R o m a , 2 8 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " D o p o l ' e s a l t a n t e v i t t o r i a d e l l a p a l l a v o l o f e m m i n i l e , o g g i l ' I t a l i a f e s t e g g i a i l t i t o l o m o n d i a l e n e l l a p a l l a v o l o m a s c h i l e . C o n u n a s q u a d r a m a g i c a , c a p i t a n a t a d a u n f u o r i c l a s s e c o m e G i a n n e l l i e c o n u n c o m m o v e n t e e d e s a l t a n t e s p i r i t o d i s q u a d r a , l a p a l l a v o l o d o p p i a u n r i s u l t a t o m o n d i a l e . E q u e s t o s u c c e s s o , c h e s i a g g i u n g e a l l e g i à n u m e r o s e v i t t o r i e d i q u e s t i d e c e n n i i n t a n t e d i s c i p l i n e s p o r t i v e , d i m o s t r a l a t e n a c i a e l a c l a s s e d e g l i a t l e t i a z z u r r i i n t a n t i s p o r t . E s i s t e u n ' e c c e l l e n z a c h e v a o l t r e i l c a l c i o . R i s u l t a t i c h e d e v o n o e s s e r e a c c o m p a g n a t i d a a d e g u a t i i n v e s t i m e n t i p e r c o n f e r m a r e i l s e g n a l e c h e l ’ I t a l i a i n t e n d e c r e a r e a t l e t i d i l i v e l l o m o n d i a l e . Q u e s t i r a g a z z i d e d i c a n o l a l o r o g i o v i n e z z a a l l a g r a n d e z z a s p o r t i v a e p o r t a n o i l n o m e d e l l ' I t a l i a i n v e t t a a l m o n d o . G l i e n e s i a m o g r a t i " . L o a f f e r m a F a b i o R a m p e l l i , d e p u t a t o d i F r a t e l l i d ' I t a l i a e v i c e p r e s i d e n t e d e l l a C a m e r a .