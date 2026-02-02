P a l e r m o , 2 f e b . ( A d n k r o n o s ) - U n a v e r a e p r o p r i a m o b i l i t a z i o n e d i s c r i t t o r i , i n t e l l e t t u a l i , g i o r n a l i s t i , l i b r a i p e r s a l v a r e l a b i b l i o t e c a p r i v a t a ‘ A n g e l o M a r s i a n o ’ d i N i s c e m i ( C a l t a n i s s e t t a ) , c o n t e n e n t e o l t r e 4 m i l a v o l u m i , e c h e r i s c h i a d i p r e c i p i t a r e n e l v u o t o , i n s i e m e c o n l e c a s e c h e s i t r o v a n o n e l q u a r t i e r e S a n t e C r o c i d e l p i c c o l o c o m u n e . A l a n c i a r e l ’ a l l a r m e è l a s c r i t t r i c e S t e f a n i a A u c i , d a s e t t i m a n e p r i m a i n c l a s s i f i c a c o n ‘ L ’ A l b a d e i L e o n i ’ , c h e c h i e d e a g r a n v o c e c h e " q u e s t o p a t r i m o n i o n o n v a d a p e r d u t o " . L a b i b l i o t e c a , c h e o l t r e a i l i b r i c o n t i e n e a n c h e d o c u m e n t i , m a p p e , c h e r i p e r c o r r o n o l a s t o r i a d i N i s c e m i e c h e r i s c h i a n o d i p e r d e r s i d e f i n i t i v a m e n t e . " C h i e d o a t u t t i d i a l z a r e l a v o c e e c h i e d e r e c h e l a m e m o r i a d i N i s c e m i v e n g a p r e s e r v a t a . I l r i s c h i o è d i p e r d e r e d u e t i p i d i m e m o r i a : q u e l l a d e i s i n g o l i , c h e p a s s a a t t r a v e r s o l o s c e m p i o d o l o r o s o d e l l e c a s e s v e n t r a t e e d e i b r a n d e l l i d i v i t a c o m u n e e s p o s t i a g l i o c c h i d i t u t t i , e l a m e m o r i a c o l l e t t i v a c u s t o d i t a , a p p u n t o , a l l ' i n t e r n o d i q u e l l a b i b l i o t e c a , f r u t t o e v o l o n t à d i u n i n t e l l e t t u a l e d i N i s c e m i c h e a v e v a a c u o r e l a c o n s e r v a z i o n e d e l l a s t o r i a d e l l a p r o p r i a c i t t à " , s p i e g a A u c i c h e s i r i v o l g e a g l i a m m i n i s t r a t o r i , i s t i t u z i o n i e c i t t a d i n i . A l l ’ a p p e l l o d i A u c i f a e c o a n c h e N a d i a T e r r a n o v a , f i n a l i s t a a l l o S t r e g a c o n ' Q u e l l o c h e s o d i t e ' e n a r r a t r i c e c o n ' T r e m a l a n o t t e ' d i u n ' a l t r a t r a g e d i a d e l t e r r i t o r i o : i l t e r r e m o t o d i M e s s i n a d e l 1 9 0 8 . C h e a g g i u n g e : " G i u s t a m e n t e , g l i a b i t a n t i d i N i s c e m i d i c o n o a g r a n v o c e c h e n o n v o g l i o n o a b b a n d o n a r e l a c i t t à , c h e n o n v o g l i o n o c h e s i c o s t r u i s c a u n a ' n e w T o w n ' e h a n n o r a g i o n e " . " E a l l o r a s e i l c u o r e d i u n a c i t t à è l a s u a b i b l i o t e c a , c h e n e è m e m o r i a s t o r i c a e c e n t r o p u l s a n t e , b i s o g n a c h e q u e l l u o g o v i v a e s i a s u b i t o m e s s o i n s i c u r e z z a , c h e t o r n i p r i m a p o s s i b i l e a e s s e r e u n l u o g o d i c o n f o r t o e c o n f r o n t o " . L a s c r i t t r i c e m e s s i n e s e , c h e d i r i g e i l f e s t i v a l l e t t e r a r i o L o g o s , h a o f f e r t o i n s i e m e c o n l e a l t r e a n i m e d e l l ' i n i z i a t i v a - C r i s t i a n G u z z a r d i , G i o v a n n i L o G i u d i c e e M a r c e l l o B a r r a l e - l o s p a z i o d e l l a p r o s s i m a e d i z i o n e a s e t t e m b r e d i q u e s t ' a n n o p e r d i s c u t e r e c o n i c u r a t o r i d e l l a b i b l i o t e c a d i c o m e p r e s e r v a r e l a m e m o r i a d e l l a c o m u n i t à . S o n o n u m e r o s i g l i s c r i t t o r i e l e s c r i t t r i c i c h e h a n n o a c c o l t o l ’ a p p e l l o d i S t e f a n i a A u c i . C o m e B a r b a r a B e l l o m o , a u t r i c e d e l l a ' B i b l i o t e c a d e i f i s i c i s c o m p a r s i ' , c h e r i c o r d a “ l ’ i n c u b o c h e s t a n n o v i v e n d o l e f a m i g l i e " . " Q u a n d o h o v i s t o a n c h e l e i m m a g i n i d e l l a b i b l i o t e c a " , s p i e g a , " c u s t o d e d e l l a m e m o r i a c o l l e t t i v a d i N i s c e m i , a p o c h i m e t r i d a l b a r a t r o , h o p e n s a t o c h e s a r e b b e i m p o r t a n t e , l a d d o v e p o s s i b i l e , r i u s c i r e a m e t t e r n e i n s a l v o i l c o n t e n u t o . S i g n i f i c h e r e b b e p r o t e g g e r e l ’ i d e n t i t à s t e s s a d e l l a c o m u n i t à , l a s u a s t o r i a e i l s u o f u t u r o ” . T r a g l i s c r i t t o r i c h e l a n c i a n o l ’ a p p e l l o p e r s a l v a r e l a b i b l i o t e c a c ’ è a n c h e U g o B a r b a r a , p a l e r m i t a n o : " L ' i m m a g i n e d e l l ' a u t o s o s p e s a n e l v u o t o c h e e r a d i v e n t a t a i l s i m b o l o d e l d r a m m a d i N i s c e m i d e v e e s s e r e s o s t i t u i t a n e l l a n o s t r a c o s c i e n z a d a q u e l l a d e l l a b i b l i o t e c a ' M a r s i a n o ' i n b i l i c o s u l c i g l i o d e l l a f r a n a , p e r c h é è l a m e t a f o r a d e l d e s t i n o d i u n a c o m u n i t à c h e r i s c h i a d i p e r d e r e l a p r o p r i a m e m o r i a " , d i c e . A l c o r o d i v o c i s i a g g i u n g e q u e l l a d i F r a n c e s c a M a c c a n i , u n a s c r i t t r i c e s i c i l i a n a d ’ a d o z i o n e , c h e h a s c r i t t o ' L e d o n n e d e l l ' A c q u a s a n t a ' e ' A g a t a n e l v e n t o ' . " P a r l o d a n o n s i c i l i a n a , m a c o n i l c u o r e c o l m o d i r i s p e t t o p e r q u e s t a t e r r a s t r a o r d i n a r i a e p e r l a s u a s t o r i a " , s p i e g a , " N o n s o n o s o l o l i b r i : s o n o r a d i c i , i d e n t i t à , f u t u r o . S o n o l a t e s t i m o n i a n z a v i v a d i u n a c o m u n i t à c h e h a s e m p r e c r e d u t o n e l l a c u l t u r a c o m e b e n e c o m u n e , c o m e p o n t e t r a g e n e r a z i o n i . N o n s e r v e e s s e r e s i c i l i a n i p e r c a p i r e c o s a s i g n i f i c h i p e r d e r e u n p a t r i m o n i o d e l g e n e r e . B a s t a e s s e r e p e r s o n e c h e c r e d o n o n e l v a l o r e d e l l a c o n o s c e n z a , n e l l a d i g n i t à d e l l a m e m o r i a , n e l l a r e s p o n s a b i l i t à v e r s o c i ò c h e c i è s t a t o a f f i d a t o . L a s c i a r e c h e u n a b i b l i o t e c a s p r o f o n d i s i g n i f i c a a c c e t t a r e c h e c a d a u n p e z z o d i c i v i l t à " . U n a l t r o s c r i t t o r e , s i c i l i a n o , F r a n c e s c o M u s o l i n o , a u t o r e d i d i v e r s i l i b r i , l ’ u l t i m o ‘ G i a l l o L i p a r i ’ , d i c e : " A N i s c e m i n o n s t a f r a n a n d o s o l o u n c o s t o n e d i t e r r a . S t a f r a n a n d o u n p e z z o d i m e m o r i a ” . " S o n o f i g l i o d i q u e s t a t e r r a , h o s c e l t o d i r e s t a r e s u l l ’ i s o l a e v o g l i o d i r l o c o n c h i a r e z z a : s a l v a r e q u e l l a b i b l i o t e c a s i g n i f i c a s a l v a r e l ’ i d e n t i t à d i u n p a e s e , i m p e d i r e c h e i l p a s s a t o v e n g a s e p o l t o . C h i e d o a l l e i s t i t u z i o n i r e g i o n a l i e n a z i o n a l i d i i n t e r v e n i r e c o n u r g e n z a p e r m e t t e r e i n s i c u r e z z a i v o l u m i e a v v i a r e i l l o r o r e c u p e r o " . E , a n c o r a C o s t a n z a D i Q u a t t r o , a u t r i c e d e ' L ' i r a d i D i o ' c h e n e l l i b r o r a c c o n t a i l t e r r e m o t o d e l l a V a l d i N o t o . “ N o n p o s s i a m o d i m e n t i c a r e i l d o l o r e i m m e n s o d i g e n t e c o s t r e t t a a l a s c i a r e l e p r o p r i e c a s e , c h e n o n s o n o s o l o i n v o l u c r i d i c e m e n t o m a c u s t o d i d i a n i m e e m e m o r i e f a m i g l i a r i " , d i c e l a d i r e t t r i c e d e l T e a t r o D o n n a f u g a t a . L a p r e o c c u p a z i o n e p e r l a b i b l i o t e c a , a g g i u n g e , è q u e l l a " l e g i t t i m a d i u n a i n t e r a c o m u n i t à " p e r u n " p r e s i d i o c u l t u r a l e c h e p o s s a c r o l l a r e p o r t a n d o s i t r a l e m a c e r i e l a s t o r i a d e l l a c i t t à " . D e l g r u p p o f a p a r t e a n c h e G i u s i n a B a t t a g l i a , g i o r n a l i s t a , n o t a p e r i s u o i p r o g r a m m i d e d i c a t i a l l a c u c i n a t i p i c a s i c i l i a n a . " S a l v a r e l a b i b l i o t e c a d i N i s c e m i è u n a t t o i m p o r t a n t e e n e c e s s a r i o " , s p i e g a . " È f o n d a m e n t a l e n o n p e r d e r e l a m e m o r i a , l a c u l t u r a , q u e l l a p a r t e i n d e l e b i l e d e l l a n o s t r a s t o r i a c h e è c u s t o d i t a i n q u e i p r e z i o s i v o l u m i . O c c o r r e s b r i g a r s i p e r c h é o g n i g i o r n o p o t r e b b e e s s e r e l ’ u l t i m a p o s s i b i l i t à " . C ’ è a n c h e G i u s y S c i a c c a , a u t r i c e d i ' V i r i t à f e m m i n i l e s i n g o l a r e p l u r a l e ' e ' D ’ a m o r e e d i r a b b i a ' , s e c o n d o c u i " a s s i s t i a m o i n t e m p o r e a l e a l l o s g r e t o l a m e n t o d i u n t e r r i t o r i o , c h e n o n è i n n e s s u n m o d o r i d u c i b i l e a i s o l i d a n n i m a t e r i a l i o a l l a s t i m a a p p r o s s i m a t i v a d e l p a t r i m o n i o i m m o b i l i a r e " . " C ’ è i l v i s s u t o , i l s a c r i f i c i o , l a m e m o r i a e i l d o m a n i d e g l i a b i t a n t i d i N i s c e m i , " a g g i u n g e , " u n a c o m u n i t à o p e r o s a c h e v i v e c o n p r o f o n d a d i g n i t à u n ’ i m m a n e s o f f e r e n z a . S a l v a r e l a b i b l i o t e c a A n g e l o M a r s i a n o è u n a t t o d i a m o r e e r e s p o n s a b i l i t à n e i c o n f r o n t i d i N i s c e m i e d e l l a S i c i l i a t u t t a " . L a s c r i t t r i c e s i c i l i a n a E l v i r a S e m i n a r a r i c o r d a Y o u r c e n a r : " L e b i b l i o t e c h e s o n o g r a n a i p u b b l i c i d o v e r a c c o g l i l e r i s e r v e c o n t r o l ' i n v e r n o d e l l o s p i r i t o " . " I g r a n a i " d i c e , " v a n n o p r e s e r v a t i - d a g l i i n c e n d i , d a i c i c l o n i , d a l l a n o s t r a i n c u r i a e i n d i f f e r e n z a . L a b i b l i o t e c a d i N i s c e m i è a n c o r p i ù : è u n a r c h i v i o d i m e m o r i e e t e s t i m o n i a n z e , è l a f i l i e r a d i u n ' i d e n t i t à c h e r a f f o r z a r a d i c i e f u t u r o . L a s c i a r l a m o r i r e è u n o s c e m p i o " . C ’ è a n c h e G a e t a n o S a v a t t e r i , a u t o r e e g i o r n a l i s t a . " L a m e m o r i a h a u n f u t u r o ? M a i l f u t u r o , c o s t r u i t o s u l p a s s a t o e s u l l a s t o r i a , v a s a l v a g u a r d a t o e d i f e s o . L e f e r i t e d e i t e r r i t o r i c a n c e l l a n o m e m o r i a " d i c e " C a n c e l l a n o c a s e , s p e r a n z e e r i c o r d i c o l l e t t i v i . L a b i b l i o t e c a s t o r i c a M a r s c i a n o r a c c h i u d e l a m e m o r i a d i N i s c e m i . S a l v a r e p e r s o n e , c o s e , a f f e t t i e m e m o r i e è e s s e n z i a l e p e r p o t e r r i c o m i n c i a r e . P e r c h é s i r i c o m i n c i a d a l p a s s a t o p e r c o s t r u i r e i l f u t u r o . L a b i b l i o t e c a d i N i s c e m i c o n i s u o i q u a t t r o m i l a v o l u m i s t o r i c i è i l s i m b o l o d i u n a p o s s i b i l e r i f o n d a z i o n e c h e n o n c a n c e l l a i l p a s s a t o , m a d à f u t u r o a l l a m e m o r i a " . " L a m e m o r i a d i N i s c e m i è a n c h e l a n o s t r a m e m o r i a " d i c e d a p a r t e s u a R o s i t a M a n u g u e r r a , a u t r i c e d i ' M a l a n i m a ' e o g g i i m p e g n a t a n e l r e c u p e r o d e l l a b i b l i o t e c a d i F a v i g n a n a , l ' i s o l a d o v e v i v e , " q u e s t o a p p e l l o è l a d i m o s t r a z i o n e c o n c r e t a c h e n o n c i i m p o r t a s o l o d e l l e m u r a , m a d e l l a m e m o r i a s t o r i c a d i u n l u o g o , d e l l a s u a i d e n t i t à , d e l l a s u a s t e s s a a n i m a . È s a l v a g u a r d a r e i l c u o r e d i u n a c i t t à g i à v e s s a t a d a l l a f r a n a d i q u e s t i g i o r n i e d a i c o s t i a l u n g o t e r m i n e c h e n e d e r i v e r a n n o " . " P e r d e r e l a b i b l i o t e c a d i N i s c e m i " a g g i u n g e " e q u i v a r r e b b e a f a r s a l i r e q u e l l a p e r c e n t u a l e d i t e r r i t o r i p r i v i d i s p a z i c u l t u r a l i , i n u n a r e g i o n e d o v e g i à t r o p p i c i t t a d i n i n o n h a n n o a c c e s s o n e m m e n o a u n a l i b r e r i a o a u n a b i b l i o t e c a n e l p r o p r i o c o m u n e . N o n p o s s i a m o p e r m e t t e r c i u l t e r i o r i p a s s i i n d i e t r o . O g n i b i b l i o t e c a c h i u s a è u n s e g n a l e d i r i n u n c i a : d i f r o n t e a l l e s f i d e e d u c a t i v e e c u l t u r a l i d e l n o s t r o t e m p o , s o p r a t t u t t o n e i t e r r i t o r i p i ù s v a n t a g g i a t i , s c e g l i e r e d i n o n l o t t a r e s i g n i f i c a a c c e t t a r e u n a r e g r e s s i o n e c o l l e t t i v a " . S t e f a n i a P e t y x , i n v i a t a d i S t r i s c i a l a N o t i z i a , è l a p i d a r i a : " S e c r o l l a l a b i b l i o t e c a d i N i s c e m i , n o n p e r d i a m o s o l o u n e d i f i c i o . P e r d i a m o l a m e m o r i a , e s e n z a m e m o r i a u n p a e s e d i v e n t a f r a g i l e q u a n t o i s u o i m u r i . Q u i n d i s a l v a t e q u e i l i b r i ! " . C o n t a t t a t o d a l l ' A d n k r o n o s l ' a s s e s s o r e c o m u n a l e a i N i s c e m i F r a n c o A l e s c i s i l i m i t a a d i r e : " A s p e t t i a m o s v i l u p p i u l t e r i o r i p e r a v e r e n o t i z i e s u l l a b i b l i o t e c a " . ( d i E l v i r a T e r r a n o v a )