R o m a , 2 1 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " O g n i v o l t a c h e e s c o n o i d a t i I s t a t s u l l e n a s c i t e , l a d e s t r a f i n g e s t u p o r e e f a p r o m e s s e . M a l a v e r i t à è c h e n o n c ’ è n u l l a d i i m p r e v i s t o : s e l e f a m i g l i e n o n f a n n o p i ù f i g l i , è p e r c h é i l G o v e r n o n o n l e s o s t i e n e " . C o s ì i n u n a n o t a M a r c o F u r f a r o , r e s p o n s a b i l e C o n t r a s t o a l l e d i s e g u a g l i a n z e e W e l f a r e n e l l a s e g r e t e r i a n a z i o n a l e d e l P d e c a p o g r u p p o i n c o m m i s s i o n e A f f a r i S o c i a l i . " I l g o v e r n o M e l o n i s i r i e m p i e l a b o c c a d i p a r o l e c o m e ‘ f a m i g l i a ’ e ‘ n a t a l i t à ’ , m a p o i n o n f a a s s o l u t a m e n t e n u l l a p e r c h i v o r r e b b e c r e a r n e u n a . H a r e i n t r o d o t t o i v o u c h e r , p r e c a r i z z a t o i l l a v o r o , c a n c e l l a t o o g n i m i s u r a d i s o s t e g n o r e a l e a i g i o v a n i e a l l e d o n n e . H a d e t t o n o a l s a l a r i o m i n i m o e a i c o n g e d i p a r i t a r i r e t r i b u i t i a l 1 0 0 % . I n c o m p e n s o c o m b a t t e c o n t r o i n e m i c i i n e s i s t e n t i c o m e i l g e n d e r . P e r f a r r i p a r t i r e l e n a s c i t e n o n s e r v o n o c a m p a g n e m o r a l i s t e , m a d i r i t t i c o n c r e t i : l a v o r o s t a b i l e , s t i p e n d i d i g n i t o s i , w e l f a r e m o d e r n o e s e r v i z i p e r l a g e n i t o r i a l i t à . I l r e s t o è p u r a p r o p a g a n d a " , c o n c l u d e .