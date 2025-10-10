R o m a , 1 0 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " U n a g r a n d e g i o i a p e r l a n o t i z i a d e l c o n f e r i m e n t o d e l P r e m i o N o b e l p e r l a P a c e a M a r i a C o r i n a M a c h a d o . U n a s c e l t a c h e p r e m i a i l c o r a g g i o e l a t e n a c i a d i u n a d o n n a c h e d a a n n i s i b a t t e p a c i f i c a m e n t e p e r l a l i b e r t à e l a d e m o c r a z i a i n V e n e z u e l a " . C o s ì F i o r e l l a Z a b a t t a d i A v s . " I l s u o i m p e g n o i n s t a n c a b i l e c o n t r o u n r e g i m e o p p r e s s i v o , l a s u a l e a d e r s h i p e s e r c i t a t a i n c o n d i z i o n i d i c o s t a n t e p e r i c o l o e l a s u a i n c r o l l a b i l e f i d u c i a n e l l a v i a e l e t t o r a l e e n e l l a m o b i l i t a z i o n e c i v i l e n o n v i o l e n t a s o n o u n e s e m p i o p e r t u t t i n o i . M a r i a C o r i n a M a c h a d o r a p p r e s e n t a l a s p e r a n z a d i u n f u t u r o d i v e r s o p e r i l p o p o l o v e n e z u e l a n o e u n s i m b o l o u n i v e r s a l e d e l l a l o t t a p e r i d i r i t t i u m a n i f o n d a m e n t a l i . Q u e s t o N o b e l è u n r i c o n o s c i m e n t o a l e i e a t u t t e l e d o n n e e g l i u o m i n i c h e , i n V e n e z u e l a e n e l m o n d o , n o n s i a r r e n d o n o d i f r o n t e a l l a t i r a n n i a e c o n t i n u a n o a l o t t a r e p e r u n f u t u r o d i g i u s t i z i a e p a c e " , c o n c l u d e .