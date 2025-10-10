R o m a , 1 0 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " E m o z i o n e e o r g o g l i o i n f i n i t i p e r l ' a m i c a M a r i a C o r i n a M a c h a d o , l e a d e r d e l l ' o p p o s i z i o n e d e m o c r a t i c a a l r e g i m e c o m u n i s t a v e n e z u e l a n o , c h e è a p p e n a s t a t a i n s i g n i t a d e l p r e m i o N o b e l p e r l a P a c e . L o s c o r s o a n n o h o a v u t o l ' o n o r e d i p r o m u o v e r e l a s u a c a n d i d a t u r a a l p r e m i o S a k h a r o v , c h e h a v i n t o i n s i e m e a l l e g i t t i m o p r e s i d e n t e E d m u n d o G o n z a l e z U r r u t i a . O g g i a r r i v a u n u l t e r i o r e r i c o n o s c i m e n t o , i l p i ù i m p o r t a n t e , d o p o a n n i d i i m p e g n o a s e r v i z i o d e l l a p r o p r i a t e r r a e d e l l a p r o p r i a g e n t e . D a o g g i , c o n t i n u a c o n a n c o r a p i ù f o r z a l a b a t t a g l i a p e r l a l i b e r t à i n V e n e z u e l a " . C o s ì s u i s u o i s o c i a l i l c a p o d e l e g a z i o n e d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a - E c r a l P a r l a m e n t o e u r o p e o C a r l o F i d a n z a .