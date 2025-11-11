V i e n n a , 1 1 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " N e l l o s t e s s o m o m e n t o i n c u i n a s c e v a l ’ O n u , l ’ I t a l i a i n t r a p r e n d e v a i l p e r c o r s o p e r d o t a r s i d i u n a n u o v a L e g g e f o n d a m e n t a l e , l a C o s t i t u z i o n e r e p u b b l i c a n a d e l 1 9 4 8 , f o n d a t a s u v a l o r i c h e c o i n c i d o n o c o n q u e l l i d e l l a C a r t a d i S a n F r a n c i s c o e d e l l a D i c h i a r a z i o n e d e i d i r i t t i d e l l ’ u o m o . I n q u e l t e s t o i p a d r i C o s t i t u e n t i i t a l i a n i , c o n g r a n d e l u n g i m i r a n z a , i n d i c a v a n o e s p r e s s a m e n t e l a s t r a d a p e r u n a p a r t e c i p a z i o n e i t a l i a n a a l l e o r g a n i z z a z i o n i i n t e r n a z i o n a l i . S u q u e s t e b a s i , d i p i e n a a d e s i o n e a u n s i s t e m a v a l o r i a l e , l a R e p u b b l i c a I t a l i a n a p o t é a c c e d e r e a l l e N a z i o n i u n i t e n e l 1 9 5 5 , l o s t e s s o a n n o d e l l a R e p u b b l i c a d ’ A u s t r i a . D a a l l o r a l ’ I t a l i a , c o n c o n v i n z i o n e , s i è f a t t a p r o t a g o n i s t a d i c a m p a g n e p e r l a p r o m o z i o n e d i v a l o r i u n i v e r s a l i , o s p i t a n d o s u l s u o t e r r i t o r i o i m p o r t a n t i s t r u t t u r e d e l l ’ O n u " . L o h a r i c o r d a t o i l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a , S e r g i o M a t t a r e l l a , i n t e r v e n e n d o a V i e n n a , i n s i e m e a l l ' o m o l o g o d ' A u s t r i a , A l e x a n d e r V a n d e r B e l l e n , a l l e c e l e b r a z i o n i p e r i l 2 5 e s i m o a n n i v e r s a r i o d e l l a C o n v e n z i o n e d e l l e N a z i o n i u n i t e c o n t r o l a c r i m i n a l i t à o r g a n i z z a t a t r a n s n a z i o n a l e . " A q u e s t o r i g u a r d o , p e r m e t t e t e m i d i e s p r i m e r e - h a a g g i u n t o i l C a p o d e l l o S t a t o - i l m i o s e n t i t o r i n g r a z i a m e n t o a l P a e s e c h e a c c o g l i e q u e s t o i m p o r t a n t e P o l o o n u s i a n o , e a L e i , S i g n o r P r e s i d e n t e f e d e r a l e – e c a r o a m i c o - p e r e s s e r e q u i o g g i a s o s t e n e r e , i n s i e m e , q u e g l i s t e s s i v a l o r i c h e h a n n o c a r a t t e r i z z a t o i n o s t r i c o n d i v i s i 7 0 a n n i d i a p p a r t e n e n z a a l l a f a m i g l i a d e l l ’ O n u , i n t e r m i n i e t i c i e p o l i t i c i " .