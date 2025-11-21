M i l a n o , 2 1 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " S i a m o c o n s a p e v o l i c h e s i t r a t t a d i u n a m a n o v r a c o n p o c h e r i s o r s e , è m o l t o f a c i l e f a r e r i c h i e s t e . O g g i d o b b i a m o i n n a n z i t u t t o e v i t a r e a l t r e t a s s e s u i c o n s u m i , p e n s i a m o a l l a s u g a r t a x o a l l a p l a s t i c t a x . D o b b i a m o m a n t e n e r e u n a c r e d i b i l i t à d e l s i s t e m a P a e s e p e r c h é a b b i a m o u n m o n t e d e b i t o e l e v a t i s s i m o e l a c a p a c i t à d i e s s e r e p i ù c o m p e t i t i v i s u l l o s p r e a d è a s s o l u t a m e n t e u n a p r i o r i t à " . C o s ì F r a n c e s c o M u t t i , p r e s i d e n t e d i C e n t r o m a r c a i n t e r v e n e n d o a l p r i m o “ F o r u m d e l l a D i s t r i b u z i o n e M o d e r n a 2 0 2 5 - I l r e t a i l n e l l ’ e c o n o m i a d e l P a e s e . M e r c a t i , t e c n o l o g i a e s o c i e t à ” c h e s i è s v o l t o o g g i a M i l a n o , o r g a n i z z a t o d a F e d e r d i s t r i b u z i o n e e c h e h a v i s t o l a p a r t e c i p a z i o n e d i A d o l f o U r s o , M i n i s t r o d e l l e I m p r e s e e d e l M a d e i n I t a l y . T r a i t e m i t o c c a t i c ' è a n c h e q u e l l o d e i d a z i i m p o s t i d a g l i S t a t i U n i t i : " C ' è s t a t o u n f o r t e c a l o d e l l e e s p o r t a z i o n i v e r s o g l i S t a t i U n i t i - s p i e g a M u t t i - Q u e s t a è s e n z ' a l t r o u n a m a n o v r a c h e a n o s t r o a v v i s o r i s u l t a a s s o l u t a m e n t e i l l o g i c a e p e n a l i z z a n t e . P u r t r o p p o p e r m o l t i p r o d o t t i , s o p r a t t u t t o d e l c o m p a r t o a l i m e n t a r e , n o n è f a c i l e t r o v a r e a l t r i m e r c a t i , n o n o s t a n t e l a p o p o l a z i o n e s i a i n e s o r a b i l m e n t e p i ù a E s t c h e a o v e s t . L ' a b i t u d i n e a l c o n s u m o d e l M a d e i n I t a l y è a s s o l u t a m e n t e i n c o m m e n s u r a b i l e . C i a u g u r i a m o t a n t o c h e q u e s t a g u e r r a d e i d a z i p o s s a t e r m i n a r e a l p i ù p r e s t o " . N e l c o m p l e s s o “ V e d i a m o u n c o n t e s t o c o m p l e s s o d o v e l a f o r t e i n f l a z i o n e d e l 2 0 2 2 - 2 0 2 3 h a r i d o t t o l a c a p a c i t à d e i n o s t r i c i t t a d i n i . L a f i l i e r a è c o m p a t t a e s t a c e r c a n d o d i e f f i c i e n t a r s i i n u n c o n t e s t o r i c c o d i a z i e n d e d i m a r c a e d i d i s t r i b u t o r i . Q u e s t a c o m p e t i z i o n e p e r m e t t e d i p o r t a r e a i c o n s u m a t o r i s e m p r e p i ù p r o d o t t i a p r e z z i f o r t e m e n t e v a n t a g g i o s i n o n o s t a n t e l a p e s a n t e i n f l a z i o n e c h e h a c o l p i t o i n p r i m i s a g r i c o l t u r a , i n d u s t r i a e d i s t r i b u z i o n e e a l l a f i n e i c o n s u m a t o r i c i t t a d i n i " c o n c l u d e M u t t i .