V i e n n a , 1 1 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " I n u n p e r c o r s o d u r a t o o t t a n ' a n n i l e N a z i o n i U n i t e s o n o s t a t e p r o t a g o n i s t e d i p r o g r e s s i d e c i s i v i : d a l l a d e c o l o n i z z a z i o n e a l s o s t e g n o a l l o s v i l u p p o s o c i a l e e d e c o n o m i c o d i m i l i a r d i d i p e r s o n e ; d a g l i i n t e r v e n t i p e r i l m a n t e n i m e n t o d e l l a p a c e a l l a d i f e s a d e i d i r i t t i u m a n i e d e l l e l i b e r t à f o n d a m e n t a l i . O g g i l ' O n u c o n t i n u a a d e s s e r e l a c o r n i c e d i r i f e r i m e n t o f o n d a m e n t a l e p e r a f f r o n t a r e s f i d e c h e t r a v a l i c a n o i c o n f i n i n a z i o n a l i " . L o h a a f f e r m a t o i l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a , S e r g i o M a t t a r e l l a , i n t e r v e n e n d o a V i e n n a , i n s i e m e a l l ' o m o l o g o d ' A u s t r i a , A l e x a n d e r V a n d e r B e l l e n , a l l e c e l e b r a z i o n i p e r i l 2 5 e s i m o a n n i v e r s a r i o d e l l a C o n v e n z i o n e d e l l e N a z i o n i u n i t e c o n t r o l a c r i m i n a l i t à o r g a n i z z a t a t r a n s n a z i o n a l e , a d o t t a t a a P a l e r m o n e l d i c e m b r e 2 0 0 0 e r a t i f i c a t a o g g i d a 1 9 0 P a e s i . " L a p r o m o z i o n e d i u n ' a g e n d a c o n d i v i s a p e r l a p r e s e r v a z i o n e d e l n o s t r o p i a n e t a , l e s f i d e p o s t e d a l l a i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e , l a t u t e l a d e l l a s a l u t e g l o b a l e , s o l o p e r c i t a r n e a l c u n e - h a a g g i u n t o i l C a p o d e l l o S t a t o - I l c r i m i n e o r g a n i z z a t o r i e n t r a i n q u e s t a c a t e g o r i a d i s f i d e c h e r i c h i e d o n o u n a r i s p o s t a i n t e r n a z i o n a l e c o s t a n t e e c o o r d i n a t a " .