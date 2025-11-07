T o r i n o , 0 7 n o v . - ( A d n k r o n o s ) - N o n c ’ è N a t a l e s e n z a a l b e r o . L a p e n s a n o c o s ì 4 i t a l i a n i s u 5 c h e c o n f e r m a n o c o m e q u e s t o s i m b o l o s i a u n e l e m e n t o i m p r e s c i n d i b i l e p e r d a r e v i t a a l l o s p i r i t o d e l N a t a l e . E ’ p r e s e n t e n e l 9 2 % d e l l e a b i t a z i o n i , v i e n e c o l l o c a t o p r i n c i p a l m e n t e i n s a l o t t o e s i s c e g l i e n e l l a v e r s i o n e a r t i f i c i a l e v e r d e . P e r l e f a m i g l i e i t a l i a n e q u e l l a d i f a r e l ’ a l b e r o è l a t r a d i z i o n e n a t a l i z i a p i ù d u r a t u r a e d i f f u s a e s u p e r a a n c h e i l p r a n z o d i N a t a l e . S i i n i z i a a d a d d o b b a r l o p r i n c i p a l m e n t e a p a r t i r e d a l l ’ 8 d i c e m b r e ( 7 4 % ) e s o l o i l 6 % s i r i d u c e a r i d o s s o d e l l a V i g i l i a d i N a t a l e . M a c ’ è a n c h e u n a f e t t a d i a f f e z i o n a t i , i l 1 4 % d e g l i i t a l i a n i , c h e a m a n o a n t i c i p a r e i l c l i m a d i f e s t a a c c o g l i e n d o i l p r o p r i o a l b e r o i n c a s a g i à a n o v e m b r e e i n q u a l c h e c a s o p e r s i n o a f i n e o t t o b r e . E ’ q u a n t o e m e r g e d a u n ’ i n d a g i n e r e a l i z z a t a d a A s t r a R i c e r c h e a t t r a v e r s o u n m i g l i a i o d i i n t e r v i s t e a i t a l i a n i t r a i 1 8 e 7 4 a n n i p e r c o n t o d e l M a g i c o P a e s e d i N a t a l e , e v e n t o d i f f u s o n e l t e r r i t o r i o d i L a n g h e , R o e r o e M o n f e r r a t o i n p r o g r a m m a d a l 1 5 n o v e m b r e a l 2 1 d i c e m b r e n e i p a e s i d i G o v o n e , A s t i , S a n D a m i a n o d ’ A s t i e S a n t o S t e f a n o B e l b o e g i u n t o q u e s t ’ a n n o a l l a d i c i a n n o v e s i m a e d i z i o n e . D a l l ’ i n d a g i n e e m e r g e c h e p e r l ’ 8 5 , 5 % d e g l i i n t e r v i s t a t i l ’ a l b e r o r a p p r e s e n t a l a t r a d i z i o n e n a t a l i z i a p e r e c c e l l e n z a : s i e r e d i t a p r i n c i p a l m e n t e d a i p r o p r i g e n i t o r i ( 8 5 % ) m a a n c h e , i n m i s u r a m i n o r e , d a i p r o p r i n o n n i ( 2 6 % ) . P e r 6 i t a l i a n i s u 1 0 ( 6 1 % ) l o s t i l e p r e f e r i t o p e r l e d e c o r a z i o n i c h e c o n c o r r o n o a l l ’ a d d o b b o d e l l ’ a l b e r o è p r i n c i p a l m e n t e q u e l l o d a i c o l o r i e d a l l e f o r m e c l a s s i c h e : p a l l i n e , c a m p a n e l l e , g h i r l a n d e n e i c o l o r i r o s s o e o r o . U n a p i c c o l a m i n o r a n z a , 1 i t a l i a n o s u 1 0 , i n p a r t i c o l a r e G e n Z e M i l l e n n i a l s , p r e f e r i s c e d i s c o s t a r s i d a l l a t r a d i z i o n e o r i e n t a n d o s i s u u n o s t i l e v i v a c e c o m e d e c o r a z i o n i d i t u t t i i c o l o r i , v i n t a g e o g l i t t e r a t e . L e d e c o r a z i o n i , p o i , n o n s i c a m b i a n o : 8 v o l t e s u 1 0 ( 8 2 % ) s i c o n s e r v a n o p e r p o i e s s e r e r i u t i l i z z a t e . A n c h e p e r q u e s t o , , l a m e t à d e g l i i n t e r v i s t a t i i n v e s t e o g n i a n n o p e r l ’ a l b e r o e l e d e c o r a z i o n i m e n o d i 5 0 e u r o , 1 s u 3 ( 3 3 % ) s p e n d e t r a i 5 0 e i 1 0 0 e u r o e s o l o i l 1 3 % p i ù d i 1 0 0 e u r o . I n g e n e r a l e , i l 7 7 % d e g l i i n t e r v i s t a t i a s s o c i a s e n t i m e n t i p o s i t i v i a l m o m e n t o d e l l ’ a d d o b b o : p e r i l 5 0 % è u n a t r a d i z i o n e c a p a c e d i c r e a r e u n ’ a t t e s a e p e r i l 4 4 % è s e m p l i c e m e n t e u n ' a t t i v i t à p i a c e v o l e e r i l a s s a n t e a n c g e s e p e r u n a m i n o r a n z a , p o c o p i ù d i 1 i t a l i a n o s u 1 0 ( 1 2 % , v i v e l ’ a d d o b b o c o m e u n m o m e n t o s t r e s s a n t e . O l t r e a l l a p r e p a r a z i o n e d e l l ’ a l b e r o , c i s o n o a l t r i , p o i , a l l e s t i m e n t i c h e r e n d o n o l o s p i r i t o d e l l a f e s t a a n c o r a p i ù m a g i c o , p e r i l 5 8 % e ’ m e t t e r e l e l u c i n e s u l b a l c o n e e p e r i l 4 9 % a b b e l l i r e c o n u n a g h i r l a n d a l a p o r t a d i c a s a . M e n o i n d i c a t e l a ‘ m i s e e n p l a c e ’ r o s s a p e r l a t a v o l a ( 3 3 % ) e l a c a l z a s u l c a m i n o ( 2 5 % ) . L ’ a l b e r o è a n c h e u n e l e m e n t o c e n t r a l e d e i m e r c a t i n i d i N a t a l e , l a p e n s a c o s ì c i r c a l ’ 8 7 % d e g l i i t a l i a n i c h e l o c o n s i d e r a u n s i m b o l o d i q u e s t i l u o g h i i n c a n t a t i . P i ù d i s t a c c a t o B a b b o N a t a l e , c i t a t o d a 3 i t a l i a n i s u 4 ( 7 4 % ) e p o i l e a t t r a z i o n i p e r i p i ù p i c c o l i ( 6 7 % ) . E , a n c o r a , q u a s i l a m e t à d e g l i i n t e r v i s t a t i , i l 4 9 % , a t t r i b u i s c e i m p o r t a n z a n e i m e r c a t i n i d i N a t a l e a l l e c a s e t t e p e r l a v e n d i t a d e i p r o d o t t i p e r c r e a r e l a m a g i a d e l N a t a l e , i l 4 3 % a l l e r e n n e e i n f i n e i l 3 7 % a g l i e l f i . I n f i n e , p e r i l 5 1 , 5 % d e i n o s t r i c o n n a z i o n a l i f a r e l ’ a l b e r o c o i n c i d e c o n i l m o m e n t o i n c u i l a c a s a s i t r a s f o r m a e d i v e n t a s p e c i a l e . P e r p i ù d i 4 i t a l i a n i s u 1 0 ( 4 1 , 5 % ) è u n o g g e t t o c h e f a c o m p a g n i a , d o n a b u o n u m o r e e c r e a u n o s p i r i t o n a t a l i z i o . D i f r e q u e n t e , q u a s i 1 v o l t a s u 3 ( 3 1 % ) e m e r g e i l s u o r u o l o d i t e s t i m o n e d e l l e p r o p r i e t r a d i z i o n i , u n s i m b o l o d i m e m o r i a i n g r a d o d i a p r i r e l a s t a n z a d e i r i c o r d i . I n f i n e , p e r 2 i t a l i a n i s u 1 0 è u n o s p e c c h i o d e l l a p r o p r i a c u l t u r a ( 2 0 % ) m a a n c h e u n s i m b o l o a c u i a p p e n d e r e l e s p e r a n z e p e r i l f u t u r o ( 1 9 % ) .