B o l o g n a , 1 4 n o v . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - P a g o P a c o n f e r m a i l p r o p r i o r u o l o d i p a r t n e r s t r a t e g i c o d e i C o m u n i i t a l i a n i n e l p e r c o r s o d i t r a s f o r m a z i o n e d i g i t a l e d e l P a e s e d i c u i s i è p a r l a t o i n o c c a s i o n e d e l l a 4 2 ª A s s e m b l e a a n n u a l e d e l l ’ A n c i , c h e s i è a p p e n a c o n c l u s a a B o l o g n a . L a c o l l a b o r a z i o n e c o n g l i e n t i l o c a l i r a p p r e s e n t a u n o d e i c a r d i n i d e l l ’ a z i o n e d i P a g o P a , c h e o g n i g i o r n o l a v o r a p e r r e n d e r e l e i n f r a s t r u t t u r e d i g i t a l i p u b b l i c h e s t r u m e n t i c o n c r e t i d i s e m p l i f i c a z i o n e e d i v a l o r e p e r c i t t a d i n i e a m m i n i s t r a z i o n i . “ N e g l i u l t i m i a n n i - h a d i c h i a r a t o A l e s s a n d r o M o r i c c a , a m m i n i s t r a t o r e u n i c o d i P a g o P a s p a - a b b i a m o v i s s u t o s f i d e e o p p o r t u n i t à c h e c i h a n n o s p i n t o a r a f f o r z a r e i l d i a l o g o e l a c o o p e r a z i o n e c o n l e r e a l t à l o c a l i , p e r r i s p o n d e r e c o n c r e t a m e n t e a l l e e s i g e n z e d e g l i a m m i n i s t r a t o r i e m i g l i o r a r e l a q u a l i t à d e i s e r v i z i p e r i c i t t a d i n i U n i m p e g n o c h e t r o v a p i e n a c o e r e n z a c o n i l t e m a d i q u e s t a e d i z i o n e , “ I n s i e m e p e r i l b e n e c o m u n e ” , e s i t r a d u c e i n u n a p r e s e n z a c o s t a n t e d i t u t t e l e n o s t r e s t r u t t u r e a f i a n c o d e g l i e n t i , p e r o f f r i r e l o r o s u p p o r t o t e c n i c o e o p e r a t i v o . I l l a v o r o q u o t i d i a n o c h e s v o l g i a m o i n s i e m e a d A n c i , i n s i n e r g i a c o n i l D i p a r t i m e n t o p e r l a T r a s f o r m a z i o n e d i g i t a l e , è l a c h i a v e p e r t r a d u r r e l a t r a n s i z i o n e d i g i t a l e i n u n b e n e f i c i o t a n g i b i l e p e r i l P a e s e . ” L e p i a t t a f o r m e g e s t i t e d a P a g o P a r a p p r e s e n t a n o o g g i u n e c o s i s t e m a i n t e g r a t o d i i n f r a s t r u t t u r e p u b b l i c h e d i g i t a l i a d i s p o s i z i o n e d e l l a P u b b l i c a A m m i n i s t r a z i o n e d i f f u s e a l i v e l l o s e m p r e p i ù c a p i l l a r e s u t u t t o i l t e r r i t o r i o . N e l 2 0 2 5 l a p i a t t a f o r m a P a g o P a h a g i à g e s t i t o o l t r e 3 8 9 m i l i o n i d i t r a n s a z i o n i p e r u n c o n t r o v a l o r e d i o l t r e 8 6 m i l i a r d i d i e u r o ; i l S e r v i z i o n o t i f i c h e d i g i t a l i ( S e n d ) h a s u p e r a t o i 2 6 m i l i o n i d i n o t i f i c h e i n v i a t e , m e n t r e l ’ a p p I O , u t i l i z z a t a d a o l t r e 1 5 . 8 0 0 e n t i , h a r e g i s t r a t o p i ù d i 1 3 m i l i o n i d i u t e n t i a t t i v i n e g l i u l t i m i d o d i c i m e s i . A q u e s t e s i a f f i a n c a o g g i P a r i , l a n u o v a p i a t t a f o r m a p e n s a t a p e r s e m p l i f i c a r e l ’ e r o g a z i o n e e l a f r u i z i o n e d e l l e i n i z i a t i v e d i w e l f a r e - i l c u i p r i m o c a s o d ’ u s o s a r à i l B o n u s E l e t t r o d o m e s t i c i d e l M i n i s t e r o d e l l e I m p r e s e e d e l M a d e i n I t a l y ( M I M I T ) - c h e c o n s e n t i r à a g l i e n t i d i g e s t i r e i n m a n i e r a s t a n d a r d e a u t o m a t i c a a n c h e i n c e n t i v i e a g e v o l a z i o n i . N u m e r i e r i s u l t a t i c o n d i v i s i d u r a n t e i l w o r k s h o p ' I n n o v a z i o n i e s v i l u p p i n e l l ’ e c o s i s t e m a P a g o P a . D a l w e l f a r e a l l e n o t i f i c h e : s f i d e e s o l u z i o n i p e r i s e r v i z i p u b b l i c i d i g i t a l i ' , u n m o m e n t o d i c o n f r o n t o o r g a n i z z a t o d a l l a S o c i e t à c o n i l c o n t r i b u t o d e l D i p a r t i m e n t o p e r l a T r a s f o r m a z i o n e D i g i t a l e d e l l a P r e s i d e n z a d e l C o n s i g l i o d e i M i n i s t r i e d i I f e l F o n d a z i o n e A n c i , p e r r a c c o n t a r e a i r a p p r e s e n t a n t i d e i C o m u n i i v a n t a g g i o f f e r t i d a l l ’ u t i l i z z o i n t e g r a t o d i p a g o P a , I O e S e n d , m e t t e n d o i n e v i d e n z a c a s i d ’ u s o e m o d e l l i o p e r a t i v i d i s u c c e s s o r e p l i c a b i l i s u l t e r r i t o r i o . P a r t i c o l a r e a t t e n z i o n e è s t a t a d e d i c a t a a l S e r v i z i o n o t i f i c h e d i g i t a l i e a l s u o c o n t r i b u t o n e l s e m p l i f i c a r e l a g e s t i o n e d e g l i a t t i a v a l o r e l e g a l e , r i d u c e n d o t e m p i e c o s t i a v a n t a g g i o d i e n t i e c i t t a d i n i . T r a l e e s p e r i e n z e p i ù s i g n i f i c a t i v e a c u i P a g o P a h a s c e l t o d i d a r e v o c e n e l c o r s o d e l w o r k s h o p a l l ’ A s s e m b l e a , q u e l l a d e l C o m u n e d i R e g g i o E m i l i a , c h e h a a d e r i t o d i r e c e n t e a S e n d e s t a g i à r e g i s t r a n d o r i s u l t a t i t a n g i b i l i . N e i p r i m i t r e m e s i d i u t i l i z z o d e l s e r v i z i o ( l u g l i o – s e t t e m b r e 2 0 2 5 ) , i l C o m u n e h a i n v i a t o 1 7 . 4 5 5 n o t i f i c h e d i g i t a l i . D i q u e s t e , i l 3 1 % s i è p e r f e z i o n a t o i n t e r a m e n t e i n m o d a l i t à d i g i t a l e , e v i t a n d o l ’ i n v i o c a r t a c e o : q u a s i t u t t e t r a m i t e l ’ a p p I O , c h e d a s o l a h a r a g g i u n t o i l 3 0 % d e l t o t a l e . A n c h e l a p e r c e n t u a l e d i p a g a m e n t o ( p a r i a l 4 0 % ) r i s u l t a p i ù a l t a t r a i c i t t a d i n i c h e h a n n o r i c e v u t o l a n o t i f i c a t r a m i t e I O r i s p e t t o a c h i h a r i c e v u t o q u e l l a c a r t a c e a . I n o l t r e , i t e m p i d i c o n s e g n a e p e r f e z i o n a m e n t o s i s o n o r i d o t t i s e n s i b i l m e n t e , a t e s t i m o n i a n z a d e l l ’ e f f i c a c i a e d e l l a r a p i d i t à d e l c a n a l e d i g i t a l e . C o m e c o m m e n t a R o b e r t o N e u l i c h e d l , a s s e s s o r e a l l a T r a n s i z i o n e D i g i t a l e e S e m p l i f i c a z i o n e A m m i n i s t r a t i v a d e l C o m u n e d i R e g g i o E m i l i a : “ I n s o l i t r e m e s i a b b i a m o i n v i a t o t r a m i t e S e n d p i ù d i 1 7 m i l a n o t i f i c h e e q u a s i u n a s u t r e s i è p e r f e z i o n a t a i n d i g i t a l e . Q u e s t i r i s u l t a t i d i m o s t r a n o q u a n t o l a d i g i t a l i z z a z i o n e p o s s a r e n d e r e p i ù e f f i c i e n t e l a g e s t i o n e d e i s e r v i z i p u b b l i c i , s e m p l i f i c a n d o a l t e m p o s t e s s o l a v i t a d e i c i t t a d i n i . L a s c e l t a d i r e a l i z z a r e u n a c a m p a g n a l o c a l e d i c o m u n i c a z i o n e , a n c h e g r a z i e a l k i t d i m a t e r i a l i m e s s o a d i s p o s i z i o n e d a P a g o P a d i t u t t i g l i e n t i , h a f a t t o s ì c h e i n o s t r i u t e n t i a c c o g l i e s s e r o p o s i t i v a m e n t e l ’ i n t r o d u z i o n e d i q u e s t o n u o v o s e r v i z i o . C o n t i a m o q u i n d i d i r e p l i c a r e p e r i o d i c a m e n t e l a c a m p a g n a d i c o m u n i c a z i o n e p e r a s s i c u r a r e l a c o r r e t t a i n f o r m a z i o n e e u n u t i l i z z o s e m p r e p i ù a m p i o d e l l ’ a p p I O a n c h e p e r o g n i t i p o d i n o t i f i c a d i g i t a l e ” . A c h i u d e r e g l i a p p u n t a m e n t i p r o m o s s i d a P a g o P a a l l ’ a s s e m b l e a a n c h e u n o ' S p e c i a l e P a g o P a L a b ' - i l f o r m a t d i i n c o n t r i f o r m a t i v i o n l i n e e r o g a t i d a e s p e r t i d i p r o d o t t o e s e r v i c e d e s i g n , c h e p e r l ’ o c c a s i o n e s i è t e n u t o i n p r e s e n z a - d e d i c a t o a i l l u s t r a r e c o m e i m p l e m e n t a r e c o r r e t t a m e n t e S e n d p e r u n a g e s t i o n e e f f i c a c e d e i t r i b u t i .