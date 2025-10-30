R o m a , 3 0 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " D a j e P a o l o , f a i q u e s t o p a s s o e r i f o n d i a m o i n s i e m e l ’ a r e a l i b e r a l d e m o c r a t i c a . L o n t a n i d a l l a d e s t r a s o v r a n i s t a e d a l l a s i n i s t r a p o p u l i s t a . S e n o n o r a q u a n d o " . L o s c r i v e C a r l o C a l e n d a s u i s o c i a l r i s p o n d e n d o a l p o s t d i P a o l o G e n t i l o n i s u l v o t o i n O l a n d a . " L ’ o n d a s o v r a n i s t a - a v e v a s c r i t t o l ' e x - p r e m i e r - s i f e r m a i n O l a n d a , d o v e e r a s t a t a p i ù a l t a . G r a n d e r i s u l t a t o d e i l i b e r a l i p r o g r e s s i s t i d i D 6 6 . U n a b e l l a g i o r n a t a p e r l ’ E u r o p a " .