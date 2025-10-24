P a l e r m o , 2 4 o t t . ( A d n k r o n o s ) - “ N o n s o s e i l P r e f e t t o P i r i t o r e p u ò a v e r e d e p i s t a t o l e i n d a g i n i . L ’ h o c o n o s c i u t o q u a n d o e r a u n g i o v a n e f u n z i o n a r i o d e l l a S q u a d r a m o b i l e d i P a l e r m o e i o u n g i o v a n e c r o n i s t a d e l G i o r n a l e d i S i c i l i a . E s e l o h a f a t t o s o n o c e r t o c h e n o n l o h a f a t t o p e r c o n t o d i B r u n o C o n t r a d a c h e a l l ’ e p o c a e r a i l d i r i g e n t e p r o t e m p o r e d e l l a S q u a d r a m o b i l e ” . A p a r l a r e c o n l ’ A d n k r o n o s è D a n i e l e B i l l i t t e r i , 7 4 a n n i , e x c r o n i s t a d i c r o n a c a n e r a d e l G i o r n a l e d i S i c i l i a e a u t o r e d e l l o s c o o p p u b b l i c a t o p o c h i g i o r n i d o p o l ’ o m i c i d i o d i P i e r s a n t i M a t t a r e l l a s u l r i t r o v a m e n t o d e l g u a n t o n e l l a F i a t 1 2 7 t r o v a t a i n v i a L a u r a n a e d e l l a t e l e f o n a t a a n o n i m a a r r i v a t a a l l a S q u a d r a m o b i l e d i P a l e r m o , i n c u i v e n i v a n o d e s c r i t t i i m o v i m e n t i d e l k i l l e r d o p o i l d e l i t t o . E r a l ’ 8 g e n n a i o d e l 1 9 8 0 q u a n d o B i l l i t t e r i s c r i v e v a : “ U n a v o c e m a s c h i l e a v e v a d e s c r i t t o i m o v i m e n t i d e i s i c a r i d i M a t t a r e l l a e r i v e l a v a u n p a r t i c o l a r e i n c r e d i b i l e : ' U n o d e i d u e k i l l e r è p a s s a t o d a v i a L i b e r t à p o c o t e m p o d o p o l ’ o m i c i d i o , q u a n d o g i à l ’ a u t o d e l p r e s i d e n t e d e l l a R e g i o n e e r a c i r c o n d a t a d a g l i e s p e r t i d e l l a S c i e n t i f i c a ' . L o s c o n o s c i u t o i n f o r m a t o r e a v r e b b e d e s c r i t t o i m o v i m e n t i d e g l i a s s a s s i n i s u b i t o d o p o l ’ o m i c i d i o . I n p a r t i c o l a r e , i d u e k i l l e r s a r e b b e r o s t a t i v i s t i a b b a n d o n a r e l a 1 2 7 b i a n c a i n v i a D e C r i s t o f o r i s , u n a t r a v e r s a d i v i a L a u r a n a . A q u e s t o p u n t o , i d u e g i o v a n i s a r e b b e r o e n t r a t i n e l l ’ a n d r o n e d i u n e d i f i c i o v i c i n o a l l a s t r a d a e s i s a r e b b e r o c a m b i a t i d ’ a b i t o . P o i , s a r e b b e r o s a l i t i s u u n a 8 5 0 g r i g i a ” . S u c c e s s i v a m e n t e , “ u n o d e i s i c a r i s a r e b b e r i p a s s a t o d a v i a L i b e r t à ” . E p o i l ' a l t r o s c o o p : “ S a r e b b e r o s t a t i t r o v a t i d e i g u a n t i n e l l a 1 2 7 ” . E r a i l g u a n t o d e l k i l l e r , d i c u i s i s o n o p e r s e l e t r a c c e . S e c o n d o l a P r o c u r a d i P a l e r m o a f a r e s p a r i r e i l p r e z i o s o r e p e r t o , l a ‘ p r o v a r e g i n a ’ , s a r e b b e s t a t o p r o p r i o P i r i t o r e . I l g u a n t o s c o m p a r v e m i s t e r i o s a m e n t e f r a l a S q u a d r a m o b i l e e i l p a l a z z o d i g i u s t i z i a . I l g i o r n a l i s t a D a n i e l e B i l l i t t e r i n e i m e s i s c o r s i è s t a t o a s c o l t a t o c o m e p e r s o n a i n f o r m a t a s u i f a t t i d a l l a o r m a i e x p r o c u r a t r i c e a g g i u n t a M a r z i a S a b e l l a e d a l l a s o s t i t u t a F r a n c e s c a D e s s ì . O g g i B i l l i t t e r i d i c e : “ N o n f u s i c u r a m e n t e F i l i p p o P i r i t o r e a f o r n i r m i q u e l l e n o t i z i e ” . “ I o v i v e v o p r a t i c a m e n t e a l l a S q u a d r a m o b i l e d i P a l e r m o e q u i n d i a v e v o o t t i m i r a p p o r t i c o n l e m i e f o n t i ” , a g g i u n g e . T o r n a n d o s u l r e p e r t o s c o m p a r s o , B i l l i t t e r o s p i e g a : “ A q u e l t e m p o n o n c ’ e r a a n c o r a i l D n a e p r o b a b i l m e n t e a q u e s t e c o s e n o n s i p r e s t a v a l a d o v u t a a t t e n z i o n e " . ( d i E l v i r a T e r r a n o v a )