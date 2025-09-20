R o m a , 1 9 s e t . ( A d n k r o n o s ) - “ N e g l i a n n i s c o r s i a b b i a m o p e r c e p i t o i l b i s o g n o d i d a r e u n a m a g g i o r e c o n s a p e v o l e z z a d i q u e l l e c h e s o n o l e e s i g e n z e d e l l a c o m p l i a n c e e s g a l l ' i n t e r n o d e l l a f i l i e r a d e l l a n a u t i c a . S e f i n o a q u a l c h e t e m p o f a i t e m i E s g n o n e r a n o i n c i m a a l l e n e c e s s i t à d e l l e p i c c o l e i m p r e s e o g g i i n i z i a a d e s s e r c i q u e s t a c o n s a p e v o l e z z a ” . A d i r l o S t e f a n o P a g a n i I s n a r d i , d i r e t t o r e d e l l ' U f f i c i o s t u d i d i C o n f i n d u s t r i a N a u t i c a , a l l ’ i n c o n t r o ‘ E s g p e r l a n a u t i c a ’ , o r g a n i z z a t o d a C o n f i n d u s t r i a N a u t i c a , R i n a e B p e r B a n c a a l l ’ i n t e r n o d e l S a l o n e N a u t i c o d i G e n o v a p e r p r e s e n t a r e ‘ S u s t a i n a b l e F i n a n c e L a b ’ u n p r o g e t t o p e r s u p p o r t a r e l e i m p r e s e n e l p e r c o r s o v e r s o l a t r a n s i z i o n e g r e e n m e s s o a p u n t o d a l l ' e n t e d i c e r t i f i c a z i o n e , R i n a , B p e r B a n c a c o l s u p p o r t o d i C o n f i n d u s t r i a . “ A b b i a m o p e n s a t o - a g g i u n g e P a g a n i - c h e f o s s e n e c e s s a r i o f o r m a l i z z a r e u n a s o r t a d i a c c o r d o . D a u n l a t o R i n a c i a s s i s t e r à n e l l a c e r t i f i c a z i o n e e n e l r a g g i u n g i m e n t o d e g l i o b i e t t i v i c h e s o n o s t a t i a d a t t a t i a l m o n d o d e l l a n a u t i c a e d a l l ' a l t r o u n p a r t n e r i m p o r t a n t e c o m e B p e r r i u s c i r à a f o r n i r e s e r v i z i a d e g u a t i a t u t t e l e a z i e n d e c h e r a g g i u n g e r a n n o d e t e r m i n a t i c r i t e r i . Q u e s t o p o r t e r à u n g r a n d e v a n t a g g i o a n c h e a l i v e l l o d i c o s t i , a n c h e s o l o p e r f i n a n z i a m e n t i o p e r a l t r i s e r v i z i d i t i p o f i n a n z i a r i o ” .