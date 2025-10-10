R o m a , 1 0 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " N o n c i c o n v i n c e a f f a t t o c h e i l N o b e l p e r l a P a c e s i a s t a t o d a t o a M a r i a C o r i n a M a c h a d o . U n a s c e l t a c h e r i s p o n d e p i ù a l l ’ e g e m o n i a p o l i t i c a c h e l a d e s t r a c o n s e r v a t r i c e e i s u o i a d e p t i n e l m o n d o s t a n n o c e r c a n d o d i r e n d e r e p r e d o m i n a n t e " . C o s ì i n u n a n o t a i l e a d e r d i A v s A n g e l o B o n e l l i e N i c o l a F r a t o i a n n i . " C h i c h i e d e l ’ i n t e r v e n t o m i l i t a r e d e g l i U s a n e l s u o P a e s e , p e r r o v e s c i a r e i l g o v e r n o c u i l e i s i o p p o n e , e v i d e n t e m e n t e c ’ e n t r a d a v v e r o p o c o c o n l ’ i m p e g n o p e r l a P a c e c o m e i l s o s t e g n o a l l e p o l i t i c h e d i N e t a n y a h u " , c o n c l u d e .