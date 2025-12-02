R o m a , 2 d i c . ( A d n k r o n o s ) - G i o r g i o N a p o l i t a n o " h a v i s s u t o d a p r o t a g o n i s t a i c a m b i a m e n t i p o l i t i c i , e c o n o m i c i e s o c i a l i c h e s e g n a r o n o l ’ I t a l i a d e l S e c o n d o d o p o g u e r r a e l a d e l i c a t a f a s e d i t r a n s i z i o n e d a l l a P r i m a a l l a S e c o n d a R e p u b b l i c a . N e i s u o i d i s c o r s i r i m a r c ò c o n d e c i s i o n e l ’ a s s o l u t a c e n t r a l i t à d e l P a r l a m e n t o , d a l u i c o n s i d e r a t o c o m e ' i n s o s t i t u i b i l e e s p r e s s i o n e e p r e s i d i o d e l l a s o v r a n i t à p o p o l a r e e c o m e l u o g o d i d e c i s i v o c o n f r o n t o s u i p r o b l e m i d e l l a N a z i o n e ' . È q u e s t a u n a c o n v i n z i o n e s u l l a q u a l e t o r n ò s p e s s o , i n p a r t i c o l a r e n e g l i a n n i i n c u i f u p r e s i d e n t e d e l l a C a m e r a d e i d e p u t a t i e , s u c c e s s i v a m e n t e , d u r a n t e i l s u o m a n d a t o a l Q u i r i n a l e " . L o h a a f f e r m a t o i l p r e s i d e n t e d e l l a C a m e r a , L o r e n z o F o n t a n a , i n o c c a s i o n e d e l l a p r e s e n t a z i o n e a M o n t e c i t o r i o d e i ' D i s c o r s i p a r l a m e n t a r i d i G i o r g i o N a p o l i t a n o n e l c e n t e n a r i o d e l l a n a s c i t a ' , a l l a p r e s e n z a d e l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a , S e r g i o M a t t a r e l l a . " A n c h e d o p o l ’ a v v e n t o d e l l a S e c o n d a R e p u b b l i c a - h a a g g i u n t o - n o n s m i s e m a i d i f a r e r i c h i a m o a l l a n e c e s s i t à d i c e r c a r e u n t e r r e n o c o m u n e d i d i a l o g o . S o t t o l i n e ò l ’ i m p o r t a n z a d e l r i s p e t t o r e c i p r o c o e d e l l ’ a s c o l t o t r a o p p o s t i s c h i e r a m e n t i , c h i a m a t i a c o n f r o n t a r s i c o n d i g n i t à n e l l e A u l e p a r l a m e n t a r i " .