t o a f f e r m a t o d a L e o n a r d o L o p i a n o , p r o f e s s o r e d i N e u r o l o g i a u n i v e r s i t à d e g l i s t u d i d i T o r i n o , a z i e n d a o s p e d a l i e r a C i t t à d e l l a s a l u t e e d e l l a s c i e n z a ‘ M o l i n e t t e ’ d i T o r i n o , a l 5 5 ° C o n g r e s s o d e l l a S o c i e t à i t a l i a n a d i n e u r o l o g i a ( S i n ) . " O g g i s a p p i a m o c h e l a p r e v e n z i o n e , c o m e l a c o n d u z i o n e d i u n o s t i l e d i v i t a s a n o , è m o l t o i m p o r t a n t e p e r m o l t e m a l a t t i e n e u r o l o g i c h e - s p i e g a L o p i a n o - N e l P a r k i n s o n u n a d i a g n o s i c o s ì p r e c o c e c i c o n s e n t i r à d i u t i l i z z a r e d e i f a r m a c i n e u r o p r o t e t t i v i , i n g r a d o , c i o è , d i r a l l e n t a r e l a p r o g r e s s i o n e d i m a l a t t i a . L ' a l t r o g r o s s o p r o b l e m a è l a f a s e a v a n z a t a d i m a l a t t i a : m o l t i p a z i e n t i p e r a l c u n i a n n i s t a n n o b e n e g r a z i e a l l e t e r a p i e t r a d i z i o n a l i e p o i s v i l u p p a n o l a c o s i d d e t t a f a s e c o m p l i c a t a d i m a l a t t i a . E ' d e f i n i t a ' c o m p l i c a t a ' - i l l u s t r a l ' e s p e r t o - i n q u a n t o i p a z i e n t i m a n i f e s t a n o f l u t t u a z i o n i m o t o r i e , p a s s a n d o d a u n o s t a t o d i r e l a t i v o b e n e s s e r e m o t o r i o a d u n o s t a t o d i b l o c c o e p o s s o n o a v e r e a n c h e d e l l e g r a v i d i s c i n e s i e , d e i m o v i m e n t i i n v o l o n t a r i . Q u e s t o f o r s e è i l m o m e n t o p i ù d i f f i c i l e p e r t r a t t a r e q u e s t i p a z i e n t i " . I n q u e s t o c a s o " a b b i a m o v a r i e s t r a t e g i e , d a l l a s t i m o l a z i o n e c e r e b r a l e p r o f o n d a , c h e s i u s a g i à d a m o l t i a n n i , a l l ' i n f u s i o n e i n t e s t i n a l e d i l e v o d o p a , l ' i n f u s i o n e s o t t o c u t a n e a e c o n t i n u a d i a p o m o r f i n a - a g g i u n g e L o p i a n o - A t a l e p r o p o s i t o , u n a n o v i t à d e g l i u l t i m i d u e a n n i p e r i p a z i e n t i i n f a s e a v a n z a t a è l ' i n f u s i o n e s o t t o c u t e d i l e v o d o p a . Q u e s t a f o r m u l a z i o n e , c o n u n d i s p o s i t i v o p o r t a t i l e , c o n s e n t e l a s o m m i n i s t r a z i o n e s o t t o c u t e a n c h e p e r 2 4 o r e , p o r t a n d o a u n g r a n d e m i g l i o r a m e n t o d e i b l o c c h i m o t o r i e d e l l e d i s c i n e s i e , c o n u n a q u a l i t à d e l l a v i t a n e t t a m e n t e m i g l i o r a t a . O r m a i l a t e c n o l o g i a è i m p r e s c i n d i b i l e - s o t t o l i n e a i l n e u r o l o g o - A n c h e i n q u e s t o s e t t o r e , i n f a t t i , c ' è u n m o n d o l e g a t o a l l ' i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e , a l l a s e n s o r i s t i c a , a l l a p o s s i b i l i t à d i s t u d i a r e i p a z i e n t i m e n t r e s o n o a l p r o p r i o d o m i c i l i o . L a t e c n o l o g i a c i s t a a i u t a n d o n e l m i g l i o r a r e , a d e s e m p i o , l a s t i m o l a z i o n e c e r e b r a l e p r o f o n d a . S i s t a a n d a n d o v e r s o u n a f u s i o n e d e l m e t o d o c l i n i c o c o n l ' i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e e t u t t o c i ò c h e è n e u r o - t e c n o l o g i c o , u n g r a n d e s e t t o r e i n g r a n d e s v i l u p p o " , c o n c l u d e