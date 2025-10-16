V e v e y , 1 6 o t t . ( A d n k r o n o s / A t s ) - S c u r e s u l l ' o c c u p a z i o n e d a N e s t l é . I l n u o v o c e o d e l c o l o s s o a l i m e n t a r e s v i z z e r o , P h i l i p p N a v r a t i l , p a s s a s u b i t o a l l ' a z i o n e c o n u n t a g l i o g l o b a l e d i 1 6 . 0 0 0 p o s t i d i l a v o r o n e l q u a d r o d i u n p i a n o d i r i d u z i o n e d e i c o s t i . I t a g l i a v v e r r a n n o n e i p r o s s i m i d u e a n n i e r i g u a r d e r a n n o a n c h e 1 2 m i l a p o s i z i o n i d i r i g e n z i a l i i n t u t t e l e a r e e g e o g r a f i c h e . I r i s p a r m i d o v r e b b e r o r a g g i u n g e r e 1 m i l i a r d o d i f r a n c h i e n t r o l a f i n e d e l 2 0 2 7 . P r e s e n t a n d o i r i s u l t a t i d e i p r i m i n o v e m e s i , l a s o c i e t à h a p a r l a t o d i v e n d i t e a l r i b a s s o : i l g i r o d ' a f f a r i s i è f e r m a t o a 6 5 , 9 m i l i a r d i d i f r a n c h i , c o n t r o i 6 7 , 1 5 m i l i a r d i d e l l ' a n n o s c o r s o , s i l e g g e i n u n a n o t a . L a c r e s c i t a o r g a n i c a h a d a l c a n t o s u o r a g g i u n t o i l 3 , 3 % , m e n t r e l a c r e s c i t a i n t e r n a r e a l e ( R I G ) , c h e m i s u r a i v o l u m i , è s t a t a d e l l o 0 , 6 % . L ' e f f e t t o d e i p r e z z i s i a t t e s t a a l 2 , 8 % . N e s t l é d e v e “ c a m b i a r e p i ù r a p i d a m e n t e ” p e r a d a t t a r s i a l l e m u t e v o l i c o n d i z i o n i g l o b a l i , h a s o t t o l i n e a t o l ' a d P h i l i p p N a v r a t i l . N e l l ' a m b i t o d e l l a ' c u r a d i m a g r a n t e ' , N e s t l é h a a u m e n t a t o i l p r o p r i o o b i e t t i v o d i r i s p a r m i o s u i c o s t i a 3 m i l i a r d i d i f r a n c h i s v i z z e r i ( 3 , 7 m i l i a r d i d i d o l l a r i ) e n t r o l a f i n e d e l 2 0 2 7 , r i s p e t t o a l p r e c e d e n t e o b i e t t i v o d i 2 , 5 m i l i a r d i d i f r a n c h i .