R o m a , 5 n o v . ( A d n k r o n o s ) - “ L a L e g a e i l G o v e r n o r i c o n o s c o n o l o s t r a o r d i n a r i o v a l o r e d e i t a n t i l a v o r a t o r i i m p e g n a t i o g n i g i o r n o p e r f o r m a r e i n o s t r i r a g a z z i e d a r e l o r o l e b a s i p e r i n s e g u i r e i p r o p r i s o g n i e c r e a r e i l f u t u r o m i g l i o r e i n c u i c r e d o n o . L a f i r m a d e l r i n n o v o d e l c o n t r a t t o c o l l e t t i v o p e r i l c o m p a r t o s c u o l a , i l s e c o n d o s i g l a t o c o n q u e s t o G o v e r n o , è u n ’ o t t i m a n o t i z i a c h e c o n f e r m a i l s e g n a l e d i g r a n d e a t t e n z i o n e d a p a r t e d e l n o s t r o p a r t i t o e d e l m i n i s t r o V a l d i t a r a n e i c o n f r o n t i d e g l i i n s e g n a n t i e d i t u t t o i l p e r s o n a l e s c o l a s t i c o a l q u a l e a b b i a m o r i d a t o c e n t r a l i t à d o p o t a n t i a n n i . U n i m p e g n o c o n c r e t o o r i e n t a t o a d a r e r i s p o s t e c h i a r e a d u n a c a t e g o r i a c h e p e r t r o p p o t e m p o è s t a t a t r a s c u r a t a ” . C o s ì i l v i c e s e g r e t a r i o d e l l a L e g a e s o t t o s e g r e t a r i o a l L a v o r o C l a u d i o D u r i g o n .