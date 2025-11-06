R o m a , 6 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " I l r i n n o v o d e l c o n t r a t t o c o l l e t t i v o n e l l a P u b b l i c a A m m i n i s t r a z i o n e , è u n s e g n a l e d i s e r i e t à e r e s p o n s a b i l i t à d a p a r t e d e l g o v e r n o M e l o n i v e r s o m i l i o n i d i l a v o r a t o r i c h e , d o p o t r o p p i r i n v i i , v e d o n o f i n a l m e n t e r i c o n o s c i u t o i l p r o p r i o v a l o r e e i l p r o p r i o p o t e r e d ’ a c q u i s t o " . C o s ì W a l t e r R i z z e t t o , d e p u t a t o d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a e p r e s i d e n t e d e l l a c o m m i s s i o n e L a v o r o d e l l a C a m e r a . " L a s t r a d a p e r a u m e n t a r e i s a l a r i n o n è l a p r o p a g a n d a , m a l a c o n t r a t t a z i o n e c o l l e t t i v a : l o s t r u m e n t o p i ù e f f i c a c e p e r m i g l i o r a r e l e c o n d i z i o n i e c o n o m i c h e e p r o f e s s i o n a l i d e i l a v o r a t o r i . È s i n g o l a r e c h e o g g i l a C g i l s i s f i l i d a q u e s t o p e r c o r s o , l a s t e s s a v i a c h e p e r a n n i h a i n d i c a t o c o m e a l t e r n a t i v a a l s a l a r i o m i n i m o l e g a l e . I l G o v e r n o h a s c e l t o i l d i a l o g o e l a r e s p o n s a b i l i t à , m e n t r e L a n d i n i p r e f e r i s c e l a c o n t r a p p o s i z i o n e i d e o l o g i c a : u n ’ o c c a s i o n e p e r s a p e r c h i a v r e b b e p o t u t o c o n t r i b u i r e i n m o d o s e r i o a l r a f f o r z a m e n t o d e i d i r i t t i e a l s o s t e g n o r e a l e d e i l a v o r a t o r i " , c o n c l u d e .