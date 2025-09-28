R o m a , 2 8 s e t . ( A d n k r o n o s ) - I l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a , S e r g i o M a t t a r e l l a , h a i n v i t a t o l a n a z i o n a l e m a s c h i l e d i p a l l a v o l o a l Q u i r i n a l e p e r m e r c o l e d ì 8 o t t o b r e a l l e o r e 1 6 . I r a g a z z i d i F e r d i n a n d o D e G i o r g i s i u n i s c o n o c o s ì a l l e r a g a z z e d i J u l i o V e l a s c o , g i à p r e c e d e n t e m e n t e i n v i t a t e d o p o l a v i t t o r i a a i M o n d i a l i i n T h a i l a n d i a l o s c o r s o 7 s e t t e m b r e . “ C o m p l i m e n t i e f e l i c i t a z i o n i p e r l a m e r i t a t a v i t t o r i a . D o p o a v e r v i s t o l a s e m i f i n a l e c o n l a P o l o n i a e r o o t t i m i s t a s u l s u c c e s s o f i n a l e . V i a s p e t t o a l Q u i r i n a l e p e r r i n g r a z i a r v i ” , l e p a r o l e d e l C a p o d e l l o S t a t o . I l Q u i r i n a l e s i è m e s s o i n c o n t a t t o c o l p r e s i d e n t e d e l C o n i , L u c i a n o B u o n f i g l i o , p e r f a r p e r v e n i r e a l l a F e d e r a z i o n e , a l l a s q u a d r a e a l l o s t a f f i r a l l e g r a m e n t i d e l C a p o d e l l o S t a t o .