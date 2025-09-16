R o m a , 1 6 s e t . ( A d n k r o n o s ) - L a C o s t i t u z i o n e h a d e c i s o d i r i s e r v a r e a l l a l e g g e l ’ o r g a n i z z a z i o n e d e i p u b b l i c i u f f i c i , i n t r o d u c e n d o u n e l e m e n t o d i r o t t u r a c o n l a t r a d i z i o n e p r e c e d e n t e c h e l a d e m a n d a v a a l G o v e r n o . A l l a l e g g e , e q u i n d i a l P a r l a m e n t o , è s t a t o a s s e g n a t o i l c o m p i t o d i o r g a n i z z a r e i p u b b l i c i u f f i c i a l f i n e d i a s s i c u r a r e i m p a r z i a l i t à e b u o n a n d a m e n t o . I p u b b l i c i f u n z i o n a r i s o n o s t a t i , i n t a l m o d o , p o s t i s o t t o l a t u t e l a d e l l a l e g g e v o t a t a d a l P a r l a m e n t o , r a p p r e s e n t a t i v o d e l l ’ i n t e r a c o m u n i t à n a z i o n a l e " . L o h a a f f e r m a t o i l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a , S e r g i o M a t t a r e l l a , i n c o n t r a n d o a l Q u i r i n a l e i v i n c i t o r i d e l n o n o c o r s o - c o n c o r s o d e l l a S c u o l a n a z i o n a l e d e l l ' a m m i n i s t r a z i o n e . " F a r v e n i r e m e n o l ’ e s c l u s i v i t à d i r a p p o r t o t r a G o v e r n o e A m m i n i s t r a z i o n e - h a a g g i u n t o i l C a p o d e l l o S t a t o - h a r e a l i z z a t o i l p r e s u p p o s t o a f f i n c h é i p u b b l i c i i m p i e g a t i p o s s a n o p o r s i e f f e t t i v a m e n t e a l ' s e r v i z i o e s c l u s i v o d e l l a N a z i o n e ' " .