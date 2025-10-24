N a p o l i , 2 4 o t t . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - " C o n ' C ' è p o s t o p e r t e ' s i a m o p a r t i t i d a l l e i n d i c a z i o n i d e l m i n i s t r o C a l d e r o n e e a b b i a m o v o l u t o p o r t a r e s e v i z i e o p p o r t u n i t à d i l a v o r o a l l e p e r s o n e . A b b i a m o f a t t o f i n o r a 9 t a p p e , g i r e r e m o t u t t a I t a l i a m a c o n p a r t i c o l a r e a t t e n z i o n e a l S u d e a l l e a r e e i n t e r n e d e l n o s t r o P a e s e . C i r i v o l g i a m o a t u t t i i t a r g e t c h e h a n n o p i ù b i s o g n o i n q u e s t o m o m e n t o c o m e i g i o v a n i e l e d o n n e , c o n l ' o r i e n t a m e n t o a l l e c o m p e t e n z e , a l l e c o m p e t e n z e t r a s v e r s a l i " . L o h a d e t t o P a o l a N i c a s t r o , p r e s i d e n t e d i S v i l u p p o L a v o r o I t a l i a , i n t e r v e n e n d o a l l a c o n v e n t i o n n a z i o n a l e d e i c o n s u l e n t i d e l l a v o r o a N a p o l i .