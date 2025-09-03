M i l a n o , 3 s e t . ( A d n k r o n o s ) - A l l a 6 5 e s i m a e d i z i o n e d e l S a l o n e n a u t i c o i n t e r n a z i o n a l e d i G e n o v a " n o i p o r t i a m o 1 5 0 c o m p r a t o r i s t r a t e g i c i d a t u t t o i l m o n d o , d a p i ù d i 4 6 P a e s i . I l s e t t o r e d e l l a n a u t i c a è i n f o r t e c r e s c i t a , s o p r a t t u t t o r e l a t i v a m e n t e a l d i p o r t o s p o r t i v o , q u a s i r a d d o p p i a t o r i s p e t t o a l 2 0 1 9 " . Q u i s i e s p r i m e " i l l u s s o , n e l d n a d e l M a d e i n I t a l y " . C o s ì M a t t e o Z o p p a s , p r e s i d e n t e d i I c e , l ’ A g e n z i a p e r l a p r o m o z i o n e a l l ’ e s t e r o e l ’ i n t e r n a z i o n a l i z z a z i o n e d e l l e i m p r e s e i t a l i a n e , a l l ’ e v e n t o d i p r e s e n t a z i o n e d e l 6 5 e s i m o S a l o n e n a u t i c o d i G e n o v a , p r e v i s t o p e r i l p e r i o d o 1 8 - 2 3 s e t t e m b r e 2 0 2 5 , t e n u t a s i a P a l a z z o M e z z a n o t t e a M i l a n o . " C i r c a 1 0 0 0 g l i e s p o s i t o r i c h e s a r a n n o p r e s e n t i - a g g i u n g e Z o p p a s - . S t i a m o i n o l t r e l a v o r a n d o c o n i l s i s t e m a f i e r i s t i c o d i G e n o v a p e r f a r c a p i r e a l l e i m p r e s e e a g l i i m p r e n d i t o r i q u a n t o è i m p o r t a n t e i l s i s t e m a P a e s e d a t o d a S a c e , S i m e s t e C a s s a d e p o s i t i e p r e s t i t i , o l t r e c h e d a l l a d i p l o m a z i a d e l l a c r e s c i t a , v o l u t a m o l t o f o r t e m e n t e a n c h e d a l m i n i s t r o A n t o n i o T a j a n i , p e r r i u s c i r e a p o r t a r e i n I t a l i a i p l a y e r s t r a t e g i c i , c h e v e n g o n o a v a l u t a r e e a c o n s i d e r a r e l e e c c e l l e n z e i t a l i a n e " . " A b b i a m o d e i c o l o s s i i m p o r t a n t i s s i m i , c h e v a n n o d a S a n L o r e n z o a R i v a , s e n z a n u l l a t o g l i e r e a t u t t i g l i a l t r i c h e , s u l l a s c i a d i q u e s t i , a i u t a n o l e m e d i e e p i c c o l e i m p r e s e d i t u t t a l a f i l i e r a a c o n t i n u a r e q u e s t a c r e s c i t a - c o n c l u d e Z o p p a s - . I l M a d e i n I t a l y è i n f a t t i l e a d e r i n d i s c u s s o , s o p r a t t u t t o n e l l a c a t e g o r i a s o p r a a i 2 4 m e t r i , d o v e c o p r i a m o c i r c a i l 5 0 % d e l m e r c a t o m o n d i a l e . C ' è o g g i m o l t a i n c e r t e z z a p e r q u e l l o c h e s u c c e d e r à r e l a t i v a m e n t e a i d a z i . D o b b i a m o s p e r a r e c h e q u e s t i d a z i v e n g a n o i n q u a l c h e m o d o r i m o d u l a t i d a q u i a p o c o " .