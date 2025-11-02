R o m a , 2 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " L a d r a m m a t i c a v i c e n d a d i T o r r e d e l G r e c o c h e h a v i s t o a n c o r a u n a v o l t a u n e s p o n e n t e d e l l a P o l i z i a d i S t a t o p e r d e r e l a v i t a è u n ’ u l t e r i o r e t r a g e d i a d e l l a d r o g a . C h i g u i d a v a q u e l S u v c h e s i è s c h i a n t a t o c o n t r o l ' a u t o d e l l a P o l i z i a c a u s a n d o d a n n i i r r e p a r a b i l i e r a i n p r e d a a g l i e f f e t t i d i d r o g h e . C h i m i n i m i z z a l a v i c e n d a ‘ d r o g h e ’ è u n ' i r r e s p o n s a b i l e e a i u t a u n a s t r a g e e d u n a a u t o d i s t r u z i o n e c o n t i n u a n e l l a s o c i e t à i t a l i a n a . L e d r o g h e v a n n o c o m b a t t u t e t u t t e . D i q u e s t o s i p a r l e r à n e l l a i m m i n e n t e C o n f e r e n z a n a z i o n a l e d e l G o v e r n o c o n t r o l e d r o g h e " . L o a f f e r m a i l c a p o g r u p p o d i F o r z a I t a l i a a l S e n a t o , M a u r i z i o G a s p a r r i . " C h i b a n a l i z z a i l t e m a d e l l e d r o g h e o a d d i r i t t u r a c h i p r o p o n e d i l e g a l i z z a r l e - a g g i u n g e - è r e s p o n s a b i l e d i q u e s t a s t r a g e . D i e t r o q u e l l ’ i r r e s p o n s a b i l e c h e h a u c c i s o u n p o l i z i o t t o c i s o n o t u t t i c o l o r o c h e u s a n o p a r o l e i n a p p r o p r i a t e s u l l e d r o g h e . L e d r o g h e v a n n o c o m b a t t u t e a n c h e p e r r i d u r r e g l i e f f e t t i l e t a l i c h e f a n n o s u l l e s t r a d e i t a l i a n e ” .