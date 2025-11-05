R o m a , 5 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " E s p r i m i a m o g r a n d e s o d d i s f a z i o n e p e r l a f i r m a d e l C o n t r a t t o C o l l e t t i v o N a z i o n a l e 2 0 2 2 - 2 0 2 4 d e l c o m p a r t o I s t r u z i o n e e R i c e r c a , c h e r i g u a r d a o l t r e 1 , 2 m i l i o n i d i l a v o r a t o r i t r a s c u o l a , u n i v e r s i t à , e n t i d i r i c e r c a e A F A M " . C o s ì i n u n a n o t a R a f f a e l e N e v i , p o r t a v o c e d i F o r z a I t a l i a . " U n r i s u l t a t o i m p o r t a n t e , c h e r i c o n o s c e i l v a l o r e e l a p r o f e s s i o n a l i t à d i c h i o g n i g i o r n o c o n t r i b u i s c e a l l a c r e s c i t a c u l t u r a l e e s c i e n t i f i c a d e i n o s t r i r a g a z z i e d e l P a e s e . U n s e n t i t o r i n g r a z i a m e n t o a l m i n i s t r o P a o l o Z a n g r i l l o c h e h a s a p u t o c o n d u r r e c o n d e t e r m i n a z i o n e e s e n s o d i r e s p o n s a b i l i t à u n p e r c o r s o d i c o n f r o n t o p r o f i c u o , g i u n g e n d o a u n a c c o r d o c h e g a r a n t i s c e a u m e n t i s i g n i f i c a t i v i e r i s t a b i l i s c e e q u i t à n e l s e t t o r e " , c o n c l u d e .