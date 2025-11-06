R o m a , 6 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " I l g o v e r n o M e l o n i s i g l a u n a c c o r d o c o n i d i p e n d e n t i p u b b l i c i , a u m e n t a n d o g l i s t i p e n d i d e l p e r s o n a l e s c o l a s t i c o i n s e g u i t o a l r i n n o v o d e i c o n t r a t t i n e l l a s c u o l a . S i t r a t t a d i u n a m i s u r a a t t e s a d a a n n i . L a C g i l d o v r e b b e f e s t e g g i a r e , m a a L a n d i n i q u e s t o n o n i n t e r e s s a : p e n s a s o l o a l l a s u a c a r r i e r a p o l i t i c a e c o m e s i n d a c a l i s t a v i e n e b o c c i a t o d a i f a t t i " . C o s ì l a s e n a t r i c e d i F r a t e l l i d ' I t a l i a E l e n a L e o n a r d i , s e g r e t a r i o d e l l a c o m m i s s i o n e L a v o r o d i P a l a z z o M a d a m a . " S i t r a t t a d i u n a u m e n t o d i 1 5 0 e u r o p e r i d o c e n t i e 1 1 0 p e r i l p e r s o n a l e A t a . S o m m e c h e s i a g g i u n g o n o a q u e l l e s t a n z i a t e p e r i l c o n t r a t t o 2 0 1 9 - 2 0 2 1 : 1 2 3 e u r o p e r i d o c e n t i e 8 9 p e r i l p e r s o n a l e A t a . F i n a l m e n t e a n c h e i d i p e n d e n t i d e l s e t t o r e p u b b l i c o h a n n o a v u t o u n a r i s p o s t a c o n c r e t a . G r a z i e a l n o s t r o e s e c u t i v o a u m e n t a n o i s a l a r i e i l p o t e r e d ’ a c q u i s t o d e l l e f a m i g l i e " , c o n c l u d e .