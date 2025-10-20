R o m a , 2 0 o t t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - Q u a n d o s i i m p i a n t a u n a l e n t e i n t r a o c u l a r e I c l " i l r e c u p e r o è i m m e d i a t o p e r c h é , e s s e n d o c u s t o m i z z a t a , c o r r e g g e i l d i f e t t o d i v i s t a " d e l s i n g o l o p a z i e n t e c h e t o r n a " i m m e d i a t a m e n t e a v e d e r e b e n e " . C o s ì l ' o c u l i s t a F r a n c e s c o B i s a n t i s , s p e c i a l i s t a n e l l a s a l u t e d e g l i o c c h i e d a s e m p r e a p p a s s i o n a t o d i t e c n o l o g i a e i n n o v a z i o n e , c o n a l l ' a t t i v o o l t r e 1 6 m i l a i n t e r v e n t i l a s e r p e r l a c o r r e z i o n e v i s i v a e 2 8 m i l a d i c a t a r a t t a , s p i e g a c h e c o n l e I c l f a c h i c h e è " c o m e a v e r e u n a l e n t e a c o n t a t t o , m a d e n t r o a l l ' o c c h i o , q u i n d i r e c u p e r o è i m m e d i a t o . I n f a t t i - a g g i u n g e - i l v e r o ' w o w e f f e c t ' c e l ' a b b i a m o c o n l ' I c l p e r c h é l a p e r s o n a " a c u i v i e n e i m p i a n t a t a q u e s t a l e n t e e s c e d a l l a s a l a o p e r a t o r i a " c h e c i v e d e g i à . L a m a g g i o r p a r t e - s o t t o l i n e a - s o n o p e r s o n e g i o v a n i c h e p i a n g o n o p e r l ' e m o z i o n e p e r c h é , a p p u n t o , c ' è u n r e c u p e r o i m m e d i a t o " . O v v i a m e n t e , B i s a n t i s s c o n s i g l i a " d i a n d a r e a g i o c a r e a r u g b y i l g i o r n o d o p o l ' i n t e r v e n t o " . E ' i n f a t t i " p r e f e r i b i l e p e r u n a s e t t i m a n a f a r e t u t t o c o n m o d e r a z i o n e " . I l r a p i d o r e c u p e r o , e v i d e n z i a , è d o v u t o a l l a " t e c n i c a m i n i n v a s i v a " c h e n o n m o d i f i c a i t e s s u t i d e l l ' o c c h i o e c h e è a n c h e r e v e r s i b i l e . " P e r i n s e r i r e q u e s t a l e n t i n a - p r e c i s a l o s p e c i a l i s t a - f a c c i a m o u n a m i n i i n c i s i o n e d i 2 m i l l i m e t r i , t a l m e n t e p i c c o l a c h e s i c h i u d e s p o n t a n e a m e n t e " . N e l d e t t a g l i o , " a t t r a v e r s o q u e s t i 2 m i l l i m e t r i - d e s c r i v e B i s a n t i s - i n i e t t o l a l e n t i n a I c l c h e , o v v i a m e n t e , è a r r o t o l a t a e c h e , e s s e n d o m o l t o m o r b i d a , u n a v o l t a i n s e r i t a n e l f o r e l l i n o e n t r a d e n t r o l ' o c c h i o e s i d i s t e n d e " , a n d a n d o a " s i s t e m a r s i n e l s u o s p a z i e t t o n a t u r a l e c h e è t r a i l c r i s t a l l i n o e l ' i r i d e , l a p a r t e c o l o r a t a d e l n o s t r o o c c h i o " .