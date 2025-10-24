Palermo, 24 ott. (Adnkronos) - Non so se il Prefetto Piritore può avere depistato le indagini. Lho conosciuto quando era un giovane funzionario della Squadra mobile di Palermo e io un giovane cronista del Giornale di Sicilia. E se lo ha fatto sono certo che non lo ha fatto per conto di Bruno Contrada che allepoca era il dirigente pro tempore della Squadra mobile. A parlare con lAdnkronos è Daniele Billitteri, 74 anni, ex cronista di cronaca nera del Giornale di Sicilia e autore dello scoop pubblicato pochi giorni dopo lomicidio di Piersanti Mattarella sul ritrovamento del guanto nella Fiat 127 trovata in via Laurana e della telefonata anonima arrivata alla Squadra mobile di Palermo, in cui venivano descritti i movimenti del killer dopo il delitto. Era l8 gennaio del 1980 quando Billitteri scriveva: Una voce maschile aveva descritto i movimenti dei sicari di Mattarella e rivelava un particolare incredibile: 'Uno dei due killer è passato da via Libertà poco tempo dopo lomicidio, quando già lauto del presidente della Regione era circondata dagli esperti della Scientifica'. Lo sconosciuto informatore avrebbe descritto i movimenti degli assassini subito dopo lomicidio. In particolare, i due killer sarebbero stati visti abbandonare la 127 bianca in via De Cristoforis, una traversa di via Laurana. A questo punto, i due giovani sarebbero entrati nellandrone di un edificio vicino alla strada e si sarebbero cambiati dabito. Poi, sarebbero saliti su una 850 grigia. Successivamente, uno dei sicari sarebbe ripassato da via Libertà. E poi l'altro scoop: Sarebbero stati trovati dei guanti nella 127. Era il guanto del killer, di cui si sono perse le tracce. Secondo la Procura di Palermo a fare sparire il prezioso reperto, la prova regina, sarebbe stato proprio Piritore. Il guanto scomparve misteriosamente fra la Squadra mobile e il palazzo di giustizia. Il giornalista Daniele Billitteri nei mesi scorsi è stato ascoltato come persona informata sui fatti dalla ormai ex procuratrice aggiunta Marzia Sabella e dalla sostituta Francesca Dessì. Oggi Billitteri dice: Non fu sicuramente Filippo Piritore a fornirmi quelle notizie. Io vivevo praticamente alla Squadra mobile di Palermo e quindi avevo ottimi rapporti con le mie fonti, aggiunge. Tornando sul reperto scomparso, Billittero spiega: A quel tempo non cera ancora il Dna e probabilmente a queste cose non si prestava la dovuta attenzione". (di Elvira Terranova)