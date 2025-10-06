S t o c c o l m a , 5 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - S i a p r e o g g i , l u n e d ì 6 o t t o b r e , l a s e t t i m a n a d e i P r e m i N o b e l 2 0 2 5 , u n o d e g l i a p p u n t a m e n t i p i ù a t t e s i n e l p a n o r a m a c u l t u r a l e e s c i e n t i f i c o m o n d i a l e . C o m e d a t r a d i z i o n e , s a r à i l p r e m i o p e r l a M e d i c i n a a d a p r i r e l a s e r i e d i a n n u n c i c h e , g i o r n o d o p o g i o r n o , p o r t e r a n n o a l l a p r o c l a m a z i o n e d e i v i n c i t o r i n e l l e d i s c i p l i n e d i F i s i c a ( 7 o t t o b r e ) , C h i m i c a ( 8 o t t o b r e ) , L e t t e r a t u r a ( 9 o t t o b r e ) , P a c e ( 1 0 o t t o b r e ) e d E c o n o m i a ( 1 3 o t t o b r e ) . M a è s u l p r e m i o p e r l a L e t t e r a t u r a , a t t e s o p e r g i o v e d ì , c h e s i c o n c e n t r a - c o m e o g n i a n n o - l a m a g g i o r e d o s e d i t e n s i o n e , s c o m m e s s e e s p e c u l a z i o n i . È i n f a t t i i l N o b e l p i ù i m p r e v e d i b i l e e s p e s s o p i ù c o n t r o v e r s o , c a p a c e d i r i s e r v a r e s o r p r e s e c l a m o r o s e e g e n e r a r e d i s c u s s i o n i c h e d u r a n o m e s i . D o p o i l r i c o n o s c i m e n t o a s s e g n a t o n e l 2 0 2 4 a l l a s c r i t t r i c e s u d c o r e a n a H a n K a n g , m o l t i o s s e r v a t o r i s i c h i e d o n o s e l ' A c c a d e m i a d i S v e z i a t o r n e r à a p r e m i a r e u n a f i g u r a p i ù i n l i n e a c o n l a " t r a d i z i o n e " e u r o p e a d e l p r e m i o . U n n o m e i n p a r t i c o l a r e h a i n i z i a t o a c i r c o l a r e c o n i n s i s t e n z a n e l l e u l t i m e s e t t i m a n e : q u e l l o d e l l o s c r i t t o r e s v i z z e r o C h r i s t i a n K r a c h t , 5 8 a n n i , t r a i p i ù c e l e b r a t i a u t o r i d e l l a s c e n a l e t t e r a r i a g e r m a n o f o n a . L ’ a t t e n z i o n e v e r s o K r a c h t s i è i n t e n s i f i c a t a d o p o l a s u a r e c e n t e p a r t e c i p a z i o n e a l l a F i e r a d e l L i b r o d i G ö t e b o r g , d o v e è s t a t o n o t a t o u n d e t t a g l i o c h e i p i ù e s p e r t i h a n n o d e f i n i t o ' p r o f e t i c o ' : d i v e r s i m e m b r i d e l l ' A c c a d e m i a S v e d e s e e r a n o p r e s e n t i i n p r i m a f i l a d u r a n t e i l s u o i n t e r v e n t o . " U n i n d i z i o c h e r a r a m e n t e s i r i v e l a c a s u a l e " , h a c o m m e n t a t o B j ö r n W i m a n , c r i t i c o c u l t u r a l e d e l q u o t i d i a n o D a g e n s N y h e t e r . K r a c h t s a r e b b e , s e c o n d o l a s t a m p a s v e d e s e , i l c a n d i d a t o i d e a l e p e r u n r i t o r n o d e l l ' A c c a d e m i a a u n p r o f i l o ' o c c i d e n t a l e ' : u o m o b i a n c o , s c r i t t u r a c o s m o p o l i t a , r i c o n o s c i m e n t i i n t e r n a z i o n a l i , m a a n c h e u n a d o s e d i p r o v o c a z i o n e e o r i g i n a l i t à c h e b e n s i a c c o r d a c o n l ’ e v o l u z i o n e r e c e n t e d e l p r e m i o . I s u o i r o m a n z i - c o m e " I m o r t i " ( L a n a v e d i T e s e o , 2 0 2 1 ) e " I m p e r i u m " ( N e r i P o z z a , 2 0 1 3 ) m e s c o l a n o i m m a g i n a z i o n e e s a t i r a s t o r i c a , c u l t u r a p o p e r i f l e s s i o n e p o l i t i c a , s e g n a n d o u n s o l c o p r o f o n d o n e l p a n o r a m a l e t t e r a r i o e u r o p e o d e g l i u l t i m i v e n t ’ a n n i . M a l a c o r s a a l N o b e l n o n s i f e r m a a K r a c h t . C o m e o g n i a n n o , l e s c o m m e s s e d e i b o o k m a k e r b r i t a n n i c i o f f r o n o u n o s p a c c a t o d e l l e a t t e s e i n t e r n a z i o n a l i , c o n u n a r o s a d i c a n d i d a t i c h e r i f l e t t e l a p l u r a l i t à d e l l a s c e n a l e t t e r a r i a m o n d i a l e . I n t e s t a a l l a l i s t a d e l s i t o N i c e r O d d s c ' è l ’ a u s t r a l i a n o G e r a l d M u r n a n e ( q u o t a 5 / 1 ) , s e g u i t o d a l l ’ u n g h e r e s e L á s z l ó K r a s z n a h o r k a i ( 6 / 1 ) , m a e s t r o d i u n a n a r r a t i v a d e n s a e v i s i o n a r i a . P i ù i n d i e t r o , m a i n a s c e s a , l a m e s s i c a n a C r i s t i n a R i v e r a G a r z a ( 9 / 1 ) , c h e p o t r e b b e r a p p r e s e n t a r e u n a s c e l t a d i r o m p e n t e s u l f r o n t e d e l l a s c r i t t u r a f e m m i n i l e e l a t i n o a m e r i c a n a . R e s t a n o s t a b i l i n e l l e p r e f e r e n z e a n c h e n o m i n o t i c o m e H a r u k i M u r a k a m i e T h o m a s P y n c h o n ( e n t r a m b i a 1 1 / 1 ) , o r m a i p r e s e n z e f i s s e t r a i " p a p a b i l i " , m a m a i p r e m i a t i . T r a i n o m i c h e c o m p l e t a n o l a t o p 1 0 d e l l e q u o t e t r o v i a m o C a n X u e , E n r i q u e V i l a - M a t a s , M i c h e l H o u e l l e b e c q e A l e x i s W r i g h t . P i ù i n d i e t r o , m a s e m p r e c i t a t i , J a m a i c a K i n c a i d , S a l m a n R u s h d i e , A n n e C a r s o n , M a r g a r e t A t w o o d e p e r s i n o S t e p h e n K i n g , c o n q u o t e m o l t o p i ù a l t e ( 4 9 / 1 ) , a t e s t i m o n i a n z a d i u n a c e r t a a t t e n z i o n e a n c h e v e r s o l a l e t t e r a t u r a p o p o l a r e . I s t i t u i t i n e l 1 9 0 1 s e c o n d o l e v o l o n t à d e l l ' i n d u s t r i a l e s v e d e s e A l f r e d N o b e l , i n v e n t o r e d e l l a d i n a m i t e , i p r e m i m i r a n o a r i c o n o s c e r e i n d i v i d u i o i s t i t u z i o n i c h e h a n n o a p p o r t a t o i l " m a g g i o r b e n e f i c i o a l l ' u m a n i t à . O l t r e a l l a g l o r i a e a l l a v i s i b i l i t à p l a n e t a r i a , c i a s c u n v i n c i t o r e r i c e v e u n a m e d a g l i a d ' o r o 1 8 c a r a t i , u n d i p l o m a p e r s o n a l i z z a t o e u n p r e m i o i n d e n a r o c h e , p e r l ’ e d i z i o n e 2 0 2 5 , a m m o n t a a c i r c a 1 , 2 m i l i o n i d i d o l l a r i . L e a s s e g n a z i o n i s o n o c o p e r t e d a l p i ù a s s o l u t o r i s e r b o : l e d e l i b e r a z i o n i r i m a n g o n o s e g r e t e p e r 5 0 a n n i , a n c h e s e i p r o p o n e n t i h a n n o l a f a c o l t à d i r e n d e r e p u b b l i c h e l e p r o p r i e n o m i n e . Q u e s t o f a s ì c h e o g n i a n n o c i r c o l i n o i n d i s c r e z i o n i , i p o t e s i e c a n d i d a t u r e p i ù o m e n o a t t e n d i b i l i , c o m e q u e l l a - c o n t r o v e r s a - d i D o n a l d T r u m p p e r i l N o b e l p e r l a P a c e , a v a n z a t a d a e s p o n e n t i r e p u b b l i c a n i a m e r i c a n i . L a c e r i m o n i a d i c o n s e g n a a v v e r r à i l 1 0 d i c e m b r e , g i o r n o d e l l a m o r t e d i A l f r e d N o b e l , i n d u e s e d i d i s t i n t e : S t o c c o l m a p e r t u t t i i p r e m i t r a n n e q u e l l o p e r l a P a c e , c h e v e r r à c o n f e r i t o c o m e s e m p r e a O s l o , i n N o r v e g i a . ( d i P a o l o M a r t i n i )