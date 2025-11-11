V i e n n a , 1 1 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " I n q u e s t o l u n g o p e r c o r s o " r a p p r e s e n t a t o d a g l i o t t a n t a a n n i d i s t o r i a d e l l e N a z i o n i u n i t e , " n o n s o n o m a n c a t i o s t a c o l i , e r r o r i e l a c u n e , i n p a r t e r i c o n d u c i b i l i a c a r e n z e s t r u t t u r a l i d e l l ' O r g a n i z z a z i o n e ; i n p a r t e a l l a a l t a l e n a n t e v o l o n t à p o l i t i c a d e g l i s t e s s i S t a t i m e m b r i a s o s t e n e r n e p i e n a m e n t e l ' a z i o n e . L a r e c e n t e r i f o r m a v a r a t a d a l s e g r e t a r i o g e n e r a l e G u t e r r e s è s t a t a a v v i a t a p e r e f o r n i r e r i s p o s t a a q u e s t a r i c h i e s t a d i m a g g i o r e e f f i c a c i a . S i t r a t t a d i u n p a s s o n e l l a g i u s t a d i r e z i o n e , c h e c o m u n q u e s o l l e c i t a a u n a r i f l e s s i o n e p i ù a m p i a s u g l i s t e s s i m e c c a n i s m i d e c i s i o n a l i d e l l ' O n u , a c o m i n c i a r e d e l C o n s i g l i o d i S i c u r e z z a , l a c u i c o m p o s i z i o n e - e i c u i p o t e r i i n c a p o a i m e m b r i p e r m a n e n t i - r i f l e t t o n o i l m o n d o d e l 1 9 4 5 " . L o h a a f f e r m a t o i l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a , S e r g i o M a t t a r e l l a , i n t e r v e n e n d o a V i e n n a , i n s i e m e a l l ' o m o l o g o d ' A u s t r i a , A l e x a n d e r V a n d e r B e l l e n , a l l e c e l e b r a z i o n i p e r i l 2 5 e s i m o a n n i v e r s a r i o d e l l a C o n v e n z i o n e d e l l e N a z i o n i u n i t e c o n t r o l a c r i m i n a l i t à o r g a n i z z a t a t r a n s n a z i o n a l e . " L ’ O n u - h a r i c o r d a t o i l C a p o d e l l o S t a t o - p u ò a d e m p i e r e a l s u o m a n d a t o d i g a r a n t e d e l l a p a c e i n t e r n a z i o n a l e s o l t a n t o s e g l i S t a t i c h e n e f a n n o p a r t e l e c o n s e n t o n o d i f a r l o . E , t u t t a v i a , l e N a z i o n i u n i t e r e s t a n o , p u r c o n t a l i l i m i t i , u n o s t r u m e n t o s t r a o r d i n a r i o e i n s o s t i t u i b i l e d i p a c e e d i s t a b i l i t à , c h e s a r e b b e i r r e s p o n s a b i l e i n d e b o l i r e . I l q u a d r o g e o - p o l i t i c o c h e a b b i a m o d i f r o n t e , d a l l a p e r d u r a n t e g u e r r a d i a g g r e s s i o n e r u s s a a l l ’ U c r a i n a , a l l a c r i s i i n M e d i o O r i e n t e , a l l ’ i n s t a b i l i t à i n d i v e r s e a r e e d e l c o n t i n e n t e a f r i c a n o , s p e s s o a s s o c i a t a a d r a m m a t i c h e c r i s i u m a n i t a r i e , r i c h i e d e c o n t u t t a e v i d e n z a u n s o s t e g n o a t t i v o d e l l ’ O n u , n o n c e r t a m e n t e i l s u o s m a n t e l l a m e n t o . P e n s o , a d e s e m p i o , a l l ’ e s i g e n z a d i r a f f o r z a r e - e n o n d e m o l i r e - l ’ a r c h i t e t t u r a r e l a t i v a a l d i s a r m o e a l l a n o n p r o l i f e r a z i o n e d e l l e a r m i n u c l e a r i , i n u n a f a s e s t o r i c a i n c u i , i n v e c e , a s s i s t i a m o a i n a c c e t t a b i l i a l l u s i o n i a l l ’ i m p i e g o d i a r m i d i d i s t r u z i o n e d i m a s s a " . " N o n e s i s t o n o - h a r i b a d i t o M a t t a r e l l a - a l t e r n a t i v e a l m u l t i l a t e r a l i s m o , a m e n o c h e n o n s i r i t e n g a d i i m b o c c a r e l a s t r a d a d e i c o n f l i t t i p e r m a n e n t i , c o n u n r i t o r n o a d u n a v i s i o n e p r i m i t i v a d e i r a p p o r t i f r a i p o p o l i , i c u i e s i t i s o n o s t o r i c a m e n t e e d r a m m a t i c a m e n t e b e n n o t i " .