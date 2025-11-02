L a g o s , 2 n o v . ( A d n k r o n o s / A f p ) - I l p r e s i d e n t e n i g e r i a n o è p r o n t o a i n c o n t r a r e D o n a l d T r u m p n e i p r o s s i m i g i o r n i . L o h a d i c h i a r a t o u n r e s p o n s a b i l e d e l l e c o m u n i c a z i o n i p r e s i d e n z i a l i d e l P a e s e a f r i c a n o , d o p o c h e i l p r e s i d e n t e d e g l i S t a t i U n i t i h a d i c h i a r a t o c h e p o t r e b b e l a n c i a r e u n ' a z i o n e m i l i t a r e i n N i g e r i a s e n o n d o v e s s e f e r m a r e q u e l l i c h e i l p r e s i d e n t e d e g l i S t a t i U n i t i d e f i n i s c e " o m i c i d i d i c r i s t i a n i " d a p a r t e d i " t e r r o r i s t i i s l a m i c i " . " I l p r e s i d e n t e T r u m p h a a i u t a t o m o l t o l a N i g e r i a c o n s e n t e n d o l a v e n d i t a d i a r m i a q u e l p a e s e e i l p r e s i d e n t e T i n u b u è s t a t o i n g r a d o d i s f r u t t a r e q u e s t a o p p o r t u n i t à n e l l a l o t t a c o n t r o i l t e r r o r i s m o , i l c h e c i h a p e r m e s s o d i o t t e n e r e r i s u l t a t i c o n s i d e r e v o l i " , h a a f f e r m a t o d o m e n i c a s u X D a n i e l B w a l a , c o n s i g l i e r e p e r l e c o m u n i c a z i o n i d e l p r e s i d e n t e n i g e r i a n o B o l a A h m e d T i n u b u . " P e r q u a n t o r i g u a r d a l a q u e s t i o n e s e i t e r r o r i s t i i n N i g e r i a p r e n d a n o d i m i r a s o l o i c r i s t i a n i o , i n r e a l t à , t u t t e l e f e d i e i n o n c r e d e n t i , l a q u e s t i o n e s a r à d i s c u s s a e r i s o l t a d a i d u e l e a d e r q u a n d o s i i n c o n t r e r a n n o n e i p r o s s i m i g i o r n i , a l l a S t a t e H o u s e o a l l a C a s a B i a n c a " , h a a g g i u n t o , p u r n o n e s s e n d o s t a t o a n c o r a p r o g r a m m a t o a l c u n i n c o n t r o f r a i d u e l e a d e r .