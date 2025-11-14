Bologna, 14 nov.(Adnkronos) - Oggi gran parte delle fonti energetiche sono condizionate dalla presenza di acqua, penso allidrogeno, persino sui pannelli solari è necessaria lacqua per garantirne il rendimento, per non parlare del nucleare e dei relativi cicli di raffreddamento. Lo ha detto lamministratore delegato di Acea Fabrizio Palermo, intervenendo alla 42esima assemblea nazionale di Anci in corso oggi a Bologna. Linfrastruttura idrica è stata per anni la cenerentola delle infrastrutture, e oggi iniziamo a pagarne il conto. Acqua significa salute, sviluppo, sicurezza e questa rischia di essere fortemente compromessa perché si è sottoinvestito in modo strutturale, ha aggiunto Palermo. Lacqua è un bene che oggi nessuno di noi paga davvero: ciò che si paga in bolletta è il servizio industriale e linfrastruttura, peraltro a costi molto contenuti. Ed è importante che sia chiaro ai cittadini che possono balneare in acque pulite anche perché pagano la bolletta dellacqua.