R o m a , 2 6 s e t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - C o n d i v i d e r e i p i ù r e c e n t i p r o g r e s s i d e l l a r i c e r c a s c i e n t i f i c a e c l i n i c a , e v i d e n z i a r e l e s f i d e a n c o r a i r r i s o l t e n e l l ' a s s i s t e n z a o s p e d a l i e r a e t e r r i t o r i a l e , f a v o r i r e l e c o n n e s s i o n i t r a r i c e r c a , m e d i c a l u n m e t n e e d e q u a l i t à d e l l a v i t a d e i p a z i e n t i e d a r e v o c e a u t e n t i c a m e n t e a l l ' e s p e r i e n z a d i c h i c o n v i v e c o n u n t u m o r e d e l s a n g u e . S o n o q u e s t i g l i o b i e t t i v i d i ' B l o o d C a n c e r S u m m i t ' , g i o r n a t a d i d i a l o g o i n t e r d i s c i p l i n a r e c h e u n i s c e s c i e n z a , i n n o v a z i o n e e n a r r a z i o n e u m a n a , c h e d à v o c e a i p r o t a g o n i s t i d e l l a c u r a : r i c e r c a t o r i , c l i n i c i , p a z i e n t i , c a r e g i v e r , i s t i t u z i o n i e a r t i s t i . L ' a p p u n t a m e n t o è m e r c o l e d ì 1 o t t o b r e , d a l l e 9 . 3 0 a l l e 1 9 , a R o m a a l l ' A c c a d e m i a d i S a n L u c a , i n p i a z z a d e l l ' A c c a d e m i a d i S a n L u c a 7 7 . ' B r i g i n g r e s e a r c h , i n n o v a t i o n a n d c a r e ' - s p i e g a u n a n o t a - è u n v e r t i c e a n n u a l e d e d i c a t o i n t e r a m e n t e a l m o n d o d e i t u m o r i d e l s a n g u e , t e s o a d a g e v o l a r e i l c o n f r o n t o t r a m e d i c i e r i c e r c a t o r i , i s t i t u z i o n i e m a n a g e r s a n i t a r i , i n d u s t r i a e p a z i e n t i , c o n n e t t e n d o e s p e r t i e t e s t i m o n i i n u n a p i a t t a f o r m a m u l t i d i s c i p l i n a r e e i n c l u s i v a , p a r t e c i p a t a e c r e a t i v a . I l s u m m i t è u n e v e n t o B r i d g e t h e g a p r e a l i z z a t o d a I s h e o , i n c o l l a b o r a z i o n e c o n L a L a m p a d a d i A l a d i n o E t s . I l s u m m i t p a r l a d i t u m o r i d e l s a n g u e , c h e d i f a t t o s i g n i f i c a p a r l a r e o g g i d i f u t u r o e d i s p e r a n z a c o m e s c e l t a c o n d i v i s a , c o m e r e s p o n s a b i l i t à c o l l e t t i v a , c o m e p o s s i b i l i t à c o n c r e t a d i t r a s f o r m a z i o n e . I l p r o g r a m m a - s i l e g g e - g a r a n t i s c e u n a p l u r a l i t à d i p u n t i d i v i s t a , d i c o n d i v i s i o n e d i l i n g u a g g i e d i c o - p r o g e t t a z i o n e d i s o l u z i o n i s o s t e n i b i l i . A f i a n c o a i n u m e r o s i e s p e r t i - m e d i c i , r i c e r c a t o r i , i n f e r m i e r i , f a r m a c i s t i , r e s p o n s a b i l i d e l l ' i n d u s t r i a , d e l l e i s t i t u z i o n i , d e l l a c o m u n i t à s c i e n t i f i c a e a c c a d e m i c a - a n c h e t a n t e t e s t i m o n i a n z e d e i p a z i e n t i , c h e m e t t o n o i n e v i d e n z a l a q u a l i t à d e l l a p r o p r i a v i t a n o n i n t e s a c o m e s c a l a d i m i s u r a z i o n e , m a c o m e v i s s u t o ; a q u e s t i s e g u o n o q u e l l i c h e s o t t o l i n e a n o i l r u o l o d e l s u p p o r t i v e c a r e f i n a l i z z a t a a u n ' a s s i s t e n z a g l o b a l e d e l p a z i e n t e , r i m a r c a n d o i l v a l o r e d e l l e n u o v e f i g u r e p r o f e s s i o n a l i p e r s u p e r a r e l e s f i d e e s i s t e n t i . A l l ' a p e r t u r a d e l l a g i o r n a t a v e r r à p r o i e t t a t o i l c o r t o m e t r a g g i o ' Q u i , o r a ' d i G i o e l e C o c c i a , m e n t r e l a g i o r n a t a s a r à a c c o m p a g n a t a d a l l a m o s t r a f o t o g r a f i c a ' I o s o n o q u i ' d i A z z u r r a P r i m a v e r a . L ' a r t e , c o s ì c o m e è i n t e s a d a l s u m m i t , r e s t i t u i s c e v o c e , c o r p o e d e m o z i o n e a l l ' e s p e r i e n z a u m a n a d e l l a m a l a t t i a e d è p e n s a t a p e r t r a d u r r e i n l i n g u a g g i u n i v e r s a l i c i ò c h e l e p a r o l e s c i e n t i f i c h e d a s o l e n o n r i e s c o n o a d i r e . B l o o d c a n c e r s u m m i t è o r g a n i z z a t o c o n i l c o n t r i b u t o n o n c o n d i z i o n a n t e d e i g o l d s p o n s o r : A s t e l l a s P h a r m a S p a , A s t r a Z e n e c a e R o c h e S p a ; d e i s i l v e r s p o n s o r : B e O n e M e d i c i n e s I t a l y S r l , G l a x o S m i t h k i l n e S p a , J o h n s o n & J o h n s o n , O t s u k a P h a r m a c e u t i c a l I t a l y S r l , S o b i . I n o l t r e , s u p p o r t a l ' e v e n t o P i e r r e F a b r e P h a r m a S r l . L ' e v e n t o g o d e a n c h e d e l p a t r o c i n i o d i A i i a o - A s s o c i a z i o n e i t a l i a n a i n f e r m i e r i d i a r e a o n c o l o g i c a , F a v o - F e d e r a z i o n e d e l l e a s s o c i a z i o n i d i v o l o n t a r i a t o i n o n c o l o g i a , F o n d a z i o n e G i m e m a - F r a n c o M a n d e l l i o n l u s , F i l - F o n d a z i o n e i t a l i a n a l i n f o m i E t s . H a n n o c o l l a b o r a t o a n c h e A i p a m m - A s s o c i a z i o n e i t a l i a n a p a z i e n t i c o n m a l a t t i e m i e l o p r o l i f e r a t i v e , A i p L m c - A s s o c i a z i o n e i t a l i a n a p a z i e n t i L e u c e m i a m i e l o i d e c r o n i c a , B i a n c o A i r o n e P a z i e n t i A p s , G a l - G r u p p o a b r u z z e s e l i n f o m i e L i n f o v i t a O d v .