R o m a , 3 1 o t t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - I t u m o r i g i n e c o l o g i c i i m p a t t a n o f o r t e m e n t e n o n s o l o s u l l a v i t a d e l l e p a z i e n t i , m a a n c h e s u q u e l l a d e g l i o p e r a t o r i s a n i t a r i . D i f f i c o l t à p s i c o e m o t i v a e b u r n o u t c o l p i s c o n o 4 p r o f e s s i o n i s t i s u 1 0 c h e s i d e v o n o o c c u p a r e d i q u e s t e n e o p l a s i e . S o n o m a l a t t i e c h e r i c h i e d o n o u n i m p e g n o s i g n i f i c a t i v o e c o n t i n u o s u l p i a n o s i a c l i n i c o c h e p s i c o l o g i c o . P e r p r e v e n i r e e c o n t r a s t a r e t r a i p r o f e s s i o n i s t i s i n t o m i d i e s a u r i m e n t o e m o t i v o o d i d e p e r s o n a l i z z a z i o n e , F o n d a z i o n e A i o m ( A s s o c i a z i o n e i t a l i a n a d i o n c o l o g i a m e d i c a ) h a l a n c i a t o i l p r i m o p r o g e t t o n a z i o n a l e d i e d u c a z i o n e . N e l l e s c o r s e s e t t i m a n e s o n o s t a t e o r g a n i z z a t e 5 l e z i o n i o n l i n e d i f o r m a z i o n e e s e n s i b i l i z z a z i o n e r i v o l t e a i c l i n i c i . G l i i n c o n t r i h a n n o a v u t o l ' o b i e t t i v o d i r i c o n o s c e r e l e d i v e r s e f o r m e d i d i s a g i o p s i c o l o g i c o , f o r n i r e c o n o s c e n z e d e l l a s i n d r o m e d e l b u r n o u t e p r o p o r r e s t r a t e g i e p e r f r o n t e g g i a r e l e p r o b l e m a t i c h e . L ' i n i z i a t i v a ' T u m o r i g i n e c o l o g i c i e b u r n o u t n e g l i o p e r a t o r i s a n i t a r i ' è s t a t a r e a l i z z a t a g r a z i e a l c o n t r i b u t o n o n c o n d i z i o n a n t e d i A b b V i e e v i e n e p r e s e n t a t a o g g i i n u n a c o n f e r e n z a s t a m p a o n l i n e . " T r a l e v a r i e s f i d e c h e l ' o n c o l o g i a m o d e r n a d e v e a f f r o n t a r e , v i è a n c h e l a t u t e l a d e l l a s a l u t e p s i c o - f i s i c a d i t u t t i c o l o r o c h e a s s i s t o n o i p a z i e n t i - s o t t o l i n e a S a v e r i o C i n i e r i , p r e s i d e n t e d i F o n d a z i o n e A i o m - L e n e o p l a s i e g i n e c o l o g i c h e r a p p r e s e n t a n o u n e s e m p i o e m b l e m a t i c o d i q u a n t o s i a d i f f i c i l e p e r u n c l i n i c o t r a t t a r e c e r t e g r a v i m a l a t t i e . S p e s s o l e d i a g n o s i s o n o t a r d i v e e q u i n d i a n c h e l e p o s s i b i l i t à d i s u c c e s s o d e l l e t e r a p i e s i r i d u c o n o n o t e v o l m e n t e . C i ò è p a r t i c o l a r m e n t e v a l i d o n e l c a r c i n o m a o v a r i c o c h e c o l p i s c e i n o l t r e i l 9 0 % d e i c a s i d o n n e o v e r 4 0 . V i è p o i u n ' a l t a m o r t a l i t à c h e s i r i s c o n t r a a n c o r a t r a l e p a z i e n t i e c h e p o r t a c o s t a n t e m e n t e g l i o p e r a t o r i a d i n t e r f a c c i a r s i c o n f o n t i d i s t r e s s e m o t i v o . C o n l e n o s t r e l e z i o n i o n l i n e a b b i a m o v o l u t o d a r e a t u t t i i p r o f e s s i o n i s t i u n o s t r u m e n t o c o n c r e t o d ' a i u t o " . " T r a l e m a g g i o r i d i f f i c o l t à r i s c o n t r a t e , v i è l a c o s t a n t e n e c e s s i t à d i d o v e r c o m u n i c a r e n o t i z i e i n f a u s t e a p a z i e n t i e c a r e g i v e r - p r o s e g u e G a b r i e l l a P r a v e t t o n i , d i r e t t r i c e D i v i s i o n e d i P s i c o n c o l o g i a d e l l ' I s t i t u t o e u r o p e o d i o n c o l o g i a ( I e o ) d i M i l a n o e p r o f e s s o r e s s a d i P s i c o l o g i a d e l l e d e c i s i o n i a l l ' u n i v e r s i t à S t a t a l e d e l c a p o l u o g o l o m b a r d o - L ' e s p o s i z i o n e c o n t i n u a a l l a s o f f e r e n z a p u ò d e t e r m i n a r e u n e s a u r i m e n t o e m o t i v o c h e è u n a d e l l e c o m p o n e n t i c h i a v e d e l b u r n o u t . L o s t r e s s d e t e r m i n a i n o l t r e c o n s e g u e n z e n e g a t i v e a m o l t i m e d i c i . T r a l e p i ù f r e q u e n t i v i s o n o l ' a b u s o d i a l c o l o l a t e n d e n z a a d a l t r i c o m p o r t a m e n t i n o n s a l u t a r i , l ' a u m e n t o d i s i n t o m i a n s i o s i e d e p r e s s i v i e p i ù i n g e n e r a l e u n a p e g g i o r e q u a l i t à d i v i t a . S e n o n v i e n e a f f r o n t a t o c o r r e t t a m e n t e , e d a p r o f e s s i o n i s t i p r e p a r a t i i n m o d o a d e g u a t o , i l b u r n o u t p u ò i n f l u i r e n e g a t i v a m e n t e a n c h e s u l l e s c e l t e t e r a p e u t i c h e d e i c l i n i c i " . " N e l c o m p l e s s o l e n e o p l a s i e g i n e c o l o g i c h e f a n n o r e g i s t r a r e n e l n o s t r o P a e s e o g n i a n n o o l t r e 1 1 m i l a n u o v i c a s i - a g g i u n g e D o m e n i c a L o r u s s o , p r o f e s s o r e o r d i n a r i o d i O s t e t r i c i a e G i n e c o l o g i a a l l a H u m a n i t a s U n i v e r s i t y e d i r e t t o r e d e l P r o g r a m m a d i G i n e c o l o g i a o n c o l o g i c a H u m a n i t a s S a n P i o X d i M i l a n o - N e l t u m o r e o v a r i c o i t a s s i d i s o p r a v v i v e n z a s o n o a l m o m e n t o i n f e r i o r i r i s p e t t o a q u e l l i r e g i s t r a t i i n a l t r i c a r c i n o m i f e m m i n i l i . E s i s t o n o a l c u n i f a t t o r i d i r i s c h i o c o n c l a m a t i c o m e l a n u l l i p a r i t à , l ' i n f e r t i l i t à , l ' o b e s i t à o a l t r e n e o p l a s i e c o m e q u e l l a m a m m a r i a . E ' s t a t o a n c h e d i m o s t r a t o u n m a g g i o r e r i s c h i o d i m a l a t t i a i n d o n n e H i v p o s i t i v e o c o l p i t e d a l u p u s e r i t e m a t o s o s i s t e m i c o . N e g l i u l t i m i a n n i s o n o s t a t e m e s s e a p u n t o t e r a p i e c o n m e c c a n i s m i d ' a z i o n e m o l t o i n n o v a t i v i . S i t r a t t a d i u n a p a t o l o g i a c h e p r e s e n t a d e i p r o f i l i m o l e c o l a r i d i v e r s i e n o n è s e m p r e p e r c i ò f a c i l e t r o v a r e p e r c o r s i d i c u r a a p p r o p r i a t i . E ' a n c h e u n a f o r m a d i c a n c r o c h e t e n d e a r i p r e s e n t a r s i d o p o e s s e r e g i à s t a t a t r a t t a t a c o n s u c c e s s o . L a r i c e r c a m e d i c o - s c i e n t i f i c a d e v e t r o v a r e n u o v i s t r u m e n t i d i a g n o s t i c i - t e r a p e u t i c i p e r u n t u m o r e m o l t o i n f i d o " . " I l b u r n o u t è u n g r a v e e s o t t o v a l u t a t o f e n o m e n o c h e i n t e r e s s a u n n u m e r o c r e s c e n t e d i p r o f e s s i o n i s t i s a n i t a r i - r i m a r c a C i n i e r i - T r a i p i ù e s p o s t i a i s u o i g r a v i p e r i c o l i v i s o n o i g i o v a n i o n c o l o g i m e d i c i . S o n o c o l l e g h i c h e v i v o n o s i t u a z i o n i d i g r a n d e d i s a g i o a n c h e a c a u s a d e l l a l o r o m i n o r e e s p e r i e n z a . A c o m p l i c a r e l a s i t u a z i o n e v i s o n o p o i l e m o l t e p r o b l e m a t i c h e c h e a f f l i g g o n o l ' i n t e r a s a n i t à i t a l i a n a , c o m e i g r a n d i c a r i c h i d i l a v o r o o l ' e c c e s s i v a b u r o c r a z i a . T u t t o c i ò p u ò c o m p r o m e t t e r e i l d i a l o g o e l a f i d u c i a t r a m e d i c i e p a z i e n t i c h e i n v e c e d e v o n o e s s e r e a l l a b a s e d i u n a b u o n a a s s i s t e n z a s o c i o - s a n i t a r i a . P e r s c o n f i g g e r e i l c a n c r o è i m p o r t a n t e a n c h e c o n t r a s t a r e t r a g l i o n c o l o g i l o s c a r s o e n t u s i a s m o p e r l ' a t t i v i t à l a v o r a t i v a , l o s c e t t i c i s m o o l a s f i d u c i a v e r s o l e p r o p r i e c o m p e t e n z e . E ' q u e s t o l ' o b i e t t i v o c h e c i s i a m o p o s t i c o n i l n o s t r o p r o g e t t o e p r o s e g u i r e m o c o n a t t i v i t à s i m i l i a n c h e i n a l t r e n e o p l a s i e " .