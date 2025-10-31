W a s h i n g t o n , 3 1 o t t . ( A d n k r o n o s / A f p ) - " I l c r i s t i a n e s i m o s t a a f f r o n t a n d o u n a m i n a c c i a e s i s t e n z i a l e i n N i g e r i a " . L o h a d i c h i a r a t o i l p r e s i d e n t e a m e r i c a n o D o n a l d T r u m p , d e n u n c i a n d o " l ' u c c i s i o n e " d i m i g l i a i a d i c r i s t i a n i n e l P a e s e a f r i c a n o a c a u s a d e l l a r i v o l t a j i h a d i s t a . " I r a d i c a l i i s l a m i c i s o n o r e s p o n s a b i l i d i q u e s t o m a s s a c r o d i m a s s a " , h a a f f e r m a t o i n u n m e s s a g g i o p u b b l i c a t o s u T r u t h S o c i a l , p r e c i s a n d o i n o l t r e c h e l a N i g e r i a è s t a t a r e i n s e r i t a n e l l ' e l e n c o d e i P a e s i c o n s i d e r a t i " p a r t i c o l a r m e n t e p r e o c c u p a n t i " i n m a t e r i a d i l i b e r t à r e l i g i o s a . L ' e x p r e s i d e n t e d e m o c r a t i c o J o e B i d e n a v e v a r i t i r a t o n e l 2 0 2 1 l a N i g e r i a d a q u e s t a l i s t a , n e l l a q u a l e e r a s t a t a i n s e r i t a u n a n n o p r i m a d u r a n t e i l p r i m o m a n d a t o d i D o n a l d T r u m p . " Q u a n d o i c r i s t i a n i , o q u a l s i a s i a l t r o g r u p p o , v e n g o n o m a s s a c r a t i c o m e n e l c a s o d e l l a N i g e r i a ( 3 . 1 0 0 c o n t r o 4 . 4 7 6 n e l m o n d o ) , b i s o g n a a g i r e ! " , h a s c r i t t o i l p r e s i d e n t e a m e r i c a n o , s e n z a s p e c i f i c a r e d a d o v e a b b i a t r a t t o q u e s t e c i f r e . " G l i S t a t i U n i t i n o n p o s s o n o r e s t a r e a g u a r d a r e m e n t r e t a l i a t r o c i t à s i v e r i f i c a n o i n N i g e r i a e i n m o l t i a l t r i p a e s i " , h a a g g i u n t o .