R o m a , 6 n o v . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - S i è s v o l t o q u e s t a m a t t i n a , p r e s s o l ’ A u l a M a g n a d e l D i p a r t i m e n t o d i S c i e n z e A g r a r i e , A l i m e n t a r i e A m b i e n t a l i d e l l ’ U n i v e r s i t à d e g l i s t u d i d i P e r u g i a , i l w o r k s h o p ' I l c o l o r e d e l l a q u a l i t à ' i n c u i è s t a t o p r e s e n t a t o u n n u o v o s t u d i o p r o m o s s o d a l l a F o n d a z i o n e E t s I s t i t u t o N u t r i z i o n a l e C a r a p e l l i ( I n c ) e c o n d o t t o d a M a u r i z i o S e r v i l i , o r d i n a r i o d i S c i e n z e e T e c n o l o g i e A l i m e n t a r i d e l l o s t e s s o A t e n e o e m e m b r o d e l C o m i t a t o S c i e n t i f i c o d e l l ’ I n c . L o s t u d i o , m i r a t o a v a l u t a r e s i s t e m i i n n o v a t i v i p e r d e t e r m i n a r e l a f r e s h n e s s d e l l ’ o l i o e x t r a v e r g i n e d i o l i v a ( e v o ) d u r a n t e l a s h e l f - l i f e , h a p r e s o i n c o n s i d e r a z i o n e n u o v i p a r a m e t r i c h i m i c i p e r d e t e r m i n a r e l ’ e v o l u z i o n e d e l l o s t a t o o s s i d a t i v o d e l l ’ o l i o e n u o v i c o l o r i d i b o t t i g l i a . L a c o n s e r v a z i o n e d e l l a q u a l i t à d e l l ’ o l i o e v o c o n f e z i o n a t o è i n f l u e n z a t a s i a d a l l a t i p o l o g i a d i p a c k a g i n g c h e d a l l e c o n d i z i o n i d i s t o c c a g g i o a s c a f f a l e . I l n a t u r a l e p r o c e s s o d i f o t o - o s s i d a z i o n e p u ò c o m p r o m e t t e r e , i n f a t t i , a n c h e i n t e m p i b r e v i , l e p r o p r i e t à s e n s o r i a l i e s a l u t i s t i c h e d e l p r o d o t t o . B r u n o S e a b r a , p r e s i d e n t e d e l l a F o n d a z i o n e , n e l l ’ a p r i r e i l a v o r i h a s o t t o l i n e a t o : “ L a m i s s i o n d e l l a F o n d a z i o n e E t s I s t i t u t o N u t r i z i o n a l e C a r a p e l l i è q u e l l a d i p r o m u o v e r e l a r i c e r c a n e l s e t t o r e d e l l ’ o l i o d ’ o l i v a e d i d i f f o n d e r n e i r i s u l t a t i a b e n e f i c i o d e l m i g l i o r a m e n t o d e l l a q u a l i t à e d e l l ’ e d u c a z i o n e d e l c o n s u m a t o r e . O g g i , g r a z i e a l l ’ i m p o r t a n t e l a v o r o s c i e n t i f i c o d e l l ’ U n i v e r s i t à d i P e r u g i a , p r e s e n t i a m o d e i r i s u l t a t i c h e p o s s o n o a v e r e u n i m p a t t o c o n c r e t o s u l l a g e s t i o n e d e l l ’ o l i o e x t r a v e r g i n e a s c a f f a l e . C o n s e r v a r e a l m e g l i o l a q u a l i t à s i g n i f i c a t u t e l a r e t u t t i q u e i v a l o r i d i s t i n t i v i , s e n s o r i a l i e n u t r i z i o n a l i , d e l l ’ o l i o e x t r a v e r g i n e d i o l i v a , c h e l o r e n d o n o u n a l i m e n t o e s s e n z i a l e d e l l a D i e t a M e d i t e r r a n e a . S o s t e n e r e l a r i c e r c a , p e r l ’ I n c , v u o l d i r e m e t t e r e a l c e n t r o i l c o n s u m a t o r e e i l f u t u r o d e l l a s u a s a l u t e . R i n g r a z i a m o V e r a l l i a p e r l a c o l l a b o r a z i o n e , p r e d i s p o n e n d o i p r o t o t i p i d e l v e t r o o g g e t t o d e l l a s p e r i m e n t a z i o n e " . C o m e d e t t a g l i a t o d a M a u r i z i o S e r v i l i , “ l o s t u d i o i n o g g e t t o h a v a l u t a t o , p e r l a p r i m a v o l t a , l ’ i m p a t t o d i d i v e r s e t o n a l i t à c r o m a t i c h e d e l v e t r o q u a l i i l v e r d e c h i a r o , l ’ a m b r a , i l v e r d e U v a g e i l b l u , s u l l a s t a b i l i t à o s s i d a t i v a d e g l i o l i e v o e s p o s t i a l l a l u c e , s i m u l a n d o l e c o n d i z i o n i d i c o n s e r v a z i o n e t i p i c h e d e i p u n t i v e n d i t a " . " P e r v a l u t a r e l a s h e l f - l i f e s o n o s t a t i i n t r o d o t t i n u o v i p a r a m e t r i s t r u m e n t a l i p e r m e g l i o i n t e r p r e t a r e i l l i v e l l o o s s i d a t i v o d e g l i o l i e / o i l l o r o g r a d o d i f r e s c h e z z a . I r i s u l t a t i o t t e n u t i , t e s t a n d o o l i d i d i v e r s a o r i g i n e g e o g r a f i c a e c o m p o s i z i o n e c h i m i c a , h a n n o e v i d e n z i a t o c h e i l v e t r o b l u h a u n e f f e t t o p r o t e t t i v o s u l l ’ o l i o e v o s u p e r i o r e a t u t t i g l i a l t r i c o l o r i d i v e t r o t e s t a t i . G l i e f f e t t i p i ù s i g n i f i c a t i v i s i s o n o o s s e r v a t i s u l l ’ e v o l u z i o n e d i p a r a m e t r i s t r u m e n t a l i t r a d i z i o n a l i c o m e i l K 2 7 0 e d i n n o v a t i v i q u a l i l ’ e v o l u z i o n e d e i c o m p o s t i f e n o l i c i o s s i d a t i , i c o m p o s t i v o l a t i l i d i n e o f o r m a z i o n e o s s i d a t i v a e l e p i r o f e o f i t i n e ” , h a s p i e g a t o . D u r a n t e i l w o r k s h o p , l a S t a z i o n e S p e r i m e n t a l e d e l V e t r o d i V e n e z i a h a i l l u s t r a t o l e p r o p r i e t à o t t i c h e e t e c n i c h e c h e r e n d o n o i l v e t r o u n m a t e r i a l e i d e a l e p e r l a p r o t e z i o n e e l a c o n s e r v a z i o n e d e g l i a l i m e n t i . V e r a l l i a h a a p p r o f o n d i t o i n v e c e i l t e m a d e l l a s o s t e n i b i l i t à , s o t t o l i n e a n d o l ’ i m p e g n o d e l l ’ a z i e n d a o r i e n t a t o a d u n a c o s t a n t e r i d u z i o n e d e l l ’ i m p a t t o a m b i e n t a l e d e l p r o d o t t o , e v i d e n z i a t o d a l l ’ a l t o c o n t e n u t o d i m a t e r i a r i c i c l a t a ( 6 5 , 7 % ) , u t i l i z z a t o p e r l a i n n o v a t i v a b o t t i g l i a i n v e t r o B l u . “ S e m p r e p i ù r i c o n o s c i u t o - h a p r e c i s a t o n e l l e c o n c l u s i o n i M i c h e l e C a r r u b a , p r e s i d e n t e d e l C o m i t a t o s c i e n t i f i c o d i I n c - è i l r u o l o d e l l a n u t r i z i o n e n e l p r e v e n i r e p a t o l o g i e d i g r a n d e i m p a t t o s o c i a l e e l ’ o l i o e x t r a v e r g i n e d i o l i v a è s e m p r e p i ù c o n s i d e r a t o u n c o m p o n e n t e i n d i s p e n s a b i l e a l l ’ i n t e r n o d i u n a d i e t a s a n a . Q u e s t o s t u d i o , c o m e g l i a l t r i c o n d o t t i d a l l ’ I n c , h a u n g r a n d e v a l o r e s c i e n t i f i c o e c o n t r i b u i s c e a d a c c r e s c e r e l e c o n o s c e n z e d e l l e c a r a t t e r i s t i c h e q u a l i t a t i v e d e l l ’ o l i o e v o e d e g l i e f f e t t i n u t r i z i o n a l i d e l l o s t e s s o ” .