Roma, 6 nov. (Adnkronos/Labitalia) - Si è svolto questa mattina, presso lAula Magna del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali dellUniversità degli studi di Perugia, il workshop 'Il colore della qualità' in cui è stato presentato un nuovo studio promosso dalla Fondazione Ets Istituto Nutrizionale Carapelli (Inc) e condotto da Maurizio Servili, ordinario di Scienze e Tecnologie Alimentari dello stesso Ateneo e membro del Comitato Scientifico dellInc. Lo studio, mirato a valutare sistemi innovativi per determinare la freshness dellolio extra vergine di oliva (evo) durante la shelf-life, ha preso in considerazione nuovi parametri chimici per determinare levoluzione dello stato ossidativo dellolio e nuovi colori di bottiglia. La conservazione della qualità dellolio evo confezionato è influenzata sia dalla tipologia di packaging che dalle condizioni di stoccaggio a scaffale. Il naturale processo di foto-ossidazione può compromettere, infatti, anche in tempi brevi, le proprietà sensoriali e salutistiche del prodotto. Bruno Seabra, presidente della Fondazione, nellaprire i lavori ha sottolineato: La mission della Fondazione Ets Istituto Nutrizionale Carapelli è quella di promuovere la ricerca nel settore dellolio doliva e di diffonderne i risultati a beneficio del miglioramento della qualità e delleducazione del consumatore. Oggi, grazie allimportante lavoro scientifico dellUniversità di Perugia, presentiamo dei risultati che possono avere un impatto concreto sulla gestione dellolio extra vergine a scaffale. Conservare al meglio la qualità significa tutelare tutti quei valori distintivi, sensoriali e nutrizionali, dellolio extra vergine di oliva, che lo rendono un alimento essenziale della Dieta Mediterranea. Sostenere la ricerca, per lInc, vuol dire mettere al centro il consumatore e il futuro della sua salute. Ringraziamo Verallia per la collaborazione, predisponendo i prototipi del vetro oggetto della sperimentazione". Come dettagliato da Maurizio Servili, lo studio in oggetto ha valutato, per la prima volta, limpatto di diverse tonalità cromatiche del vetro quali il verde chiaro, lambra, il verde Uvag e il blu, sulla stabilità ossidativa degli oli evo esposti alla luce, simulando le condizioni di conservazione tipiche dei punti vendita". "Per valutare la shelf-life sono stati introdotti nuovi parametri strumentali per meglio interpretare il livello ossidativo degli oli e/o il loro grado di freschezza. I risultati ottenuti, testando oli di diversa origine geografica e composizione chimica, hanno evidenziato che il vetro blu ha un effetto protettivo sullolio evo superiore a tutti gli altri colori di vetro testati. Gli effetti più significativi si sono osservati sullevoluzione di parametri strumentali tradizionali come il K270 ed innovativi quali levoluzione dei composti fenolici ossidati, i composti volatili di neoformazione ossidativa e le pirofeofitine, ha spiegato. Durante il workshop, la Stazione Sperimentale del Vetro di Venezia ha illustrato le proprietà ottiche e tecniche che rendono il vetro un materiale ideale per la protezione e la conservazione degli alimenti. Verallia ha approfondito invece il tema della sostenibilità, sottolineando limpegno dellazienda orientato ad una costante riduzione dellimpatto ambientale del prodotto, evidenziato dallalto contenuto di materia riciclata (65,7%), utilizzato per la innovativa bottiglia in vetro Blu. Sempre più riconosciuto - ha precisato nelle conclusioni Michele Carruba, presidente del Comitato scientifico di Inc - è il ruolo della nutrizione nel prevenire patologie di grande impatto sociale e lolio extra vergine di oliva è sempre più considerato un componente indispensabile allinterno di una dieta sana. Questo studio, come gli altri condotti dallInc, ha un grande valore scientifico e contribuisce ad accrescere le conoscenze delle caratteristiche qualitative dellolio evo e degli effetti nutrizionali dello stesso.