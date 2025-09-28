R o m a , 2 8 s e t . ( A d n k r o n o s ) - “ C a m p i o n i d e l m o n d o ! G l i A z z u r r i d e l v o l l e y h a n n o c o m p i u t o u n ' i m p r e s a s t r a o r d i n a r i a : c o n d e t e r m i n a z i o n e , t a l e n t o e s p i r i t o d i s q u a d r a h a n n o r i p o r t a t o l ' I t a l i a s u l g r a d i n o p i ù a l t o . È u n a v i t t o r i a c h e u n i s c e i l P a e s e e c h e c i r i c o r d a q u a n t o s i a f o r t e l a p a s s i o n e q u a n d o d i v e n t a i m p e g n o c o n d i v i s o . G r a z i e A z z u r r i : s i e t e l ' I t a l i a c h e v i n c e , c h e e m o z i o n a , c h e u n i s c e ” . L o s c r i v e s u i s o c i a l l a s e n a t r i c e d i F o r z a I t a l i a e v i c e p r e s i d e n t e d e l S e n a t o , L i c i a R o n z u l l i .