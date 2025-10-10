Roma, 10 ott. (Adnkronos) - "Non ci convince affatto che il Nobel per la Pace sia stato dato a Maria Corina Machado. Una scelta che risponde più allegemonia politica che la destra conservatrice e i suoi adepti nel mondo stanno cercando di rendere predominante". Così in una nota i leader di Avs Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni. "Chi chiede lintervento militare degli Usa nel suo Paese, per rovesciare il governo cui lei si oppone, evidentemente centra davvero poco con limpegno per la Pace come il sostegno alle politiche di Netanyahu", conclude.