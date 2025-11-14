B o l o g n a , 1 4 n o v . ( A d n k r o n o s ) - “ O g g i g r a n p a r t e d e l l e f o n t i e n e r g e t i c h e s o n o c o n d i z i o n a t e d a l l a p r e s e n z a d i a c q u a , p e n s o a l l ’ i d r o g e n o , p e r s i n o s u i p a n n e l l i s o l a r i è n e c e s s a r i a l ’ a c q u a p e r g a r a n t i r n e i l r e n d i m e n t o , p e r n o n p a r l a r e d e l n u c l e a r e e d e i r e l a t i v i c i c l i d i r a f f r e d d a m e n t o ” . L o h a d e t t o l ’ a m m i n i s t r a t o r e d e l e g a t o d i A c e a F a b r i z i o P a l e r m o , i n t e r v e n e n d o a l l a 4 2 e s i m a a s s e m b l e a n a z i o n a l e d i A n c i i n c o r s o o g g i a B o l o g n a . “ L ’ i n f r a s t r u t t u r a i d r i c a è s t a t a p e r a n n i l a c e n e r e n t o l a d e l l e i n f r a s t r u t t u r e , e o g g i i n i z i a m o a p a g a r n e i l c o n t o . A c q u a s i g n i f i c a s a l u t e , s v i l u p p o , s i c u r e z z a e q u e s t a r i s c h i a d i e s s e r e f o r t e m e n t e c o m p r o m e s s a p e r c h é s i è s o t t o i n v e s t i t o i n m o d o s t r u t t u r a l e ” , h a a g g i u n t o P a l e r m o . “ L ’ a c q u a è u n b e n e c h e o g g i n e s s u n o d i n o i p a g a d a v v e r o : c i ò c h e s i p a g a i n b o l l e t t a è i l s e r v i z i o i n d u s t r i a l e e l ’ i n f r a s t r u t t u r a , p e r a l t r o a c o s t i m o l t o c o n t e n u t i . E d è i m p o r t a n t e c h e s i a c h i a r o a i c i t t a d i n i c h e p o s s o n o b a l n e a r e i n a c q u e p u l i t e a n c h e p e r c h é p a g a n o l a b o l l e t t a d e l l ’ a c q u a ” .