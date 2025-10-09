R o m a , 9 o t t . ( A d n k r o n o s ) - E s i s t e u n f i l o i n v i s i b i l e c h e u n i s c e s t u d e n t i , d o c e n t i e o s p i t i : è q u e l l o d e l l a s o l i t u d i n e . U n t e m a d i c u i , f o r s e , s i p a r l a t r o p p o p o c o m a c h e d a u n d i c i a n n i è i l m o t o r e q u o t i d i a n o d e l l a c a m p a g n a s o c i a l e m o t i v a z i o n a l e # N o n C i F e r m a N e s s u n o d i L u c a A b e t e . U n l a b o r a t o r i o i t i n e r a n t e d i l i n g u a g g i d e l l a c o m u n i c a z i o n e p e n s a t o p e r i r a g a z z i e f a t t o d a i r a g a z z i , i n c u i l ’ u n i c a c o s a c h e v i e n e c h i e s t a è i l d i a l o g o . P a r l a r e , a p r i r s i , f a r c a p i r e a l m o n d o e s t e r n o c o s a v u o l d i r e e s s e r e u n g i o v a n e o g g i , c o n l e p r o p r i e p a u r e , i n s i c u r e z z e e d u b b i . " S o l i t u d i n e , a n s i a , s e n s o d i i n a d e g u a t e z z a v i a g g i a n o e s i s v i l u p p a n o s e g u e n d o i c a m b i a m e n t i d e l l a s o c i e t à - d i c e A b e t e - . D a 1 1 a n n i # N o n C i F e r m a N e s s u n o n o n è u n o s l o g a n m a u n a r e t e : a b b i a m o t r a s f o r m a t o i b i s o g n i d e i r a g a z z i i n u n p e r c o r s o . L i m i t i a p p a r e n t i c h e d i v e n t a n o s t r a d e s u c u i i n c a m m i n a r s i p e r a f f e r m a r e l a f o r z a d e l p r o p r i o t a l e n t o . I n o g n i t a p p a , i n o g n i c i t t à , n o n p o r t i a m o l e z i o n i d i v i t a m a e s p e r i e n z e , t e s t i m o n i a n z e , s t r u m e n t i p e r d i v u l g a r l e " . U n o s t a t o d ’ a n i m o c h e g l i o l t r e 3 0 0 s t u d e n t i d e l l a F a c o l t à d i E c o n o m i a d i S a p i e n z a U n i v e r s i t à d i R o m a h a n n o c o n f e r m a t o n e l c o r s o d i u n t a l k s e r r a t i s s i m o e c o i n v o l g e n t e , s c a n d i t o d a l s u o n o a m o r f o d e l G o l d e n B u z z e r d e l l a S o l i t u d i n e . " U n ’ i n s t a l l a z i o n e c h e r a c c h i u d e d e n t r o d i s é u n m i l i o n e d i s i g n i f i c a t i - c o n t i n u a A b e t e - . È i l n o s t r o m o d o d i s p r o n a r e i r a g a z z i a d a p r i r s i , a p a r l a r e . È g i o c o , c u r i o s i t à , m a s o p r a t t u t t o u n m e s s a g g i o . U n a r i c h i e s t a d i a i u t o . I r a g a z z i n o n a s c o l t a n o s e r m o n i , a s c o l t a n o v i b r a z i o n i . C e r c a n o s i n t o n i a , e m p a t i a , n o n a m a n o l o s t r i d i o d e l l e p a r o l e s c o m o d e . H a n n o b i s o g n o d i s e n t i r s i p a r t e d i u n m o v i m e n t o , n o n s p e t t a t o r i d i u n c o n v e g n o . S o n o p a r t e a t t i v a , v a n n o s t i m o l a t i " . U n ’ i n s t a l l a z i o n e c h e è l a m a t e r i a l i z z a z i o n e d e l c l a i m d i q u e s t a e d i z i o n e : “ N e s s u n ə è s o l ə ” . C o n c e t t o c h e è s t a t o r i b a d i t o a n c h e d a l l ’ o s p i t e d e l l a t a p p a p r e s s o l a S a p i e n z a U n i v e r s i t à d i R o m a , i l r e g i s t a c i n e m a t o g r a f i c o E d o a r d o D e A n g e l i s . " A m o l a v e r i t à , i n t u t t e l e s u e s f a c c e t t a t u r e : a n z i , m e g l i o s e n o n è p e r f e t t a . L o r i v i v o n e i m i e i f i l m : a l l ’ i n i z i o d e l l a s c r i t t u r a c ’ è s e m p r e u n f i n a l e c u p o , p o i s i t r a s f o r m a , d i v e n t a n d o a p e r t o c o n u n a l u c e i n f o n d o a l t u n n e l . C r e d o c h e i m o m e n t i “ n o ” f a c c i a n o p a r t e d e l l a v i t a , m a c ’ è s e m p r e u n a s p e r a n z a " . S t o r i e d i a u d a c i a e c o r a g g i o c h e d a c i n q u e a n n i f a n n o d a c o r n i c e a l P r e m i o # N o n C i F e r m a N e s s u n o : " C e l e b r i a m o s t o r i e d i e r o i s m o q u o t i d i a n o - d i c e L u c a A b e t e - . N e l l a p r i m a p a r t e d e l t o u r a b b i a m o s p e r i m e n t a t o i l c o n c e t t o d i r i a l z i s m o . A d e s s o s i a m o p r o n t i a f a r e u n o s t e p s u c c e s s i v o g i u n g e n d o a l l a d e f i n i z i o n e d i “ r i a l z i s m o 2 . 0 ” . I n t e s o c o m e c o m u n i t à : i n u n ’ e p o c a d i p e r f o r m a n c e e d i c o n f r o n t i s p i e t a t i , i o d i c o c h e l a v e r a r i v o l u z i o n e è c o n d i v i d e r e l e c a d u t e e c e l e b r a r e l e r i s a l i t e c o l l e t t i v e . Q u e s t o è i l p a s s o s u c c e s s i v o : t r a s f o r m a r e l a r e s i l i e n z a i n d i v i d u a l e i n e n e r g i a s o c i a l e " . I l l a v o r o d e l l a c o m m u n i t y d i # N o n C i F e r m a N e s s u n o è l ’ a n e l l o d i c o n g i u n z i o n e . I l c o n t a t t o c o n i r a g a z z i è q u o t i d i a n o , c o s ì c o m e c o n g l i a m b a s s a d o r d e l p r o g e t t o c h e - i n s i e m e a l l o s t a f f - s p o s a n o b a t t a g l i e d i s e n s i b i l i z z a z i o n e . " C o i n v o l g i a m o p a r t n e r q u a l i f i c a t i e s e n s i b i l i a t e m i c a r i a l l a n o s t r a c o m m u n i t y - p r o s e g u e A b e t e - . C o n # s e m p r e 2 5 n o v e m b r e d i S o r g e n i a p r o m u o v i a m o i l N u m e r o A n t i V i o l e n z a e S t a l k i n g 1 5 2 2 e l a s e n s i b i l i z z a z i o n e s u l l a v i o l e n z a d i g e n e r e . L a s f i d a a m b i e n t a l i s t a s i c o m p i e c o n i l p r o g e t t o R i V e n d i n g , g r a z i e a l q u a l e s t i a m o r e n d e n d o e c o s o s t e n i b i l i g l i s p a z i d e i d i s t r i b u t o r i a u t o m a t i c i d e l l e U n i v e r s i t à " . A q u e s t o s i a g g i u n g e l a r a c c o l t a d i f e e d b a c k s c r i t t i d a g l i s t u d e n t i s u l l e S t a b i l o C a r d p e r m i g l i o r a r e i l f o r m a t e m o m e n t i d i s o c i a l i z z a z i o n e c o l p r o g e t t o L e t ’ s s a y c h e e s e d i M e d i a W o r l d . C o n t i n u a p o i a n c h e l a c o l l a b o r a z i o n e c o n R 1 0 1 , r a d i o u f f i c i a l e d e l l a c a m p a g n a m o t i v a z i o n a l e . # N o n C i F e r m a N e s s u n o , c h e v a n t a l a M e d a g l i a d e l P r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a , S e r g i o M a t t a r e l l a , i l p a t r o c i n i o d e l l a C R U I - C o n f e r e n z a d e i R e t t o r i d e l l e U n i v e r s i t à i t a l i a n e - e d e l M i n i s t e r o d e l l ’ U n i v e r s i t à e d e l l a R i c e r c a - n o n s i f e r m a . " N o n v e d i a m o l ’ o r a d i r i m e t t e r c i i n v i a g g i o - c o n c l u d e A b e t e - . A m m e t t o d i e s s e r e e m o z i o n a t o p e r c h é p e r l a p r i m a v o l t a n e l l a s t o r i a d e l n o s t r o t o u r s b a r c h e r e m o a C a g l i a r i e s a r à u n ’ o p p o r t u n i t à p e r a b b r a c c i a r e t u t t i g l i s t u d e n t i s a r d i . T o r n e r e m o p o i a C a t a n z a r o e t e r m i n e r e m o , i l 5 d i c e m b r e , i l n o s t r o t o u r 2 0 2 5 a B e r g a m o . L a f o r m u l a o r m a i l a c o n o s c e t e : n o n g a r a n t i a m o n e s s u n r i s u l t a t o f a c i l e o r i s o l u t i v o , m a r i v e l i a m o u n p e r c o r s o . P o p o l o d e l l e U n i v e r s i t à , v i a s p e t t o ! " .