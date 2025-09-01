R o m a , 1 s e t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - " I l n o s t r o S e r v i z i o s a n i t a r i o n a z i o n a l e n o n è p e r f e t t o m a è p u b b l i c o , u n i v e r s a l e e a c c e s s i b i l e , f o n d a t o s u p r i n c i p i d i e q u i t à e s o l i d a r i e t à , c h e n o n t u t t i i s i s t e m i s a n i t a r i n e l m o n d o s o n o i n g r a d o d i g a r a n t i r e . O g n i g i o r n o , q u e s t o s i s t e m a s i p r e n d e c u r a d i m i l i o n i d i c i t t a d i n i e d i d e c i n e d i m i l i o n i d i t u r i s t i c h e v i s i t a n o i l n o s t r o P a e s e , a n c h e i n c i t t à c o m p l e s s e c o m e V e n e z i a . E l o f a c o n p r o f e s s i o n a l i t à e s p i r i t o d i s e r v i z i o . È p o s s i b i l e c h e s i v e r i f i c h i n o d i s s e r v i z i , c o m e i n o g n i s i s t e m a s a n i t a r i o . T u t t a v i a , n o n p o s s i a m o a c c e t t a r e c h e u n s i n g o l o e p i s o d i o , s e p p u r s p i a c e v o l e , v e n g a t r a s f o r m a t o i n u n a g e n e r a l i z z a z i o n e c h e d e l e g i t t i m a l ’ i n t e r o s i s t e m a . A n c o r m e n o p o s s i a m o t o l l e r a r e l ’ i d e a c h e s i a n e c e s s a r i o ' d i c h i a r a r s i m e d i c o ' p e r o t t e n e r e a s s i s t e n z a . I l v e r o p r i v i l e g i o n o n è d i r e ' s o n o u n m e d i c o ' , m a v i v e r e i n u n P a e s e d o v e l ’ a c c e s s o a l l e c u r e è g a r a n t i t o a t u t t i , c o m e d i r i t t o u n i v e r s a l e " . C o s ì i n u n a n o t a A l e s s a n d r o P a d o v a n i , p r e s i d e n t e d e l l a S o c i e t à i t a l i a n a d i n e u r o l o g i a ( S i n ) , e s p r i m e l a p r o p r i a p o s i z i o n e i n m e r i t o a l l ’ a r t i c o l o ' T h e T r i a g e o f P r i v i l e g e ' , p u b b l i c a t o s u ' J a m a N e u r o l o g y ' i l 1 8 a g o s t o s c o r s o . L ’ a r t i c o l o - s i l e g g e - r a c c o n t a l ’ e s p e r i e n z a n e g a t i v a v i s s u t a d a u n n e u r o l o g o s t a t u n i t e n s e i n u n P r o n t o S o c c o r s o d i V e n e z i a , d o v e , a s e g u i t o d i u n t r a u m a c r a n i c o — f o r t u n a t a m e n t e s e n z a g r a v i c o n s e g u e n z e — a v r e b b e a t t e s o a l u n g o s e n z a r i c e v e r e a d e g u a t a a s s i s t e n z a , s o s t e n e n d o d i a v e r o t t e n u t o a t t e n z i o n e , s o l o d o p o a v e r d i c h i a r a t o d i e s s e r e u n m e d i c o . " S i a m o c o n s a p e v o l i d e l l e c r i t i c i t à e s i s t e n t i — c o n c l u d e P a d o v a n i — m a è n o s t r o d o v e r e d i f e n d e r e e r a f f o r z a r e i l S e r v i z i o s a n i t a r i o n a z i o n a l e , a f f i n c h é p o s s a c o n t i n u a r e a g a r a n t i r e c u r e e a s s i s t e n z a a c h i u n q u e n e a b b i a b i s o g n o , s e n z a d i s t i n z i o n e d i s t a t u s o p r o v e n i e n z a " .