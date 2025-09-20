R o m a , 1 9 s e t . ( A d n k r o n o s ) - “ R i n a s i i m p e g n a a m e t t e r e a d i s p o s i z i o n e d e l l e i m p r e s e , s o p r a t t u t t o q u e l l e d e l s e t t o r e n a u t i c o , l e p r o p r i e c o m p e t e n z e i n a m b i t o s o s t e n i b i l i t à e p i ù p r e c i s a m e n t e i n q u e l l o c h e o g g i s i c h i a m a E s g , c i o è n e l l ' a m b i t o a m b i e n t a l e , s o c i a l e e d i g o v e r n a n c e , a t t r a v e r s o d e l l e a n a l i s i s p e c i f i c h e d i a l c u n i K p i d e d i c a t i e s c e l t i c o n i l p a r t n e r B p e r B a n c a e c o n C o n f i n d u s t r i a N a u t i c a ” . L o d i c h i a r a L u i g i B o t t o s , H e a d o f E s g C e r t i f i c a t i o n C e n t r e , R i n a S e r v i c e s , i n o c c a s i o n e d e l l ’ e v e n t o ‘ E s g p e r l a n a u t i c a ’ , o r g a n i z z a t o d a C o n f i n d u s t r i a N a u t i c a , R i n a e B p e r B a n c a p e r p r e s e n t a r e ‘ S u s t a i n a b l e F i n a n c e L a b ’ u n p r o g e t t o p e r s u p p o r t a r e l e i m p r e s e n e l p e r c o r s o v e r s o l a t r a n s i z i o n e g r e e n m e s s o a p u n t o d a l l ' e n t e d i c e r t i f i c a z i o n e , R i n a , B p e r B a n c a c o l s u p p o r t o d i C o n f i n d u s t r i a . L ’ e v e n t o è s t a t o o s p i t a t o a l l ’ i n t e r n o d e l S a l o n e N a u t i c o I n t e r n a z i o n a l e d i G e n o v a . “ A b b i a m o i n d i v i d u a t o a l c u n i i n d i c a t o r i p e r g l i a m b i t i s o c i a l i , p e r q u e l l i a m b i e n t a l i e p e r q u e l l i d i g o v e r n a n c e c h e m o n i t o r i a m o a t t r a v e r s o u n a p i a t t a f o r m a d i g i t a l e . I l s e r v i z i o è i n n o v a t i v o a n c h e d a l p u n t o d i v i s t a d e g l i s t r u m e n t i u t i l i z z a t i . A n d i a m o a v a l u t a r e l e p e r f o r m a n c e a m b i e n t a l i e s o c i a l i d i g o v e r n a n c e d e l l e o r g a n i z z a z i o n i e , a f r o n t e d i q u e s t o , B p e r f a u n a v a l u t a z i o n e d i m e r i t o c r e d i t i z i o p e r p o i c o n s i d e r a r e l a p o s s i b i l i t à d i c o n c e d e r e f i n a n z i a m e n t i a t a s s i a g e v o l a t i ” c o n c l u d e B o t t o s .