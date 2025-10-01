R o m a , 1 o t t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - " A b b i a m o d e c i s o d i s o s t e n e r e i l B l o o d C a n c e r S u m m i t p e r c h é , i n u n m o m e n t o c o m e q u e l l o a t t u a l e , d o v e l ' i n n o v a z i o n e s t a c a m b i a n d o l a s t o r i a d e l l e m a l a t t i e , è n e c e s s a r i o i n i z i a r e a c a m b i a r e a n c h e i p e r c o r s i d i p r e s a i n c a r i c o d e l l e p e r s o n e " . L o h a d e t t o D a v i d e P e t r u z z e l l i , p r e s i d e n t e d i L a L a m p a d a d i A l a d i n o E t s , a l B l o o d C a n c e r S u m m i t 2 0 2 5 , e v e n t o d e d i c a t o a l l a g e s t i o n e d e i p a z i e n t i o n c o e m a t o l o g i c i o r g a n i z z a t o a R o m a d a B r i d g e t h e g a p , i l p r o g e t t o d i I s h e o i n c o l l a b o r a z i o n e c o n l ' a s s o c i a i z i o n e d e i p a z i e n t i , c h e g o d e d e l p a t r o c i n i o d i n u m e r o s e a l t r e a s s o c i a z i o n i . I l s u m m i t , c h e h a c h i a m a t o a r a c c o l t a r i c e r c a t o r i , c l i n i c i , p a z i e n t i , c a r e g i v e r e i s t i t u z i o n i , s i p o n e l ' o b i e t t i v o d i c o n d i v i d e r e i p i ù r e c e n t i a v a n z a m e n t i d e l l a r i c e r c a s c i e n t i f i c a e c l i n i c a , m e t t e r e a f u o c o l e s f i d e a n c o r a i r r i s o l t e n e l l ' a s s i s t e n z a o s p e d a l i e r a e t e r r i t o r i a l e , f a v o r i r e l e c o n n e s s i o n i t r a r i c e r c a , m e d i c a l u n m e t n e e d e q u a l i t à d e l l a v i t a d e i p a z i e n t i e d a r e v o c e a l l ' e s p e r i e n z a d i c h i c o n v i v e c o n u n t u m o r e d e l s a n g u e . " O g g i c i p o s s i a m o p e r m e t t e r e d i c u r a r e a n z i a n i e g i o v a n i c o n r i s u l t a t i t e r a p e u t i c i i m p a r a g o n a b i l i r i s p e t t o a p o c h i a n n i f a - s p i e g a P e t r u z z e l l i - B i s o g n a c o m i n c i a r e a o s s e r v a r e i b i s o g n i , s e n z a l i m i t a r s i a l l a s f e r a m e d i c a , o r g a n i c a , b i o l o g i c a d e l l a m a l a t t i a , m a g u a r d a r e a l p e r c o r s o d i p r e s a i n c a r i c o d i q u e s t e p e r s o n e , c h e v i v o n o s e m p r e d i p i ù s u l t e r r i t o r i o e h a n n o b i s o g n o d i e s s e r e s u p p o r t a t e n e l l a l o r o q u o t i d i a n i t à " . O g g i " a b b i a m o i n t r o d o t t o l a p a r o l a c r o n i c i t à i n d i v e r s i t u m o r i d e l s a n g u e - o s s e r v a - C r o n i c i t à , p e r ò , f a r i m a a n c h e c o n q u a l i t à d e l l a v i t a e c o n u n p e r c o r s o c h e d e v e e s s e r e i l p i ù v i c i n o p o s s i b i l e p e r p e r m e t t e r e a q u e s t e p e r s o n e d i v i v e r e u n a v i t a n o n s o l o d i q u a l i t à , m a a n c h e i l p i ù s i m i l e p o s s i b i l e a q u e l l a d e l l e p e r s o n e c h e n o n h a n n o l a m a l a t t i a " .