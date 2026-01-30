R o m a , 3 0 g e n . ( A d n k r o n o s ) - " I l p o n t e s u l l o s t r e t t o n o n è u n ' o p e r a p r i o r i t a r i a c o n u n a s i t u a z i o n e s i m i l e , c o n p a e s i c h e c r o l l a n o . I m p e g n a r e 1 3 m i l i a r d i d i e u r o d i f r o n t e a e v e n t i s i m i l i a n d r e b b e q u a n t o m e n o d i s c u s s o s e r i a m e n t e " . L o h a d i c h i a r a t o i l d e p u t a t o d e l P d , R o b e r t o S p e r a n z a , o s p i t e d i C o f f e e B r e a k s u L a 7 . " T r o v i a m o , i n m a n i e r a c o n d i v i s a l e r i s o r s e n e c e s s a r i e p e r d a r e r i s p o s t e c o n c r e t e a l l e p o p o l a z i o n i c o l p i t e . Q u e s t a è l a p r i o r i t à . E d è i n d i s p e n s a b i l e p e r r i c o s t r u i r e l a c r e d i b i l i t à d e l l e I s t i t u z i o n i " , h a a g g i u n t o l ' e x m i n i s t r o d e l l a S a l u t e .