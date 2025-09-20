R o m a , 2 0 s e t . ( A d n k r o n o s ) - S o s t e n i b i l i t à , i n n o v a z i o n e e c o m p e t i t i v i t à r a p p r e s e n t a n o o g g i l e d i r e t t r i c i d e c i s i v e a c u i i l m o n d o d e l l e i m p r e s e è c h i a m a t o a d a r e r i s p o s t e c o n c r e t e . L a f i l i e r a d e l l a n a u t i c a d a a n n i h a i n t r a p r e s o q u e s t a d i r e z i o n e e l o t e s t i m o n i a n o i n u m e r o s i a p p u n t a m e n t i c h e h a n n o a n i m a t o l a s e c o n d a g i o r n a t a d e l 6 5 ° S a l o n e N a u t i c o I n t e r n a z i o n a l e . L a q u a r t a e d i z i o n e d e l W o r l d Y a c h t i n g S u s t a i n a b i l i t y F o r u m h a r i u n i t o i n S a l a F o r u m d e c i s o r i p o l i t i c i e l e a d e r d e l l ’ i n d u s t r i a p e r m o s t r a r e c o m e l a s o s t e n i b i l i t à s t i a t r a s f o r m a n d o l a n a u t i c a . C o n o l t r e 1 2 0 d e l e g a t i p r e s e n t i i n s a l a , l a s o s t e n i b i l i t à è s t a t a a l c e n t r o d i u n p r o g r a m m a v i v a c e c h e h a c o m b i n a t o i n s i g h t e s c l u s i v i d e l l a C o m m i s s i o n e e u r o p e a , u n a n u o v a r i c e r c a s u i c o n s u m a t o r i e u n d i b a t t i t o t r a o p e r a t o r i s u l f u t u r o d e l l a n a u t i c a . I l F o r u m s i è a p e r t o c o n i s a l u t i d e l d i r e t t o r e d i I b i , E d S l a c k , a f f i a n c a t o d a M a r c o C a p p e d d u d i F i n c a n t i e r i , r e f e r e n t e E s g d i C o n f i n d u s t r i a N a u t i c a , c h e h a i n t r o d o t t o l a s e s s i o n e d e d i c a t a a l l e s f i d e e a l l e o p p o r t u n i t à p i ù r i l e v a n t i p e r i l s e t t o r e . L a s e s s i o n e d i a p e r t u r a , “ T h e E u r o p e a n O c e a n P a c t a n d I t s I m p a c t o n t h e B o a t b u i l d i n g S e c t o r ” , h a r i u n i t o e s p o n e n t i d i v e r t i c e d e l l a C o m m i s s i o n e e u r o p e a , t r a c u i M a s s i m o P r o n i o , R e s p o n s a b i l e d e l l a C o m u n i c a z i o n e i n I t a l i a , e K a r i n A s c h b e r g e r , V i c e d i r e t t r i c e d e l l ’ U n i t à O c e a n i e A c q u e p r e s s o i l J o i n t R e s e a r c h C e n t r e . C o n l o r o P h i l i p E a s t h i l l , S e g r e t a r i o g e n e r a l e d e l l a E u r o p e a n B o a t i n g I n d u s t r y , p e r i l l u s t r a r e l a n u o v a s t r a t e g i a d e l l a C o m m i s s i o n e e l e s u e p o s s i b i l i i m p l i c a z i o n i p e r l a n a u t i c a d a d i p o r t o . I n u n c o n f r o n t o s e r r a t o e d e f f i c a c e , i l p a n e l h a i l l u s t r a t o i s e i p i l a s t r i d e l P a t t o : d a l l a t u t e l a e d a l r i p r i s t i n o d e l l a s a l u t e d e g l i o c e a n i a l r a f f o r z a m e n t o d e l l a c o m p e t i t i v i t à d e l l ’ e c o n o m i a b l u s o s t e n i b i l e e u r o p e a , d a l c o n s o l i d a m e n t o d e l l a d i p l o m a z i a d e g l i o c e a n i a l l ’ a v a n z a m e n t o d i r i c e r c a , i n n o v a z i o n e e c o m p e t e n z e . I l m e s s a g g i o p e r l a n a u t i c a è s t a t o c h i a r o : l ’ i n d u s t r i a d e l d i p o r t o d e v e f a r e u n p a s s o a v a n t i e f a r s i a s c o l t a r e c o m e s e t t o r e a u t o n o m o n e l l a d e f i n i z i o n e d e l l ’ e c o n o m i a b l u e u r o p e a , n o n p i ù c o m e s e m p l i c e a p p e n d i c e d e l t u r i s m o o d e l l a c a n t i e r i s t i c a n a v a l e . I l d i s c o r s o è p o i p a s s a t o d a l l e p o l i t i c h e a i d i p o r t i s t i c o n l a r e l a z i o n e d i F i l i p p o G o z z i d i M c K i n s e y & C o m p a n y . G o z z i h a p r e s e n t a t o d a t i c h e m o s t r a n o c o m e g l i a c q u i r e n t i d i i m b a r c a z i o n i s t i a n o r i d i s e g n a n d o i l m e r c a t o : l a s o s t e n i b i l i t à , d a t e m a d i n i c c h i a , è d i v e n t a t a m a i n s t r e a m , c o n i l 7 9 % d e i c o n s u m a t o r i c h e c e r c a a t t i v a m e n t e p r o d o t t i e s e r v i z i r e s p o n s a b i l i . I c l i e n t i p i ù g i o v a n i , i n p a r t i c o l a r e , s t a n n o g u i d a n d o i l c a m b i a m e n t o : l ’ e t à m e d i a d e i p r o p r i e t a r i s c e n d e d a l l a f a s c i a 5 5 – 6 5 a 4 5 – 5 5 a n n i e q u e s t i n u o v i a r m a t o r i p o n g o n o l a s o s t e n i b i l i t à a l c e n t r o d e l l e d e c i s i o n i d ’ a c q u i s t o . P u r e s s e n d o d i s p o s t i a p a g a r e d i p i ù p e r s o l u z i o n i p i ù “ g r e e n ” , h a p r e c i s a t o G o z z i , i l v a l o r e d e v ’ e s s e r e c h i a r o . I M i l l e n n i a l , a d e s e m p i o , m o s t r a n o i l m a g g i o r e i n t e r e s s e p e r i m b a r c a z i o n i c o n a l i m e n t a z i o n i a l t e r n a t i v e , m a l ’ e d u c a t i o n d e l c o n s u m a t o r e r e s t a f o n d a m e n t a l e . E v i d e n z i a n d o l a r i d u z i o n e d e i c o s t i o p e r a t i v i e i l m i g l i o r a m e n t o d e l l ’ e f f i c i e n z a d i l u n g o p e r i o d o , l ’ i n d u s t r i a p u ò g i u s t i f i c a r e p r e z z i i n i z i a l i p i ù a l t i e p r e s e n t a r e l a s o s t e n i b i l i t à n o n s o l o c o m e u n i m p e r a t i v o m o r a l e , m a c o m e u n i n v e s t i m e n t o r a g i o n e v o l e . C u o r e d e l F o r u m è s t a t o i l p a n e l “ N a v i g a t i n g S u s t a i n a b i l i t y : R e d e s i g n i n g B o a t i n g f o r t h e C o n s u m e r , t h e I n d u s t r y , a n d t h e P l a n e t ” , m o d e r a t o d a E d S l a c k . L e a d e r d e l s e t t o r e – G i o r d a n o P e l l a c a n o ( F e r r e t t i G r o u p ) , E r i k S t r o m b e r g ( B e n e t e a u ) , R o m a i n M o t t e a u ( F o u n t a i n e P a j o t ) , A l e s s a n d r o R o s s i ( A z i m u t | B e n e t t i ) e i l d e s i g n e r D a n L e n a r d – h a n n o p r o p o s t o d i v e r s e r i f l e s s i o n i s u d o v e s i t r o v i o g g i l a n a u t i c a e s u d o v e d e b b a d i r i g e r s i . S o n o e m e r s i d i v e r s i t e m i . G l i a t t e g g i a m e n t i d e i c l i e n t i s t a n n o c a m b i a n d o , m a s o l o a l c u n i s o n o d i s p o s t i a d a c c e t t a r e p r e z z i p i ù a l t i o m i n o r i v o l u m i a b o r d o p e r o t t e n e r e i m b a r c a z i o n i p i ù s o s t e n i b i l i . S t r o m b e r g h a o s s e r v a t o c h e i d a t i i n t e r n i a l l ’ i n d u s t r i a m o s t r a n o u n d i s a l l i n e a m e n t o t r a l e d o t a z i o n i i n s t a l l a t e e i l l o r o e f f e t t i v o u t i l i z z o , s u g g e r e n d o c h e p r o g e t t i p i ù s e m p l i c i , l e g g e r i e d e f f i c i e n t i p o t r e b b e r o s o d d i s f a r e m e g l i o , i n s i e m e , e s i g e n z e a m b i e n t a l i e a s p e t t a t i v e d e i c o n s u m a t o r i . C o n u n i n t e r v e n t o p r o v o c a t o r i o , L e n a r d h a i n v o c a t o u n r i p e n s a m e n t o r a d i c a l e d e l l ’ i m m a g i n e d e l l a n a u t i c a : o c c o r r e a b b a n d o n a r e i l p a r a d i g m a “ p i ù g r a n d e , p i ù v e l o c e , p i ù p e s a n t e ” c h e h a d o m i n a t o d a g l i a n n i ’ 9 0 . C a r e n e p i ù f i l a n t i e s t r e t t e c o n m o t o r i p i ù p i c c o l i p o t r e b b e r o r i d e f i n i r e l a s o s t e n i b i l i t à c o m e q u a l c o s a d i a s p i r a z i o n a l e p e r l a n u o v a g e n e r a z i o n e d i a r m a t o r i . I r e l a t o r i s i s o n o c o n f r o n t a t i a n c h e c o n l e r e a l t à e c o n o m i c h e . S e i n u o v i a c q u i r e n t i p o s s o n o a c c e t t a r e u n p r e m i u m d e l 1 0 – 1 5 % p e r l a s o s t e n i b i l i t à , i s o v r a c c o s t i d i p r o p u l s i o n i e s o l u z i o n i p i ù v e r d i a r r i v a n o o g g i a l 4 0 – 5 0 % . C o l m a r e q u e s t o d i v a r i o r e s t a u n a s f i d a . È p e r ò i n c o r s o u n a s i n e r g i a , h a r i c o r d a t o R o m a i n M o t t e a u ( F o u n t a i n e P a j o t ) , c o n a z i e n d e c h e e s p l o r a n o b e n c h m a r k c o n d i v i s i d i s o s t e n i b i l i t à p e r a i u t a r e i c l i e n t i a s c e g l i e r e c o n s a p e v o l m e n t e e c o m p r e n d e r e i b e n e f i c i d i l u n g o p e r i o d o d e l l e b a r c h e p i ù g r e e n . N o n o s t a n t e l e s f i d e , l ’ o t t i m i s m o è d i f f u s o . R e g o l a z i o n e , d o m a n d a d e i c o n s u m a t o r i e i n n o v a z i o n e i n d u s t r i a l e s t a n n o c o n v e r g e n d o p e r a c c e l e r a r e i l c a m b i a m e n t o . C o m e h a s o t t o l i n e a t o P e l l a c a n o , q u e s t e p r e s s i o n i n o n s o n o u n f a r d e l l o , m a u n c a t a l i z z a t o r e i n g r a d o d i s t i m o l a r e c r e a t i v i t à e s o l u z i o n i c h e r a f f o r z e r a n n o i l s e t t o r e . S t r o m b e r g h a a g g i u n t o c h e , r i s p e t t o a p o c h i a n n i f a , l e d i s c u s s i o n i s u l l a s o s t e n i b i l i t à s o n o o g g i s u p p o r t a t e d a p r o g e t t i r e a l i e d a t i c o n c r e t i , s e g n a n d o u n a v a n z a m e n t o s i g n i f i c a t i v o . D a l l a p r e s e n t a z i o n e d e l P a t t o e u r o p e o p e r g l i o c e a n i a l c o n f r o n t o s e r r a t o t r a i l e a d e r d e l l ’ i n d u s t r i a , i l F o r u m h a m e s s o i n e v i d e n z a c o m e l a s o s t e n i b i l i t à n o n s i a p i ù o p z i o n a l e . È l a l e n t e a t t r a v e r s o c u i v e r r à c o s t r u i t o i l f u t u r o d e l l a n a u t i c a . L a m a t t i n a t a è p r o s e g u i t a c o n i l c o n v e g n o “ L a c o m p e t i t i v i t à d e l l a b a n d i e r a i t a l i a n a - I l f u t u r o d e l m e r c a t o t r a n o v i t à n o r m a t i v e e n u o v e o p p o r t u n i t à ” , a c u r a d i T o p L e g a l i n c o l l a b o r a z i o n e c o n C o n f i n d u s t r i a N a u t i c a . L a c o m p e t i t i v i t à d e l l a b a n d i e r a i t a l i a n a è u n t e m a c r u c i a l e p e r l e p o l i t i c h e d e l m a r e : r i g u a r d a i l t r a s p o r t o m e r c a n t i l e , i l t r a f f i c o p a s s e g g e r i e l a c r o c i e r i s t i c a , f i n o a l l a n a u t i c a d a d i p o r t o . U n o s n o d o s t r a t e g i c o s u c u i s i g i o c a i l f u t u r o d e l l a m a r i t t i m i t à i t a l i a n a e s u c u i è f o r t e l ’ i m p e g n o d e l l e i s t i t u z i o n i p u b b l i c h e e d e l l ’ i n t e r a f i l i e r a . L a g i o r n a t a s i è a p e r t a c o n i s a l u t i d i M a r c o M o n s u r r ò , V i c e p r e s i d e n t e d i C o n f i n d u s t r i a N a u t i c a c o n u n f o c u s i n t r o d u t t i v o s u l l a n o n a t t r a t t i v i t à d e l l a b a n d i e r a n a z i o n a l e e s u l l e s u e r i c a d u t e p e r i l s i s t e m a P a e s e . L a p r i m a t a v o l a r o t o n d a - N o r m e i n r o t t a d i c o l l i s i o n e – h a a p p r o f o n d i t o i l t e m a d e l l ’ a r m a m e n t o i t a l i a n o e d e u r o p e o c h e s c o n t a u n q u a d r o n o r m a t i v o f r a m m e n t a t o e s p e s s o i n c o e r e n t e , c h e a l i m e n t a i n c e r t e z z a g i u r i d i c a . L e n u o v e d i s p o s i z i o n i a m b i e n t a l i – s e n o n a r m o n i z z a t e – r i s c h i a n o d i f a v o r i r e l a d e l o c a l i z z a z i o n e v e r s o P a e s i c o n r e g o l e m e n o s t r i n g e n t i ( c a r b o n l e a k a g e ) e d i p r o d u r r e d i s p a r i t à c o m p e t i t i v e t r a i m p r e s e a l l ’ i n t e r n o d e l l ’ U E . N e l l a n a u t i c a d a d i p o r t o , d o p o f e n o m e n i d i f l a g o u t , i l n o l e g g i o r i d u c e g l i s c a l i i n I t a l i a a c a u s a d i u n a b u r o c r a z i a a s f i s s i a n t e e d e l l a r e i t e r a z i o n e d e i c o n t r o l l i d i p o l i z i a . N e h a n n o p a r l a t o l ’ A v v . C h i a r a T o d i n i ( F o u n d i n g P a r t n e r , S a l v i n i e S o c i – E T S e c a r b o n c r e d i t ) , l ’ A v v . E n r i c o N a p o l e t a n o ( F o u n d i n g P a r t n e r , S t u d i o N a p o l e t a n o – D i r i t t o a m b i e n t a l e ) , M a r c o C a p p e d d u ( C o m i t a t o E S G d i C o n f i n d u s t r i a N a u t i c a ; E S G M a n a g e r , E u r o p e a n U n i o n O f f i c e – F i n c a n t i e r i ) , S i m o n e P a r i z z i ( R e s p o n s a b i l e T e c n o l o g i a N a v a l e , S i c u r e z z a M a r i t t i m a e A m b i e n t e – A s s a r m a t o r i ) . L a s e c o n d a t a v o l a r o t o n d a “ L a c o m p e t i t i v i t à d e l l a b a n d i e r a i t a l i a n a ? R i f l e s s i o n i p e r r i c o n q u i s t a r l a ” h a v i s t o u n c o n f r o n t o o p e r a t i v o s u l e v e r e g o l a t o r i e , s e m p l i f i c a z i o n i , a t t r a t t i v i t à d e l r e g i s t r o e s i s t e m i d i i n c e n t i v o p e r r i p o r t a r e f l o t t e e t r a f f i c i s o t t o b a n d i e r a i t a l i a n a , r a f f o r z a n d o l a c a p a c i t à d e l c l u s t e r d i g e n e r a r e v a l o r e , o c c u p a z i o n e e i n v e s t i m e n t i . A p a r l a r n e F u l v i o L u i s e ( P a r t n e r M a n a g e r , L u i s e G r o u p ) , D o m e n i c o A r d o l i n o ( P a r t n e r , d ’ A n i e l l o & A s s o c i a t i ) , M a s s i m i l i a n o M u s i ( O f C o u n s e l , P i r o l a P e n n u t o Z e i & A s s o c i a t i ) . I l c o n v e g n o s i è c h i u s o c o n i l p a n e l d a l t i t o l o “ S i n i s t r i , c o p e r t u r e a s s i c u r a t i v e e l ’ i n c o g n i t a d e l l e s a n z i o n i ” c h e h a t r a t t a t o d e l l a g e s t i o n e d e i s i n i s t r i m a r i t t i m i e d i c o m e s i a r e s a c o m p l e s s a d a i t e r p r o c e d u r a l i a r t i c o l a t i , o b b l i g h i s t r i n g e n t i e u n a n o r m a t i v a n o n s e m p r e c o o r d i n a t a . I n q u e s t o c o n t e s t o c r e s c o n o l a c e n t r a l i t à d e l l e g a l e e i l r u o l o d e l l e a s s i c u r a z i o n i : d a l l a d e n u n c i a t e m p e s t i v a a l l a g e s t i o n e s t r a g i u d i z i a l e e c o n t e n z i o s a , f i n o a g l i i m p a t t i d e l r e g i m e s a n z i o n a t o r i o ( a n c h e n e l s e t t o r e y a c h t ) . S o n o i n t e r v e n u t i s u l t e m a G e o r g i a A g u ( G e n e r a l C o u n s e l , A z i m u t | B e n e t t i ) , F l a v i a M e l i l l o ( F u n z i o n a r i o R e s p o n s a b i l e M a r i n e & A v i a t i o n , A N I A – A s s o c i a z i o n e N a z i o n a l e f r a l e I m p r e s e A s s i c u r a t r i c i ) , F r a n c e s c o G a s p a r i n i ( P a r t n e r , S t u d i o L e g a l e M o r d i g l i a – s i n i s t r i m a r i t t i m i , s a n z i o n i y a c h t ) , A l e s s a n d r o S t a b i l e ( A v v o c a t o c a s s a z i o n i s t a ; M a n a g i n g P a r t n e r , S L S – S t u d i o L e g a l e S t a b i l e ) . N e l l a m a t t i n a t a , l ’ E b e r h a r d & C o . T h e a t r e h a o s p i t a t o , i n v e c e , l a p r e s e n t a z i o n e d i C O R E , i l p r o g e t t o t r a n s f r o n t a l i e r o c h e u n i s c e I t a l i a e F r a n c i a p e r s o s t e n e r e l a p i c c o l a p e s c a n e l l ’ a l t o T i r r e n o . P r e s e n t a t o d a C a m e r a d i C o m m e r c i o d i G e n o v a e f i n a n z i a t o c o n 1 , 5 m i l i o n i d i e u r o d a l P r o g r a m m a I n t e r r e g I t a l i a - F r a n c i a M a r i t t i m o 2 0 2 1 - 2 0 2 7 , c o i n v o l g e 5 p a r t n e r i t a l i a n i . L ’ i n i z i a t i v a p u n t a a c r e a r e u n m o d e l l o c o n d i v i s o d i g e s t i o n e d e l l a p e s c a , s v i l u p p a r e f o r m a z i o n e a v a n z a t a p e r g l i o p e r a t o r i e a t t r a r r e i g i o v a n i a l s e t t o r e . A s e g u i r e , C o m u n e d i G e n o v a h a p r e s e n t a t o l e p o l i t i c h e s p o r t i v e p e r i l q u i n q u e n n i o 2 0 2 5 – 2 0 3 0 e i l T e s t - m a t c h I t a l i a - S a m o a c h e s a r à o s p i t a t o a l l o S t a d i o “ L u i g i F e r r a r i s ” d i G e n o v a s a b a t o 2 2 n o v e m b r e , q u a n d o g l i A z z u r r i c o n c l u d e r a n n o l a f i n e s t r a i n t e r n a z i o n a l e d e l l e Q u i l t e r N a t i o n s S e r i e s s f i d a n d o s u l p r a t o d e l c a p o l u o g o l i g u r e l e i s o l e S a m o a .