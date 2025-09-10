C i v i t a v e c c h i a , 1 0 s e t . ( A d n k r o n o s ) - I l p o r t o d i C i v i t a v e c c h i a h a c h i u s o i l p r i m o s e m e s t r e 2 0 2 5 c o n u n + 4 , 2 % r i s p e t t o a l l o s t e s s o p e r i o d o d e l l ’ a n n o p r e c e d e n t e e u n t r a f f i c o c o m p l e s s i v o d i 3 . 8 6 9 . 9 0 9 t o n n e l l a t e ( + 1 5 5 . 5 1 2 t o n n . ) . S i r i l e v a u n i n c r e m e n t o d e l l e r i n f u s e l i q u i d e d e l 2 , 9 % ( + 1 5 . 3 3 9 t o n n e l l a t e ) p e r u n t o t a l e d i 5 4 1 . 0 8 1 t o n n e l l a t e m o v i m e n t a t e , m e n t r e l e r i n f u s e s o l i d e a u m e n t a n o d e l 1 4 , 8 % ( + 5 8 . 6 8 7 ) , g r a z i e s o p r a t t u t t o a l l a c r e s c i t a d e i t r a f f i c i d i f e r r o l e g h e e c i p p a t o , c o n m o v i m e n t a z i o n e p a r i a 4 5 6 . 7 4 3 t o n n e l l a t e . I n p a r t i c o l a r e , c r e s c o n o d e l 5 8 , 3 % i p r o d o t t i m e t a l l u r g i c i ( + 1 3 7 . 9 9 6 ) p e r u n t o t a l e d i 1 7 4 . 7 7 6 t o n n e l l a t e e d e l 4 9 , 7 % l e “ a l t r e r i n f u s e s o l i d e ” ( + 1 0 . 9 2 9 t o n n e l l a t e ) p e r u n t o t a l e d i 3 2 . 9 2 8 t o n n e l l a t e . C o n t i n u a i n v e c e a p e s a r e i l p r o g r e s s i v o a z z e r a m e n t o d e l c a r b o n e l e g a t o a l l a c e n t r a l e d i T o r r e v a l d a l i g a N o r d ( - 9 7 , 1 % , - 6 7 . 2 9 2 t o n n e l l a t e ) p e r u n t o t a l e d i 1 . 9 9 7 t o n n e l l a t e m o v i m e n t a t e . I n a u m e n t o d e l 1 4 , 4 % ( + 7 . 1 9 9 ) i c o n t e n i t o r i p e r u n t o t a l e d i 5 6 . 5 8 6 T . E . U . , c o n u n s i g n i f i c a t i v o i n c r e m e n t o d i q u e l l i v u o t i ( 2 2 . 5 5 5 T E U , + 1 7 , 3 % ) . P e r q u a n t o r i g u a r d a i d a t i r e l a t i v i a l t r a f f i c o p a s s e g g e r i , a n c o r a i n a u m e n t o i l t r a f f i c o c r o c i e r i s t i c o ( + 6 , 3 % ) p e r u n t o t a l e d i 1 . 4 6 2 . 2 1 2 c r o c i e r i s t i e 3 4 5 a c c o s t i . U n a t e n d e n z a c h e , s e c o n f e r m a t a a n c h e n e l s e c o n d o s e m e s t r e , s i p o t r e b b e t r a d u r r e i n u n n u o v o r e c o r d a s s o l u t o , c o n i l s u p e r a m e n t o d e l l a s o g l i a s i m b o l i c a d e i 3 m i l i o n i e m e z z o d i c r o c i e r i s t i n e l l ’ a n n o . I n l e g g e r a d i m i n u z i o n e , i n v e c e , d e l l ’ 1 , 9 % i l t r a f f i c o d i l i n e a p e r u n t o t a l e d i 4 8 8 . 9 3 3 p a s s e g g e r i . I n a u m e n t o i l t r a f f i c o d i a u t o m e z z i c h e r e g i s t r a u n t o t a l e d i 3 8 2 . 6 9 3 e u n + 7 , 3 % ( + 2 6 . 1 1 8 ) . T r a q u e s t i u l t i m i s i e v i d e n z i a l a s i g n i f i c a t i v a c r e s c i t a d e l l a s o t t o c a t e g o r i a “ a u t o v e t t u r e i n p o l i z z a ” ( + 1 4 , 7 % ; + 1 3 . 5 7 9 ) p e r u n t o t a l e d i 1 0 5 . 8 8 4 a u t o v e t t u r e m o v i m e n t a t e m e n t r e c r e s c e d i u n o 4 , 9 % q u e l l a “ a u t o p a s s e g g e r i ” i m b a r c a t i / s b a r c a t i p e r u n t o t a l e d i 1 2 8 . 5 2 0 . C o m p l e s s i v a m e n t e , è i n l i e v e c a l o i l t r a f f i c o d e l n e t w o r k C i v i t a v e c c h i a - G a e t a - F i u m i c i n o , c o n u n t o t a l e d i 6 . 0 6 5 . 8 7 5 t o n n e l l a t e m o v i m e n t a t e ( - 3 , 2 % r i s p e t t o a l p r i m o s e m e s t r e d e l 2 0 2 4 ) . C a l o f o n d a m e n t a l m e n t e d o v u t o a l l a s i g n i f i c a t i v a f l e s s i o n e d e i p r o d o t t i r a f f i n a t i i n a r r i v o a l p o r t o d i F i u m i c i n o , d o v e i l t o t a l e d e l l e m e r c i è p a r i a 1 . 3 6 8 . 4 8 9 t o n n e l l a t e ( - 1 4 , 9 % ) r a p p r e s e n t a t o d a l j e t f u e l p e r i l v i c i n o a e r o p o r t o i n t e r n a z i o n a l e “ L e o n a r d o d a V i n c i " . N e l p o r t o d i G a e t a i l t r a f f i c o t o t a l e è s t a t o d i 8 2 7 . 4 7 7 t o n n e l l a t e ( - 1 2 , 3 % ) , d o v u t o e s s e n z i a l m e n t e a l l a p e r d i t a d e l l e m e r c i l i q u i d e ( - 2 1 , 3 % ) . I n s i g n i f i c a t i v o a u m e n t o , d e l 1 4 , 7 % i l n u m e r o d e g l i a c c o s t i . “ A n a l i z z a n d o i p r i m i s e i m e s i d e l 2 0 2 5 – c o m m e n t a i l C o m m i s s a r i o S t r a o r d i n a r i o d e l l ’ A d S P d e l M a r T i r r e n o C e n t r o S e t t e n t r i o n a l e , R a f f a e l e L a t r o f a – s i p u ò n o t a r e c o m e n e l s i s t e m a p o r t u a l e l a z i a l e , c o n p a r t i c o l a r e r i f e r i m e n t o i n q u e s t o f r a n g e n t e a l s u o s c a l o p r i n c i p a l e , C i v i t a v e c c h i a , c o n t i n u i l a c r e s c i t a s o p r a t t u t t o i n a l c u n i s e t t o r i m e r c e o l o g i c i , o l t r e a q u e l l a d e l t r e n d d e l l e c r o c i e r e . P u n t i a m o a c o n s o l i d a r e e m i g l i o r a r e u l t e r i o r m e n t e q u e s t i d a t i q u a n d o s a r a n n o c o m p l e t a t e t u t t e l e i n f r a s t r u t t u r e c h e s t i a m o r e a l i z z a n d o e c h e r e n d e r a n n o i n o s t r i p o r t i m a g g i o r m e n t e c o m p e t i t i v i e a t t r a t t i v i ” .