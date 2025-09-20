Roma, 19 set. (Adnkronos) - Negli anni scorsi abbiamo percepito il bisogno di dare una maggiore consapevolezza di quelle che sono le esigenze della compliance esg all'interno della filiera della nautica. Se fino a qualche tempo fa i temi Esg non erano in cima alle necessità delle piccole imprese oggi inizia ad esserci questa consapevolezza. A dirlo Stefano Pagani Isnardi, direttore dell'Ufficio studi di Confindustria Nautica, allincontro Esg per la nautica, organizzato da Confindustria Nautica, Rina e Bper Banca allinterno del Salone Nautico di Genovaper presentare Sustainable Finance Lab un progetto per supportare le imprese nel percorso verso la transizione greenmesso a punto dall'ente di certificazione, Rina, Bper Banca col supporto di Confindustria. Abbiamo pensato - aggiunge Pagani - che fosse necessario formalizzare una sorta di accordo. Da un lato Rina ci assisterà nella certificazione e nel raggiungimento degli obiettivi che sono stati adattati al mondo della nautica e dall'altro un partner importante come Bper riuscirà a fornire servizi adeguati a tutte le aziende che raggiungeranno determinati criteri. Questo porterà un grande vantaggio anche a livello di costi, anche solo per finanziamenti o per altri servizi di tipo finanziario.