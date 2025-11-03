P a l e r m o , 3 n o v . ( A d n k r o n o s ) - C o n t r o l l i i n t e r f o r z e a d ' a l t o i m p a t t o ' d a l l e p r i m e o r e d e l m a t t i n o n e i q u a r t i e r i Z e n 1 e Z e n 2 , a P a l e r m o . I n c a m p o d a l l e p r i m e o r e d e l l a m a t t i n a P o l i z i a d i S t a t o , A r m a d e i c a r a b i n i e r i e G u a r d i a d i f i n a n z a , c o n u n s i g n i f i c a t i v o i m p i e g o d i m e z z i e u o m i n i e l ’ a u s i l i o d i u n i t à a e r e e e c i n o f i l e a n t i s a b o t a g g i o e a n t i d r o g a , d e i r e p a r t i t e r r i t o r i a l i e o r g a n i c i e d e l r e p a r t o P r e v e n z i o n e c r i m i n e S i c i l i a O c c i d e n t a l e d e l l a P o l i z i a d i S t a t o . C o s ì c o m e a c c a d u t o n e l l e s c o r s e s e t t i m a n e , l ' i n t e r v e n t o r i e n t r a i n u n p i ù a m p i o p r o g r a m m a d i c o n t r o l l o d e l t e r r i t o r i o v o l t o a l l a r i c e r c a d i a r m i e s o s t a n z e s t u p e f a c e n t i e a l c o n t r o l l o d i p e r s o n e e v e i c o l i i n t r a n s i t o . P a r t i c o l a r e a t t e n z i o n e è r i v o l t a a i d e s t i n a t a r i d i m i s u r e d i p r e v e n z i o n e e d i s i c u r e z z a , o l t r e c h e a l l ’ a c c e r t a m e n t o d e l l e v i o l a z i o n i a m m i n i s t r a t i v e , c o n p a r t i c o l a r e r i f e r i m e n t o a l i c e n z e , t i t o l i a u t o r i z z a t o r i e r e g o l a r i t à d e l l e a t t i v i t à c o m m e r c i a l i . I s e r v i z i , a n c h e s t a v o l t a , s o n o i n t e g r a t i d a l c o n t r o l l o a e r e o a t t r a v e r s o i n d i c a z i o n i p r o v e n i e n t i d a g l i e l i c o t t e r i d e l l e f o r z e d i p o l i z i a i m p i e g a t e c h e , g i à d a a l c u n e o r e , s t a n n o s o r v o l a n d o i p o p o l o s i q u a r t i e r i .