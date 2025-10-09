O s l o , 9 o t t . ( A d n k r o n o s ) - I l p r e m i o N o b e l p e r l a L e t t e r a t u r a p e r i l 2 0 2 5 è s t a t o a s s e g n a t o a l l o s c r i t t o r e e s c e n e g g i a t o r e u n g h e r e s e L a s z l o K r a s z n a h o r k a i . S e t t a n t u n o a n n i , è c o n s i d e r a t o o g g i u n o d e i m a s s i m i a u t o r i u n g h e r e s i c o n t e m p o r a n e i e t r a l e v o c i p i ù r i l e v a n t i d e l l a l e t t e r a t u r a e u r o p e a , d e f i n i t o i l p r o f e t a d e l l ' a p o c a l i s s e n a r r a t i v a . D i v e n u t o n o t o i n a m b i t o i n t e r n a z i o n a l e g r a z i e a l M a n B o o k e r I n t e r n a t i o n a l P r i z e r i c e v u t o n e l 2 0 1 5 , l a s u a o p e r a s i è i m p o s t a p e r u n ' o r i g i n a l i t à s t i l i s t i c a e t e m a t i c a c h e h a p o c h i p a r a g o n i n e l p a n o r a m a c o n t e m p o r a n e o . I l p r e m i o è s t a t o a s s e g n a t o a K r a s z n a h o r k a i " p e r l a s u a o p e r a p o t e n t e e v i s i o n a r i a c h e , n e l m e z z o d i u n t e r r o r e a p o c a l i t t i c o , r i a f f e r m a i l p o t e r e d e l l ' a r t e " , h a a n n u n c i a t o o g g i l ' A c c a d e m i a s v e d e s e . E ' " u n g r a n d e s c r i t t o r e e p i c o n e l l a t r a d i z i o n e c e n t r o e u r o p e a c h e s i e s t e n d e d a F r a n z K a f k a a T h o m a s B e r n h a r d , c a r a t t e r i z z a t a d a a s s u r d i t à e d a u n e c c e s s o g r o t t e s c o . M a i l s u o r e p e r t o r i o è a n c o r a p i ù a m p i o : v o l g e a n c h e l o s g u a r d o a O r i e n t e , a d o t t a n d o u n t o n o p i ù c o n t e m p l a t i v o e f i n e m e n t e c a l i b r a t o " , s i l e g g e n e l l a s p i e g a z i o n e . N e l l e s u e o p e r e , K r a s z n a h o r k a i c r e a u n m o n d o p r i v o d i e r o i c l a s s i c i , i n c u i i p r o t a g o n i s t i s i c o m p o r t a n o c o m e m a r i o n e t t e , i c u i f i l i s i i n t r e c c i a n o d a q u a l c h e p a r t e d i e t r o l e q u i n t e . S o n o s o l i t a r i p r o f o n d i e d e m a r g i n a t i c h e n o n s m e t t o n o m a i d i f u g g i r e . I n I t a l i a B o m p i a n i h a p u b b l i c a t o ' S a t a n t a n g o ' , f i n a l i s t a a l P r e m i o G r e g o r V o n R e z z o r i e a l P r e m i o S t r e g a E u r o p e o 2 0 1 7 , ' M e l a n c o l i a d e l l a r e s i s t e n z a ' , ' I l r i t o r n o d e l B a r o n e W e n c k h e i m ' , v i n c i t o r e d e l N a t i o n a l B o o k A w a r d f o r T r a n s l a t e d L i t e r a t u r e n e l 2 0 1 9 , ' G u e r r a e g u e r r a ' , ' S e i o b o è d i s c e s a q u a g g i ù ' e ' A v a n t i v a i l m o n d o ' . K r a s z n a h o r k a i h a r i c e v u t o n u m e r o s i r i c o n o s c i m e n t i , t r a c u i i l P r e m i o T i b o r D é r y , i l P r e m i o S W R B e s t e n l i s t e , i l P r e m i o K o s s u t h , i l P r e m i o S á n d o r M á r a i , i l B r ü c k e B e r l i n , l o S p y c h e r P r i z e . N e l 2 0 2 1 h a a n c h e r i c e v u t o i l P r e m i o d i S t a t o A u s t r i a c o p e r l a L e t t e r a t u r a E u r o p e a . N a t o a G y u l a i l 5 g e n n a i o 1 9 5 4 , K r a s z n a h o r k a h a s t u d i a t o g i u r i s p r u d e n z a a S z e g e d e l i n g u a e l e t t e r a t u r a u n g h e r e s e a B u d a p e s t . A g l i i n i z i d e l l a c a r r i e r a h a l a v o r a t o p e r a l c u n i a n n i c o m e r e d a t t o r e f i n o a l 1 9 8 4 , q u a n d o s i è d e d i c a t o c o m p l e t a m e n t e a l l a n a r r a t i v a . L a s u a s c r i t t u r a è c a r a t t e r i z z a t a d a f r a s i l u n g h i s s i m e , p r i v e d i p u n t e g g i a t u r a t r a d i z i o n a l e , c o s t r u i t e i n m o d o i p n o t i c o e o s s e s s i v o , c h e r e s t i t u i s c o n o u n a n a r r a z i o n e c o n t i n u a m e n t e i n b i l i c o t r a r a z i o n a l i t à e d e l i r i o . I l s u o s t i l e è s t a t o p a r a g o n a t o a u n " f l u s s o d i l a v a n a r r a t i v a " , s e c o n d o l a d e f i n i z i o n e d e l p o e t a G e o r g e S z i r t e s , s u o t r a d u t t o r e i n g l e s e . M a p i ù c h e a l l a f l u i d i t à , r i m a n d a a u n a s t r a t i f i c a z i o n e p r o g r e s s i v a : l e s u e f r a s i a c c u m u l a n o m a t e r i a l i , d e v i a z i o n i , p e n s i e r i s e c o n d a r i , c o m e s e o g n i u n i t à s i n t a t t i c a c o n t e n e s s e i n s é u n ' i n t e r a m a p p a m e n t a l e . L a n a r r a t i v a d i K r a s z n a h o r k a i s i m u o v e l u n g o c o o r d i n a t e c h e r u o t a n o a t t o r n o a l l a s t a s i , a l l ' a t t e s a e a l l ' i m p o s s i b i l i t à d i r i s c a t t o . ' S a t a n t a n g o ' ( 1 9 8 5 ) , r o m a n z o d ' e s o r d i o , a m b i e n t a t o i n u n v i l l a g g i o u n g h e r e s e a b b a n d o n a t o e c a d e n t e , i n t r o d u c e m o l t i d e i s u o i t e m i f o n d a n t i : l ' i l l u s i o n e d e l l a s a l v e z z a , l a m a n i p o l a z i o n e , l a c i r c o l a r i t à d e l l ' a z i o n e . I p e r s o n a g g i a s p e t t a n o u n r i t o r n o , q u e l l o d i I r i m i á s e P e t r i n a , f i g u r e a m b i g u e c h e i n c a r n a n o l a s p e r a n z a d i u n c a m b i a m e n t o m a s i r i v e l a n o , s e n o n a p e r t a m e n t e m a l v a g i e , c o m u n q u e i n g a n n e v o l i . L o s c r i t t o r e h a a d a t t a t o ' S a t a n t a n g o ' p e r l ' o m o n i m o f i l m d i r e t t o n e l 1 9 9 4 d a l r e g i s t a u n g h e r e s e B é l a T a r r . L a c o l l a b o r a z i o n e t r a l o s c r i t t o r e e i l r e g i s t a h a p o r t a t o a d a l t r i q u a t t r o a d a t t a m e n t i c i n e m a t o g r a f i c i d e i r o m a n z i d i K r a s z n a h o r k a i , n o n c h é a q u e l l o c h e T a r r h a d i c h i a r a t o e s s e r e i l s u o u l t i m o f i l m , " ' T o r i n ó i l ó ' ( 2 0 1 1 ; i n i n g l e s e ' T h e T u r i n H o r s e ' ) . L a s t r u t t u r a n a r r a t i v a d i ' S a t a n t a n g o ' è c i c l i c a , c o s t r u i t a c o m e u n a d a n z a a s e i p a s s i a v a n t i e s e i i n d i e t r o , c h e r i n v i a a u n a c o n d i z i o n e d i i m m o b i l i t à e s i s t e n z i a l e . A l l o s t e s s o m o d o , ' M e l a n c o l i a d e l l a r e s i s t e n z a ' ( 1 9 8 9 ) r u o t a a t t o r n o a l l ' a r r i v o d i u n c i r c o c o n u n a b a l e n a i n u n p a e s e d i p r o v i n c i a : l ' e v e n t o , s o l o a p p a r e n t e m e n t e n e u t r o , s c a t e n a u n ' o n d a t a d i i s t e r i a c o l l e t t i v a , p r e l u d i o a u n d i s f a c i m e n t o p i ù p r o f o n d o . E n t r a m b i i r o m a n z i m e t t o n o i n s c e n a c o m u n i t à m a r g i n a l i , i n b i l i c o t r a d i s g r e g a z i o n e s o c i a l e e c o l l a s s o s i m b o l i c o , i n c u i l a s a l v e z z a è a t t e s a m a m a i r e a l m e n t e c o n c e p i t a c o m e p o s s i b i l e . N e i t e s t i s u c c e s s i v i - ' G u e r r a e g u e r r a ' ( 1 9 9 9 ) , ' I l r i t o r n o d e l b a r o n e W e n c k h e i m ' ( 2 0 1 6 ) , ' A v a n t i v a i l m o n d o ' ( 2 0 2 4 ) - l ' i m p i a n t o s i a m p l i a , m a n t e n e n d o p e r ò i n t a t t a l a t e n s i o n e t r a d i s i n c a n t o r a d i c a l e e t e n s i o n e m e t a f i s i c a . I n ' G u e r r a e g u e r r a ' , i l p r o t a g o n i s t a , a r c h i v i s t a i n c r i s i , c e r c a d i s a l v a r e u n a n t i c o m a n o s c r i t t o p u b b l i c a n d o l o s u i n t e r n e t , n e l l a c o n v i n z i o n e c h e q u e s t o g e s t o p o s s a s o t t r a r r e a l m e n o u n f r a m m e n t o a l l a r o v i n a u n i v e r s a l e . È u n ' a z i o n e c h e c o n f i n a c o n l ' a s s u r d o , e p p u r e c o e r e n t e c o n u n a v i s i o n e i n c u i i l g e s t o i n d i v i d u a l e h a a n c o r a v a l o r e , p u r s a p e n d o d i e s s e r e v a n o . L a c r i t i c a h a s p e s s o a c c o s t a t o K r a s z n a h o r k a i a K a f k a , B e c k e t t e G o g o l , i n p a r t e p e r l a p r e s e n z a d i s i t u a z i o n i g r o t t e s c h e , d i u n ’ a n g o s c i a e s i s t e n z i a l e f o r m a l i z z a t a i n c o n t e s t i b u r o c r a t i c i o d e g r a d a t i , i n p a r t e p e r l a s u a a t t e n z i o n e a l l i n g u a g g i o c o m e s t r u m e n t o d i s m a s c h e r a m e n t o d e l l ’ a s s u r d o . L ' a u t o r e u n g h e r e s e h a p i ù v o l t e r i c o n o s c i u t o i n K a f k a i l s u o r i f e r i m e n t o p r i n c i p a l e : " Q u a n d o n o n l e g g o K a f k a , p e n s o a K a f k a " , h a d i c h i a r a t o . T u t t a v i a , r i s p e t t o a K a f k a , i l m o n d o d i K r a s z n a h o r k a i è p i ù e s p l i c i t a m e n t e s e g n a t o d a u n a f o r m a d i e n t r o p i a c u l t u r a l e e s p i r i t u a l e . N o n s i t r a t t a t a n t o d i u n s i s t e m a o p p r i m e n t e , q u a n t o p i u t t o s t o d i u n a c o n d i z i o n e d i d e c l i n o g e n e r a l i z z a t o , i n c u i l e s t r u t t u r e , l i n g u i s t i c h e e s o c i a l i , a p p a i o n o o r m a i s v u o t a t e d i s e n s o . È q u e s t a " a p o c a l i s s e l e n t a " - c o m e l ' h a d e f i n i t a l a s a g g i s t a e s c r i t t r i c e s t a t u n i t e n s e S u s a n S o n t a g - a c o s t i t u i r e l a c i f r a d i s t i n t i v a d e l l a s u a n a r r a t i v a : u n a p r o g r e s s i v a d i s s o l u z i o n e d e l r e a l e e d e l l a s u a i n t e l l i g i b i l i t à . I l s u o s t i l e s t e s s o s e m b r a v o l e r r e s t i t u i r e q u e s t a e s p e r i e n z a : n o n c ' è c e s u r a , n o n c ' è r e s p i r o , m a u n a c o n t i n u a d e r i v a , u n a r e t o r i c a d e l d i s f a c i m e n t o c h e p e r ò s i m a n t i e n e s e m p r e s o r v e g l i a t a , c o e r e n t e , p a r a d o s s a l m e n t e m u s i c a l e . M a l g r a d o u n a p r o d u z i o n e r e l a t i v a m e n t e c o n t e n u t a , l ' o p e r a d i K r a s z n a h o r k a i s i c o n f i g u r a c o m e u n c o r p u s c o m p a t t o e c o e r e n t e . C o m e h a a f f e r m a t o l u i s t e s s o i n u n ' i n t e r v i s t a a ' T h e P a r i s R e v i e w ' , a l c u n i s u o i r o m a n z i - i n p a r t i c o l a r e ' S a t a n t a n g o ' , ' M e l a n c o l i a d e l l a r e s i s t e n z a ' , ' G u e r r a e g u e r r a ' e ' I l r i t o r n o d e l b a r o n e W e n c k h e i m ' - c o s t i t u i s c o n o u n a s o r t a d i c i c l o , u n u n i c o l i b r o " p u r g a t o r i a l e " , s c r i t t o n e l t e n t a t i v o d i e s a u r i r e u n ' u r g e n z a i n t e r i o r e . A n c h e l a s u a b i o g r a f i a r i f l e t t e u n d e s i d e r i o d i m a r g i n a l i t à , i n t e s a n o n c o m e i s o l a m e n t o , m a c o m e c o n d i z i o n e n e c e s s a r i a p e r o s s e r v a r e i l m o n d o . D o p o s o g g i o r n i i n A s i a , h a s c e l t o d i v i v e r e i n u n p i c c o l o p a e s e u n g h e r e s e , i n r e c l u s i o n e s u l l e c o l l i n e d i S z e n t l á s z l ó , f u o r i d a i c i r c u i t i l e t t e r a r i e m e d i a l i . I n p r e c e d e n z a h a s o g g i o r n a t o s p e s s o a T r i e s t e , " c i t t à c h e a m o " , h a d e t t o . L a s u a s c r i t t u r a c o n t i n u a a i n t e r c e t t a r e u n s e n s o d i c r i s i c h e è t u t t ' a l t r o c h e p e r i f e r i c o : è l ' e c o d i u n ' i n t e r a c i v i l t à c h e s i i n t e r r o g a , s e n z a p i ù a s p e t t a r s i r i s p o s t e . L á s z l ó K r a s z n a h o r k a i r a p p r e s e n t a o g g i u n a d e l l e v o c i p i ù r a d i c a l i e i n t r a n s i g e n t i d e l l a l e t t e r a t u r a e u r o p e a . N e i s u o i t e s t i s i a v v e r t e u n ' u r g e n z a n o n p r o g r a m m a t i c a m a e s i s t e n z i a l e , c h e p r e n d e l a f o r m a d i u n a p r o s a d e n s a , l a b i r i n t i c a , c a p a c e d i s f i d a r e l a p a z i e n z a d e l l e t t o r e m a a n c h e d i o f f r i r g l i u n a p r o f o n d i t à r a r a . I l m o n d o , n e i s u o i r o m a n z i , n o n è d a c o m p r e n d e r e , m a d a a t t r a v e r s a r e : n e l l a c o n s a p e v o l e z z a c h e o g n i s p i e g a z i o n e s a r à i n s u f f i c i e n t e , e o g n i g e s t o , p e r q u a n t o f u t i l e , p u ò a n c o r a a v e r e u n a f o r m a d i d i g n i t à . N o n s i t r a t t a d i s p e r a n z a , n é d i d i s p e r a z i o n e . È u n a t e r z a v i a , p i ù a m b i g u a , p i ù i n q u i e t a . E d è f o r s e i n q u e s t a a m b i g u i t à c h e r i s i e d e l a s u a n e c e s s i t à . ( d i P a o l o M a r t i n i )