R o m a , 3 1 o t t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - M u r i d i s c a t o l e d e n t r o c a s a , o g g e t t i c h e r i e m p i o n o o g n i s p a z i o o a n c h e c o n s e r v a r e i n m o d o c o m p u l s i v o c h i n c a g l i e d ' o g n i g e n e r e , p e r a n n i . Q u a n d o s e p a r a r s i d a g l i o g g e t t i d i v e n t a i m p o s s i b i l e e a c c u m u l a r e è u n a n e c e s s i t à , d i e t r o p o t r e b b e n a s c o n d e r s i l a d i s p o s o f o b i a . " U n d i s t u r b o p s i c o l o g i c o , d i v e n t a t o n o t o c o n r e a l i t y t e l e v i s i v i " , n e g l i U s a ' H o a r d i n g : B u r i e d A l i v e ' , i n I t a l i a ' S e p o l t i i n c a s a ' " e c a s i d i c r o n a c a , c h e c a u s a r i s c h i c o n c r e t i e i m p o r t a n t i d a r i c o n o s c e r e p e r a i u t a r e c h i n e s o f f r e " . L o s p i e g a n o g l i e s p e r t i d e l s i t o ' D o t t o r e m a è v e r o c h e . . . ? ' , l a n c i a t o d a l l a F n o m c e o ( F e d e r a z i o n e n a z i o n a l e d e g l i O r d i n i d e i m e d i c i , c h i r u r g h i e o d o n t o i a t r i ) p e r c o n t r a s t a r e l e f a k e n e w s . A c c u m u l a r e t r o p p e c o s e è u n a m a l a t t i a ? " S ì , i n a l c u n i c a s i a c c u m u l a r e t r o p p e c o s e p u ò e s s e r e u n a c o n d i z i o n e p a t o l o g i c a - r i s p o n d o n o - S i t r a t t a d e l d i s t u r b o d a a c c u m u l o ( o d i s p o s o f o b i a , d a l l ’ i n g l e s e ' h o a r d i n g ' c i o è ' a c c u m u l a z i o n e ' ) , e s i m a n i f e s t a c o n l a p e r s i s t e n t e d i f f i c o l t à a e l i m i n a r e i p r o p r i b e n i . L a p e r s o n a c h e n e s o f f r e c o n t i n u a a c o n s e r v a r e n e l l a p r o p r i a a b i t a z i o n e n u m e r o s i o g g e t t i , a n c h e i n u t i l i o d a n n e g g i a t i , p e r c h é s e p a r a r s e n e p r o v o c a u n p r o f o n d o d i s a g i o " . " È i m p o r t a n t e n o n c o n f o n d e r e i l d i s t u r b o d a a c c u m u l o c o n i l c o l l e z i o n i s m o , c h e è i n v e c e u n a r a c c o l t a c u r a t a e i n t e n z i o n a l e d i o g g e t t i s p e c i f i c i , n é c o n i l n a t u r a l e a t t a c c a m e n t o e m o t i v o a b e n i c h e s o n o a p p a r t e n u t i a u n a p e r s o n a c a r a c h e n o n c ’ è p i ù . E , n a t u r a l m e n t e , è b e n d i v e r s o d a l d i s o r d i n e d e l l e c a m e r e t t e d e i r a g a z z i - p r e c i s a n o - L ’ a c c u m u l o c o m p u l s i v o , o s e r i a l e , è o g g i r i c o n o s c i u t o u f f i c i a l m e n t e c o m e p a t o l o g i a a s é s t a n t e n e l D s m - 5 ( i l M a n u a l e d i a g n o s t i c o e s t a t i s t i c o d e i d i s t u r b i m e n t a l i ) . P u r a p p a r t e n e n d o a l l o s p e t t r o d e i d i s t u r b i o s s e s s i v o - c o m p u l s i v i , v i e n e c l a s s i f i c a t o s e p a r a t a m e n t e p r o p r i o p e r l e s u e c a r a t t e r i s t i c h e s p e c i f i c h e " . C o m e s i r i c o n o s c e ? " L ’ A s s o c i a z i o n e d e g l i p s i c h i a t r i a m e r i c a n i h a s t i l a t o u n e l e n c o d i s i n t o m i e m a n i f e s t a z i o n i c h e i d e n t i f i c a n o g l i a c c u m u l a t o r i c o m p u l s i v i : d i f f i c o l t à i n s u p e r a b i l e a b u t t a r e v i a , v e n d e r e , r i c i c l a r e , r e g a l a r e ; a c c u m u l o d i o g g e t t i ( e r i f i u t i , t a l v o l t a a n c h e o r g a n i c i ) i n e q u i l i b r i o p r e c a r i o , d i s o r d i n a t o , i n o g n i s p a z i o d e l l a c a s a , c o m p r e s i l e t t i , s c a l e , l a v a n d i n i e b a g n o ; m o l t o t e m p o i m p i e g a t o a s p o s t a r e g l i o g g e t t i o c e r c a r e c i ò c h e è e f f e t t i v a m e n t e u t i l e ; c o n f l i t t i c o n p e r s o n e c h e o f f r o n o a i u t o p e r e l i m i n a r e i l d i s o r d i n e ; l a c o n v i n z i o n e c h e q u a l s i a s i c o s a p o s s a e s s e r e u t i l e i n f u t u r o o c h e a b b i a u n v a l o r e e c o n o m i c o ; i n c a s i p i ù r a r i , a c c u m u l o d i a n i m a l i d o m e s t i c i . S e c o n d o d i v e r s i p s i c o l o g i - r i p o r t a n o g l i e s p e r t i - è p o s s i b i l e t r a c c i a r e u n i d e n t i k i t d e l l ’ a c c u m u l a t o r e s e r i a l e . S i t r a t t a d i u n a p e r s o n a c h e s p e s s o v i v e d a s o l a , c h e n o n h a u n a v i t a s o c i a l e a t t i v a ; i n o l t r e , h a d i f f i c o l t à a p r e n d e r e d e c i s i o n i e a g e s t i r e l e e m o z i o n i , l a s o f f e r e n z a i n p a r t i c o l a r e " . P e r c h é a c c u m u l a r e e c c e s s i v a m e n t e è p e r i c o l o s o ? " L e c o n s e g u e n z e p i ù e v i d e n t i s o n o u n p e g g i o r a m e n t o d e l l a q u a l i t à d e l l a v i t a p e r c h i a c c u m u l a e p e r g l i e v e n t u a l i c o n v i v e n t i . S o f f r i r e d i d i s p o s o f o b i a è , i n o l t r e , a s s o c i a t o a p r o b l e m i s u l l a v o r o . E m e r g o n o i n o l t r e r i s c h i p e r l a s a l u t e e p e r l a s i c u r e z z a . L ’ a c c u m u l a t o r e , s o p r a t t u t t o s e a n z i a n o , è s o g g e t t o a c a d u t e e l e s i o n i , a l l a c o n t a m i n a z i o n e a l i m e n t a r e e a i n f e s t a z i o n i ( a n c h e d i i n s e t t i o d i a n i m a l i , c o m e t o p i ) , o l t r e a d i s a t t e n z i o n i c h e c a u s a n o i n c e n d i e d a n n i a l l ’ a b i t a z i o n e . G l i i n g o m b r i i n c u c i n a e i n b a g n o p o s s o n o a n c h e i m p e d i r e l a c o r r e t t a a l i m e n t a z i o n e e l ’ i g i e n e p e r s o n a l e " , a v v e r t o n o g l i s p e c i a l i s t i . E s i s t o n o t e r a p i e p e r q u e s t o d i s t u r b o ? " C i ò c h e g l i a c c u m u l a t o r i s e r i a l i c o n s e r v a n o n o n è t a n t o l ’ o g g e t t o i n s é , q u a n t o i l s u o s i g n i f i c a t o : r i c o r d i , e m o z i o n i , u n s e n s o d i s i c u r e z z a , e l ’ i l l u s i o n e d i c o n t r o l l o l e g a t a a i b e n i m a t e r i a l i . S i s e g u o n o , d u n q u e , g e n e r a l m e n t e i t r a t t a m e n t i p s i c o l o g i c i r i s e r v a t i a c h i s o f f r e d i d e p r e s s i o n e o d i d i s t u r b o o s s e s s i v o c o m p u l s i v o . L a t e r a p i a p i ù d i f f u s a - c o n c l u d o n o - c o n s i s t e i n f a r m a c i a n t i d e p r e s s i v i e , q u a n d o i l p a z i e n t e è c o l l a b o r a t i v o , l a p s i c o t e r a p i a c o g n i t i v o - c o m p o r t a m e n t a l e è e f f i c a c e . N a t u r a l m e n t e o c c o r r e a n c h e u n a i u t o p r a t i c o , p e r r e n d e r e a b i t a b i l e e s i c u r a l ’ a b i t a z i o n e , s t i m o l a n d o i l p a z i e n t e a l i b e r a r s i c o n s a p e v o l m e n t e d e g l i o g g e t t i a c c u m u l a t i " .